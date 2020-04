INTERVIU / Alexandru Tănase: Simpla dorință a președintelui nu este suficientă pentru declanșarea alegerilor anticipate

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

- Poate fi organizat scrutinului parlamentar concomitent cu alegerile prezidențiale? Alexandru Tănase: Articolul 61 alin.(3) din Constituție stabilește că alegerile deputaților în Parlament se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent. Astfel, dacă am admite că cel târziu pe 23 iunie 2020 este semnat decretul de dizolvare a Parlamentului, termenul limită de organizare a alegerilor parlamentare anticipate ar fi 23 septembrie 2020.

După cum menționam mai sus, pentru a putea declanșa mecanismul de dizolvare, Parlamentul trebuie să fie incapabil să formeze un Guvern în termen de 45 de zile de la prima solicitare. Având în vedere faptul că data limită a posibilității de dizolvare a Parlamentului este 23 iunie 2020, pentru a se putea încadra în acest termen, ar urma ca Guvernul să demisioneze până pe data de 8 mai 2020, astfel încât până pe 23 iunie 2020 să expire termenul de 45 zile pe care Parlamentul îl are la dispoziție pentru formarea unui nou Guvern.

