Intențiile lui Chicu de „susținere” a mediului de afaceri - reducerea TVA la Horeca cu 5% și introducerea moratoriului asupra tuturor controalelor

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Se prea poate sa fii intr-o zi in care sa te razgandesti cu privire la ceva ce a fost important pentru tine pana recent. Poate pui sub semne de intrebare jobul tau, drumul carierei sau un partener. Confuzia iti poate domina gandurile...

La periferia Moscovei se contruiește un spital temporar pentru bolnavii de coronavirus din Rusia, anunță BBC. Președintele Vladimir Putin a declarat anterior că situația epidemiei de coronavirus în Rusia este "sub control".

Noi avem grijă de mediul de afaceri, businessul are grijă de bugetul țării!

Am discutat și agreat măsurile de suport pentru agenții economici, pe care le vor întreprinde Guvernul și BNM în următoarele zile. Și anume:

Ieri am avut o întrevedere cu reprezentanții businessului din Moldova - Camera de Comerț și Industrie, Asociația Investitorilor Străini, Camera de Comerț Americană, Asociația Businessului European, Confederația Națională a Patronatelor, Alianța Întreprinderilor Mici, Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)