INTEGRITATE SOCIALISTĂ / Cum a fost demis Corneliu Popovici de Voronin din funcția de prorector al AAP

Ministrul Corneliu Popovici a infirmat categoric acuzațiile aduse de către foștii săi colegi. El susține că AAP nici nu a primit cele două computere și că a fost demis din cauza că cineva ar fi dorit să-i ia locul. „Astea-s prostii inventate. Este un fake, o aberație absolută. Nu a fost nimic, nici computere n-au fost atunci. În martie 2008, am fost demis prin decretul lui Voronin din funcție de prorector, fără careva explicații. Fiind apoi la Președinție timp de trei ani, am găsit în arhivă o notă informativă referitor la cauzele care au dus la demiterea mea. Și acolo unele persoane care aveau pretenții de a ocupa funcția respectivă au invocat argumente de tip politic”, a declarat pentru TIMPUL ministrul Educației, refuzând să divulge numele la care se referă.

Actualitate 15 Martie 2020, ora: 17:09

