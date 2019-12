INCREDIBIL! Chișinăul secolului XXI, cu latrine prin curți și gropi de canalizare improvizate

Zeci de ani, Primăria Capitalei nu găsește bani pentru construirea rețelelor de canalizare pe cel puțin cinci străzi ale orașului

De aproape două decenii, mulți locuitori din sectorul Ciocana al mun. Chișinău bat disperați pe la ușile birocraților, solicitând ca și locuințele lor să le fie conectate la rețele de canalizare. Până în prezent, bieții de ei aud doar promisiuni deșarte din partea autorităților locale, indiferent cine ar fi primarul. Când am auzit despre aceasta, n-am crezut. Totuși, am încercat să aflăm dacă, în capitala unei țări care a semnat Acordul de Asociere cu UE, se poate întâmpla ca orășenii să fie nevoiți să meargă la veceu în fundul grădinii și să-și sape gropi de acumulare a apelor menajere. În cele din urmă, am înțeles că la noi orice este posibil...

O simplă plimbare pe străzile Cărămidarilor, Uzinelor, Movileni, Liviu Rebreanu și Vladimir Maiakovski din Chișinău te supune unei transmutări miraculoase dintr-o „capitală europeană”, vorba fostului edil Serafim Urechean, într-o localitate îndepărtată de civilizație. În afară de casele oamenilor de pe aici, destul de îngrijite, vei observa și latrinele din curți, și gropile de acumulare a apelor menajere, semănate ici-colo prin grădini, ilustrează un tablou trist. Nici chiar gerul năprasnic nu poate îndepărta duhoarea, care-ți anihilează simțurile, imediat ce te apropii de aceste gospodării.

Nici Urechean, nici Chirtoacă, nici Radu nu au intervenit

În ciuda vremii de afară, peste 60 de gospodari ne-au ieșit în întâmpinare, pregătiți să-și povestească durerea. Fiecare dintre ei era înarmat cu multe acte, care confirmă nenumăratele lor adresări către instituțiile competente. Mulțimea era bulversată, vorbea în cor și cerea deznădăjduită un ajutor.

Valentina Cibotari a povestit mai pe îndelete despre esența problemei cu care se confruntă familia și vecinii săi de mai mulți ani. „Nu am avut niciodată canalizare aici. Din 2000, încercăm să rezolvăm problema, însă fără succes. Ne-am adresat la primarii Serafim Urecheanu și Dorin Chirtoacă. Am scris plângere și la Pretura Ciocana, și la SA „Apă-Canal Chişinău”. La 22 martie 2018, am fost eu însămi în audiență la dna Silvia Radu. De la toți am primit același răspuns, că, „din lipsa resurselor financiare, construcția obiectivului nu a fost inclusă în Planul de finanțare pentru anul curent”, dar neapărat se va include în anul următor. Așa au trecut aproape 20 de ani”, adaugă femeia.

În lipsa rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă, Valentina Cibotari a fost nevoită să sape gropi de acumulare a apelor menajere, care trebuie curățate foarte des. „Achităm circa 600 de lei, de trei ori pe an, pentru a evacua această murdărie. Avem copii, părinți bătrâni și bolnavi, dar stăm fără canalizare, în secolul XXI, în capitala R. Moldova”, afirmă doamna.

„Locuim la Ciocana și suntem în aproprierea Salubrizării, dar nu știu cum se face, că anume noi nu avem canalizare”, se aude între timp o altă voce din mulțime.

„Împrejurul casei, avem numai gropi de acumulare, dar apa oricum pătrunde în casă”

Alte clădiri din preajmă, inclusiv centrele comerciale, dispun de canalizare

Sergiu Vlas, un bărbat de 36 de ani, povestește că, în 1978, părinții săi au cumpărat pământ pe str. Cărămidarilor, unde și-au construit o casă, însă, de-a lungul vieții, aceștia nu au reușit să rezolve problema canalizării. „După ce m-am căsătorit, am construit și eu o casă în grădina părinților, în care locuiesc împreună cu soția și cei trei copii minori. Vă imaginați cum e să crești trei copii și să nu ai canalizare? Împrejurul casei, avem numai gropi de acumulare. Sunt nevoit să achit câte 1200 de lei pe an pentru evacuarea apei menajere. Înțeleg că, dacă am fi avut canalizare, oricum am fi plătit, dar măcar deșeurile s-ar fi dus centralizat și nu ar fi pătruns în casă”, explică bărbatul.„Gropile nu sunt o soluție, căci apa oricum pătrunde în casă și veșnic avem igrasie și umezeală”, intervine în discuție o femeie.Același Sergiu demonstrează că autorităților nu le pasă de ei și îi mint. Potrivit lui, la Primărie li se spune că anume construcția unei rețele de canalizare în acea zonă este complicată. Cu toate acestea, centrele comerciale, care s-au construit recent în zonă, ar fi fost conectate la rețelele de canalizare chiar din prima săptămână. „Am rămas șocat. Am fost și la administratorul lor, pe care l-am rugat să ne conecteze și pe noi la rețeaua lor, însă el a refuzat”, se arată revoltat bărbatul.

La rândul său, Eugenia Fedorcicova, o bătrână de 73 ani, de pe str. Liviu Rebreanu, spune că, în apropierea casei sale, a fost construit un bloc locativ cu cinci etaje, care a fost conectat neîntârziat la rețelele de canalizare. „Dacă pentru ei a fost posibilă construcția canalizării, noi nu suntem oameni? Eu am trei gropi de acumulare și toate trebuie curățate, dar de unde să iau atâția bani?”, se întreabă ea.

Și Eugenia Romanciuc, o pensionară de 62 de ani, povestește că nu demult noul său vecin, medic stomatolog, a reușit, ca prin minune, să se conecteze la rețeaua de canalizare. „Cred că a băgat bani cu sacul și a soluționat problema. Noi suntem mai săraci și de noi nu au nevoie”, presupune Eugenia.

„Trăim în Evul Mediu?”

Interlocutoarea își amintește că, acum mulți ani, li s-a spus că nu pot locui în acea zonă, deoarece este considerată una de risc. Atunci unii au primit apartamente în schimb. „Restul oamenilor au vrut case pe pământ și au scris cereri pentru a obține un loc de casă. Dar anii au trecut și n-am primit nimic. Acum vă rugăm să ne faceți dreptate, ca să avem măcar canalizare! De unde să achit eu pentru curățarea gropii de depozitare, dacă am o pensie de 1200 de lei? Trăim în Capitală sau în Evul Mediu?”, ne privește întrebător Eugenia, cu lacrimi în ochi.

„Acum trei ani au făcut proiectul. Astă vară iarăși au venit și au făcut alt proiect, dar numai cu vorba și rămânem”, strigă cineva din grup.

În afară de aceasta, menționează Valentina Cibotari, locuitorii de pe cele cinci străzi au fost la un pas de a deveni victime ale escrocilor. „Am fost vizitați de diferite firme, care au vrut să ne scurgă de bani. Băteau pe la porți și cereau câte 15 mii de lei de la fiecare casă, pentru a construi canalizare. Însă atunci când am vrut să aflăm cine sunt ei și să legalizăm procesul, s-au făcut nevăzuți”, susține femeia.

„Consiliul Municipal nu dă bani”

Contactat de TIMPUL, Alexandru Caftanat, șeful interimar al Direcției construcții capitale a Primăriei Chișinău, a declarat că rezolvarea problemei în cauză se încearcă încă din anul 2011, deoarece până atunci de acest obiectiv se ocupa SA „Apă-Canal Chişinău”. „Proiectarea acestui sistem de canalizare costă 662 de mii de lei. Deși noi ne puneam în plan construcția acestuia, Consiliul Municipal nu ne dădea bani. Obiectivul despre care vorbim este foarte greu de proiectat. Nu putem conecta toate aceste străzi la un singur punct, în canalizarea centrală, pentru că străzile vin la vale și există foarte multe puncte de conectare, care sunt oferite de către „Apă-Canal Chişinău”. Nici nu este atât de ușor de ales aceste puncte. Blocul locativ despre care vorbiți s-a conectat de la o stație de alimentare cu benzină, dar acolo e vorba de o singură casă. Pe când noi nu putem conecta atâtea străzi la o singură stație”, explică Alexandru Caftanat.

Funcționarul menționează că acest obiectiv va fi inclus în planul pentru 2019, fiindcă în acest an au fost alocate 130 de mii de lei, din care s-a făcut ridicarea topografică, care este valabilă un singur an. „Vă spun sincer, la licitația publică pentru proiectare, nu au venit toate instituțiile de profil, știind că e foarte greu de proiectat aceste străzi. Dar, în cele din urmă, o firmă și-a luat acest angajament și a făcut ridicarea topografică, care e valabilă doar un an. Dacă nu vom primi finanțare ca să continuăm lucrările, va trebui s-o luăm de la capăt”, adaugă șeful interimar.

Totuși, acesta speră că Direcția construcții capitale va primi cât mai curând posibil finanțare. „Înainte de a aproba Planul pentru anul 2019, noi suntem invitați la comisiile speciale ale Consiliului Municipal și încercăm să luptăm pentru a obține acești bani. Însă decizia le aparține”, spune Caftanat. Dacă Direcția condusă de el va obține resursele financiare necesare, proiectul va fi gata în jumătate de an, dă asigurări funcționarul de la Primăria Chișinău.

10.12.2018