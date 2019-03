Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Premierul Viorica Dăncilă a participat la activităţile prilejuite de introducerea în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională, a aeronavelor F-16 Fighting Falcon.

Nadejda Hriptievschi: „Cred că cea mai îngrijorătoare pentru mine constatare, și aici dau să clarific că acest raport a fost scris de Comisia Internațională a Juriștilor, este raportul lor și noi doar am asigurat suportul logistic pentru această misiune. Cred că cea mai necruțătoare și îngrijorătoare concluzie se referă la cultura pe care au simțit-o ei, pe care au stabilit-o în urma misiunii și anume cultura de subordonare ierarhică pronunțată în sistemul judecătoresc și a judecătorilor la nivel individual.

Europa Liberă: În noiembrie anul trecut Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ) a desfășurat, în cooperare cu organizația pe care o reprezentați, o misiune în Republica Moldova pentru a-i evalua independența sistemului judecătoresc. Misiune soldată cu raportul prezentat ieri, raport care este – am putea spune – o radiografie necruțătoare a stării de lucruri în domeniu. Mai întâi, pe scurt, ce este Comisia Internațională a Judecătorilor și de ce rapoartele acesteia trebuie privite cu toată seriozitatea?

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)