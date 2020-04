Indigestie după masa de PAȘTE? Iată ce ar trebui să faci pentru a-ţi reveni cât mai rapid

Ghimbir – ceaiul de ghimbir sau ghimbirul consumat în formă proaspătă ajută la ameliorarea senzaţiei de greaţă şi a durerilor abdominale. Se fierbe o bucată de rădăcină de ghimbir de 2-3 centimetri într-un ibric cu 300 ml de apă şi se consumă îndulcit cu miere (pentru mai multă aromă se poate adăuga suc de lămâie). Se va evita consumul excesiv de ghimbir, deoarece poate cauza flatulenţă şi arsuri stomacale. Apă cu lămâie – această combinaţie are efect alcalin asupra stomacului, neutralizează acidul gastric şi îmbunătăţeşte digestia. Se amestecă sucul de la o lămâie cu un pahar de apă caldă sau se fierb câteva bucăţi de lămâie şi se consumă lichidul respectiv după masă. Se va evita consumul excesiv de apă cu lămâie, deoarece poate afecta smalţul dinţilor.

Ceai de muşeţel – este benefic pentru ameliorarea disconfortului abdominal, echilibrează cantitatea de acid gastric şi are efect antiinflamator, reducând senzaţia de arsură şi durere în coşul pieptului. Se consumă îndulcit cu miere. Este contraindicat persoanelor care urmează tratament cu medicamente anticoagulante.

Ceai de mentă – acest tip de ceai are efect antispasmodic şi ameliorează crampele abdominale, precum şi senzaţia de greaţă. Se consumă o cană cu ceai de mentă imediat după masă. Este contraindicat persoanelor cu boală de reflux gastroesofagian şi celor cu ulcer de atomac.

Ştim că e greu să rezişti bunătăţilor de Paşte, cum ar fi drobul sau friptura de miel, deliciosul cozonac sau pasca cu brânză. Dar nu e imposibil să scapi de efectele mai puţin plăcute ale acestora asupra stomacului tău. Prea multe alimente grase, dulci, plus alcoolul sau sucurile acidulate pot duce la apariţia indigestiei, un fenomen des întâlnit după mesele festive de Paşte.

