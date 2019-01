Internetul, plin de vânzători de agheasmă de la Ierusalim

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Un ton de 278 de kilograme a fost vândut, sâmbătă, la un preţ record de 333,6 milioane de yeni (2,7 milioane de euro) la Tokyo, un succes neaşteptat pentru primele licitaţii din noul an la piaţa Toyosu, informează AFP.

Presa ucraineană a publicat un fragment din textului TOMOS-ului privind autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina semna de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în care sunt expuse principiile de baza ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Fragmentele de text au fost postate in Tweeter...

Încă de la începutul domniei sale, Alexandru Ioan Cuza a fost un susţinător al statului secular. Dorea aducerea în totalitate a Bisericii Ortodoxe sub supravegherea statului. De altfel, din punct de vedere economic, cea mai importantă lege referitoare la Biserică este...

Reporter: Am văzut un anunţ pe internet cum că aţi vinde apă sfinţită de la Ierusalim! Mai aveţi? Vânzător: Mai am! Reporter: Avem vreo garanţie că este de la Ierusalim? Că aşa pot şi eu să scriu pe internet că vând! Vânzător: Vă dau certificat, tot!

"Vând apă sfinţită la Ierusalim, îmbuteliată la 1,5 litri. Trimit şi în ţară doritorilor. 25 de ron bucata." Aşa sună un anunţ postat pe un grup de vânzări de pe Facebook. Şi nu este singurul. Astfel de mesaje au împânzit internetul, de Bobotează. Am vrut să vedem dacă la mijloc este sau nu o glumă.

