INFORMAȚII OFICIALE / Prevederele DISPOZIȚIEI numărul 17 a Comisiei Situații Excepționale

11. Se introduce, începînd cu data de 14 aprilie 2020, ora 8:00, regimul de carantină în or. Glodeni.

8. Se autorizează: 8.1. zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană AIR X CHARTER LTD, din 13 aprilie 2020, ABU-DHABI - CHISINAU - BUCUREȘTI; 8.2. accesul temporar, pînă în data de 19.04.2020, pe teritoriul Republicii Moldova, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a echipajului aeronavei companiei aeriene AIR X CHARTER; 8.3. zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană AVCONJET, din 15 aprilie 2020, NEWARK (USA) - CHISINAU – VIENNA; 8.4. zborul de tip cargo, operat de către compania aeriană AVIACON ZITOTRANS, din 15 aprilie 2020, JUBA – DJIBOUTI (TECH. LANDING) – CHISINAU – KRASNODAR, care transportă echipajul de zbor al companiei Valan International Cargo Charter, cetățeni ai Republicii Moldova și un cetățean al Ucrainei; 8.5. intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul Internațional Chișinău, a unui cetățean ucrainean, angajat al companiei Valan International Cargo Charter. Compania Valan International Cargo Charter, în coordonare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, va asigura însoțirea persoanei de la punctul de intrare pînă la punctul de ieșire din Republica Moldova; 8.6. accesul temporar, pînă în data de 17.04.2020, pe teritoriul Republicii Moldova, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a echipajului aeronavei companiei aeriene AVIACON ZITOTRANS.

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

