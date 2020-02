ÎNCOTRO? Familia Dodon are pomelnic personalizat. Curând în toate bisericile țării!

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Fiecare femeie este importantă în felul ei, pentru că are un rol bine stabilit pentru cei din jur. Fie că este mamă, soție sau prietenă, absența ei s-ar simți cu siguranță. Este bine cunoscut faptul că prezența unei femei nu poate fi înlocuită cu nimic, pentru că...

Loreen, cea mai cunoscută câştigătoare a concursului Eurovision din ultimii zece ani, şi Ulrikke şi Sandro, concurenţi din partea Norvegiei şi Ciprului la ediţia din acest an a concursului, vor fi prezenţi la Finala Naţională a Eurovision Song Contest, care va avea loc...

Compania aeriană Air New Zealand a anunţat miercuri că analizează posibilitatea de a introduce cuşete cu paturi pentru pasagerii de la clasa economy, o iniţiativă destinată să îmbunătăţească confortul pasagerilor pentru zborurile pe distanţe lungi, transmite AFP....

„Urmare demersurilor mele anterioare către autoritățile de la București privind urgentarea examinării dosarelor de redobândire a cetățenii române, astăzi am primit primul răspuns oficial de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, semnat de Președintele acestei...

„În mod normal și corect, pomelnicul ar trebui să fie într-o singură biserică, de care tu aparții. Nu e bine să fii babă călătoare. Trebuie să ai o discuție cu preotul, să te cunoască cine ești și ce probleme ai. La mare nevoie, când cineva are o mare problemă, putem cere rugăciuni unii de alții, mai ales când cineva e grav bolnav”, a spus preotul Octavian Moșin pentru Ziarul de Gardă. Continuarea articolului o puteți citi pe Ziarul de Gardă

Am aflat că pomelnicul familiei Dodon a fost tipărit la Întreprinderea de Stat Combinatul Poligrafic Chișinău, unde nu ni s-au oferit însă detalii despre această comandă personalizată pentru șeful statului.

Președintele Igor Dodon s-a ales cu pomelnic personalizat pentru familia sa. Pomelnicul cu pricina a ajuns în posesia Ziarului de Gardă încă la începutul lunii februarie, perioadă în care am încercat să obținem o explicație de la Președinție, care însă s-a lăsat mult așteptată și nu a răspuns la toate întrebările noastre. Totodată Ziarul de Gardă a aflat că la lumina zilei ar urma să iasă și o carte bisericească – „Pravila Creștinului Ortodox”, care va fi oferită în dar de către președintele Igor Dodon.

