Intenția Arabiei Saudite de a reduce producția duce pretul petrolului la 67 de dolari pe baril

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Messier 82 sau M82 este o galaxie faimoasă pentru capacitatea sa extraordinară de a crea stele, de 10 ori mai rapidă decât în Calea Lactee. Acum, SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) a fost folosit pentru a studia galaxia într-un detaliu mai mare,...

Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May parlamentului britanic a fost respins cu 391 de voturi la 242.

Timp de aproape o lună, în ziarul TIMPUL au apărut materiale scrise de Diana Cazac, o stagiară care a câștigat încrederea redacției noastre încă la începutul lui decembrie 2018. Între timp, am aflat că Diana nu e doar studentă, dar și profesoară de...

Prețul petrolului a crescut în acest an, după ce OPEC şi aliaţii săi, inclusiv Rusia, au convenit să reducă livrările din ianuarie. De atunci, țițeiul Brent a crescut cu 25%.

Preţul petrolului a crescut marţi la aproximativ 67 de dolari pe baril, susţinut de intențiile Arabiei Saudite de a efectua reduceri suplimentare ale livrărilor de petrol şi de scăderea exporturilor din Venezuela, din cauza problemelor în alimentarea cu energie, transmite Reuters preluată de mediafax. Arabia Saudită plănuieşte ca în aprilie să reducă livrările sub nivelurile deja stabilite în cadrul OPEC.

