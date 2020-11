ÎNCOTRO? R. Moldova rămâne în continuare 100% dependentă de gazul rusesc!

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Legăturile cu SEN-ul românesc sunt patru pe liniile de 110 KV și una pe linia de 400 KV (Isaccea – Vulcănești) și acestea nu funcționează deoarece parametrii tehnici sunt diferiți. Singurele schimburi transnaționale se fac cu Ucraina dar acestea sunt mici, la maximul consumul consumului moldovenesc ce este de 1000 MW. Se preconizează schimburi cu România numai pe linia de 400 KV . Republica Moldova a semnat câteva acorduri cu Uniunea Europeană și pe baza acestora ANRE-ul romanesc își făcea planuri, conform Raportului din 2018 , ultimul publicat pe site-ul instituției și care nu mai poate fi in vigoare deoarece …

Întrebarea care rămâne: capacitatea de 1.500.000 mc/zi (adică 0.55 miliarde mc/an) pe care o are România de a furniza gaze Moldovei, este la jumătatea capacității de consum ( fără Transnistria ). Din ce surse va fi acoperită cealaltă jumătate în cazul unei ruperi energetice de Federația Rusă și Gazprom? (nu se prea înțelege din Planul de dezvoltare a Vestmoldotransgaz )

Dacă ar fi să privim investiția numai din punctul de vedere al afacerii, aceasta nu poate fi decât proastă, deoarece singurul transportator și distribuitor de gaze (cu contracte) este Moldovagaz , firmă cu capital majoritar Gazprom , adică 50% Gazporom și 13.44% adminsitrația Transnistreană, restul aparținând Ministerului Economiei ai Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, nu credem că Gazpromul va fi deacord ca vreo moleculă de gaz provenită din România să fie transportată, distribuită sau vândută de monopolul Moldovagaz. ( Aici găsiți un raport despre afacerile oneroase făcute sub umbrela Moldovagaz.)

Este considerată ca cea mai mare reușită, achiziționarea de către Transgaz a conectorului și transportatorului Vestmoldotransgaz și lucrul bun este că BERD-ul are 25% din această firmă. Compania a reușit să construiască gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău care a costat aproape 150 de milioane de euro. Este funcțional dar deocamdată nu transporta nici un metru cub din lipsă de contracte.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

