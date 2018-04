INNA și The Motans își bucură fanii cu o nouă colaborare // VIDEO

După ce The Motans a lansat „Nota de plată” cu INNA, o piesă care a cucerit publicul din România, cei doi artiști revin cu o nouă colaborare. „Pentru că” este o piesă de dragoste compusă de INNA, The Motans (Denis Roabeș), Marco&Seba (Marcel Botezan și Sebastian Barac) și produsă de ei, „resposansibili” de cele mai mari hituri ale INNEI – „Sun is Up”, „Hot”, „Yalla”.

Videoclipul piesei „Pentru că” a fost filmat și regizat de NGM Creative (Bogdan Păun și Alexandru Mureșan), cu care cei doi artiști au mai colaborat pentru „Nirvana”, respectiv „Drama Queen”, „Jackpot”, „Lilith” și „Friendzone”.

Piesa „Nota de Plată” are peste 18 milioane de vizualizări în doar 7 luni de la lansare, anunță Global Records.







