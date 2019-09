Ingredientul secret pentru clătite pufoase şi fragede care nu se lipesc

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Un albaiulian a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat la 112 şi a anunţat că are nevoie de ajutor pentru că îl deranjează fosta soţie, fiul şi fosta soacră. Poliţiştii au considerat că apelul este fals, informează MEDIAFAX. Bărbatul din Alba Iulia a postat, joi, pe...

Ce înseamnă când visezi că e cutremur? Interpretarea viselor în care simţi un cutremur puternic de pământ are legătură cu schimbări majore în viaţa ta sau cu lucruri care se reaşează.

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii ani a Rusiei oficiale de a rescrie, reinterpreta şi manevra în scop politic până la...

La final am obţinut cele mai delicioase clătite, aromate, fine, fragede, elastice, compacte, care nu au lăsat deloc compoziţia să se scurgă. Le puteţi umple cu cremă de ciocolată şi felii de banană, cu diverse gemuri sau cu brânză sărată (dar în acest caz nu adăugaţi zahăr în compoziţie).

Pentru că am folosit unt în aluat, am uns tigaia cu puţin unt rămas doar la prima clătită. Următoarele nu au nevoie de grăsime, iar asta veţi simţi când întoarceţi clătita pe cealaltă parte, pentru că nu se lipeşte deloc.

Din ingredientele de mai jos am obţinut circa 20 de clătite fine, fragede şi pufoase, rumenite uniform şi foarte aspectuoase. Vă invit să descoperiţi cea mai bună reţetă de clătite!

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o încercare şi să adaug în aluat un ingredient secret, pe care o să vi-l dezvălui mai jos, dar şi câteva trucuri pe care le-am aflat trăgând cu ochiul la gospodinele mai experimentate.

