InfoTrafic: Precipitații sub formă de lapoviță. Unde se circulă cu dificultate în Capitală

Serviciul "InfoTrafic" al INP, informează: La moment în capitală, cît și pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță, aderența cu partea carosabilă este scăzută, se circulă în condiții de iarnă.



Flux majorat de transport la această oră, se stabilește:

Sectorul BUIUCANI:



V.Lupu, direcția str.M.Kogălniceanu;

intersecția cu sens giratoriu: str.Calea Ieșilor - I.Creangă – bd.Ștefan cel Mare.

Sectorul CENTRU:



Miorița intersecție cu str.Gh.Asachi;

Pan Halippa, direcția de deplasare bd.Ștefean cel Mare;

pe bd.Ștefan cel Mare intersecție cu str.Ciuflea direcția de deplasare str.Ismail.

Sectorul BOTANICA:



Hristo Botev, direcția de deplasare bd.Dacia.

Sectorul CIOCANA:



intersecția cu sens giratoriu:TUTUN CTC.

Sectorul RÎȘCANI:



A.Russo, direcția str.N.Dimo, bd.Moscova;

intersecția cu sens giratoriu: bd.Moscova – str.A.Russo – Kiev;

Calea Orheiului intersecție cu str.Studenților, direcția intrarea în capitală;

intersecția cu sens giratoriu:Calea Orheiului – Renașterii Naționale.

Astfel, serviciul ”InfoTrafic” al INP recomandă conducătorilor auto:

să se conformeze necondiţionat semnelor/indicaţiilor agenţilor de circulație;

să evite pe cât este de posibil circulaţia pe străzile sus indicate;

să nu pornească la drum dacă nu au maşina echipată cu pneuri de iarnă;

să manifeste o manieră prudentă de conducere;

să adapteze viteza de deplasare la condiții de drum și trafic;

pentru ajutor sesizați cel mai apropiat echipaj de patrulare sau apelați 112

să manifeste răbdare și disciplină maximă, fără abateri de la respectarea Regulamentului circulației rutiere, și le dorim o deplasare sigură, fără dificultăți.





Citește mai mult: https://www.publika.md/infotrafic-precipitatii-sub-forma-de-lapovita-unde-se-circula-cu-dificultate-in-capitala_3031788.html#ixzz5dVefE0MF

Follow us: @publikatv on Twitter | publika.md on Facebook