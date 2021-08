Interdicțiile dure îngrozesc femeile afgane. ,,Talibanii tratează femeile mai rău decât pe animalele"

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

„Evenimentul numărul unu al zilei, al săptămînii, al deceniului, şi chiar ultimilor 30 de ani, îl reprezintă prăbuşirea în doar 10 zile, sub înaintarea Talibanilor înarmaţi cu puşcoace şi călătorind în camionete, a unui regim în...

Acestea nu au fost însă singurele interdicții care au guvernat în trecut sub conducerea talibanilor. De exemplu, femeilor le era interzis să asculte muzică, să se uite la filme sau la televizor.

- Femeilor li se interzice să muncească în afara casei. Doar câteva care sunt medici au dreptul să lucreze în unele spitale din Kabul.- Femeilor le este interzisă în totalitate orice activitate în afara casei, cu excepția cazului în care sunt însoțite de "mahram" (cea mai apropiată rudă de sex masculin, fie că este tatăl, fratele sau soțul).- Femeilor le este interzis să încheie orice fel de tranzacție comercială cu bărbați.- Nu au voie să fie tratate de medici bărbați.- Interdicția de a studia în școli, universități sau în orice altă instituție de învățământ (talibanii au transformat școlile de fete în seminarii religioase).- Femeile trebuie să poarte burqa care să le acopere din cap până în picioare.- Femeile care nu se îmbracă conform regulilor talibane sau care nu sunt însoțite de "mahram" sunt biciuite.- Femeile ale căror glezne pot fi văzute sunt biciuite în public.- Femeile acuzate de relații extraconjugale sunt omorâte cu pietre în public.- Femeilor le este interzis să se machieze. Nu au voie nici să-și vopsească unghiile, în caz contrar degetele le vor fi tăiate.- Le este interzis să vorbească sau să dea mâna cu alți oameni în afară de "mahram".- Femeile nu au voie să râdă cu voce tare.- Femeilor le este interzis să poarte tocuri înalte, care fac zgomot în timpul mersului (un bărbat nu trebuie să audă pașii unei femei).- Nu au voie să meargă cu taxiul fără să fie însoțite de "mahram"- Femeilor le este interzisă prezența la radio, televiziune sau participarea la întruniri publice de orice fel.- Este interzis ca femeile să facă sport sau să intre într-un centru sau club sportiv.- Femeile nu au voie să meargă cu bicicleta sau motocicleta, nici măcar dacă sunt însoțite de "mahram".- Femeilor le este interzis să poarte haine colorate.- Este interzisă întrunirea femeilor în scopuri recreative.- Femeile nu au voie să spele haine în râuri sau piețe publice.- Denumirile străzilor sau piețelor publice care conțin cuvântul "femeie" vor fi schimbate.- Femeile nu au voie să privească de la balcoanele apartamentelor sau caselor lor.- Ferestrele trebuie să fie închise și opace, pentru ca femeile să nu poată fi văzute din afara caselor lor.- Croitorilor le este interzis să măsoare femeile și să le croiască haine.- Accesul femeilor la toaletele publice este interzis.- Este interzis ca femeile și bărbații să călătorească în același grup, grupurile fiind "doar de bărbați" sau "doar de femei".- Femeile nu au voie să poarte pantaloni evazați, chiar dacă sunt purtați sub burqa.- Este interzisă fotografierea femeilor.- Este interzisă tipărirea imaginilor cu femei în reviste și cărți, sau afișarea de postere pe pereții caselor și ai magazinelor.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a apărut pentru prima dată în fața camerelor de filmat, într-o conferință de presă, după preluarea puterii în Afganistan. În cadrul conferinței, talibanii au încercat să prezinte o față umană, garantând că nimeni nu va fi interogat sau urmărit, că presa va fi liberă, iar femeile vor fi respectate în limitele legii Sharia. Asociația Revoluționară a Femeilor din Afganistan (RAWA), fondată în 1977 în Kabul, a reamintit interdicțiile pe care femeile afgane le-au suferit sub regimul taliban între 1996 și 2001. "Talibanii tratează femeile mai rău decât pe animalele", a subliniat organizația.

Odată cu revenirea la putere a fundamentaliştilor în Afganistan, femeile vor pierde drepturile elementare, susţine o organizaţie care luptă pentru drepturile lor și care a reamintit cele 29 de interdicții dure pe care femeile afgane le-au suferit sub regimul taliban între 1996 și 2001. Orice încălcare a regulilor impuse de legea islamică le putea aduce moartea.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

