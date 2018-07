Infernul din Grecia, văzut prin ochii unei românce care locuiește în Atena: „A venit vârtej de foc. Nu era vânt, era vânt cu foc“

Nu mai puțin de 81 de persoane și-au pierdut viețile în urma incendiilor devastatoare din Grecia, iar alte 100 de persoane sunt date dispărute. O româncă care trăiește în Atena a oferit amănunte cumplite despre ce se întâmplă acolo.





„Sunt mai mult zone de turism local. Acolo, în Mati, de multe ori am ajuns şi noi. E pădure, când e căldura cea mare oamenii se retrag în pădurice, îşi fac un picnic, ceva, şi-apoi se duc la mare. E şi pădure şi mare. A venit vârtej de foc, nu era vânt, era vânt cu foc, şi a curăţat mai mult părţile superioare, a fost luat pe sus totul. N-aveai timp, oricum, să faci nimic. N-au ştiut ce să facă, plus că cei care se apropiau de mare, întâlneau mai întâi stânci. Unii s-au lovit, unii s-au aruncat, unii au rămas, probabil, şi… Nu poţi să intri direct în mare. Este jalnic, jalnic, jalnic! Au mai fost români, am înţeles, într-o zonă, vreo 6-7 români, turişti, au rămas fără documente. Consulatul a fost foarte prompt, i-au ajutat să-şi facă repede actele… ”, a povestit femeia conform Adevărul.

De asemenea, ea a mai precizat că în presa locală scrie că focul a fost pus intenționat, pentru ca pădurile să fie defrișate pentru a se putea construi.





„Acum urmăresc la televizor şi spun că s-a produs intenţionat, cei care doresc defrişarea pădurilor de-acolo, pentru construcţii. S-a mai spus că e un drum principal şi că cei care erau pe strada aceea au fost coordonaţi să se ducă spre mare, în niciun caz înainte, or spre mare s-a-ntâmplat toată tragedia. Din câte am înţeles n-au fost coordonaţi bine, am mai înţeles că incendiile au izbucnit în paralel, şi nu au fost pregătiţi pe mare să vină din larg şi să ofere ajutor. Oamenii s-au dus spre mare, unii s-au înecat, unii au luat foc, unii… Plus într-o taverna, 26 au fost arşi de vii. Colectiv 2!. Este tragic, n-avem cuvinte. Şi acum am înţeles că vin furtuni puternice, începând de astăzi. Lumea nu iese pe străzi şi începe să spună – Vai, ce s-antâmplat…! - toţi urmăresc din case, de la televizor. Avem o televiziune, Skai, care de trei zile transmite în continuu. Au imagini live, vorbesc cu martorii, s-a spus că nu au fost anunţaţi, de exemplu. Focul venea spre ei şi nu le-a spus nimeni să părăsească casele, încotro s-o ia. Autorităţile au fost luate pe nepregătite, exact cum s-a întâmplat şi în urmă cu câteva luni, când au avut loc acele inundaţii catastrofale, când s-au distrus case, au murit oameni… “, a mai spus Daniela Popescu.

Sursa: a1.ro