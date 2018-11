În pragul iernii absolute

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an.

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni...

Numai izolat în această singurătate îți dai seama cât de mult are nevoie omul ca, din când în când, să se certe cu lumea, să se retragă departe de ea, îngropându-se în blana moale a unor tăceri tihnite, picurate cu tângă și dor de ducă. E ceea ce visa Eminescu – e visul „sufletului nemângâiet”, care se vrea „îndulcit cu dor de moarte”.

În căsuța mea liniștea a umplut toate ungherele și, precum trebuie să se întâmple la țară pentru un om de la oraș, ploaia aceasta nu are alte conotații, decât poetice. Numai țăranul face calcule de rutină, plătind tribut unor ritualuri și scheme existențiale, pe care le respectă cu un devotament aproape religios; eu însă, sunt străin de ele și străin voi fi întotdeauna pentru că, orășean fiind, nu mai pot asocia ploaia cu verdele întunecat al grâului de toamnă sau – ah, ce subtilitate! – cu mieii care vor veni pe lume prin februarie… Pentru mine acum există un singur folclor al sufletului – singurătatea dulce, amestecată cu poezia ploii care-mi bate la geam. O singurătate populată de fluturi blonzi, cu flori galbene de crizantemă și gutuie, cu o căprioară care-mi paște neliniștile și cu un timp care s-a așezat, războinic și fatal, între mine și un dor străin. Lama sclipitoare, cu luciu de moarte, a singurătății taie felii de liniște ca o răzbunare în fața simfoniei ploii, dezlănțuite afară.

Dar uite că în ochii lui se aprinde un sâmbure de lumină: stai, dom‘le, că a mai fost altceva în viața mea! Au fost și din cele care spui matale, dar au fost și lucruri luminoase în scurtul meu popas pe acest pământ. N-am făcut eu oare cea mai frumoasă nuntă cu cea mai frumoasă mireasă, cu multe crizanteme albe și vornicei pe cai înstelați, cu urși ce țineau lumânări în labe? E adevărat, după nuntă crizantemele albe au murit, preafrumoasa mireasă s-a îmbrăcat în negru, caii înstelați au emigrat pe alte tărâmuri, nici cu urșii nu știu ce s-a făcut, că în locul lor au venit lupii de pe la stânele pustii și abia după ce s-au întâmplat toate acestea eu am căzut pe gânduri și m-am apropiat de foc.

