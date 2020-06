INTERVIU / Gheorghe Cavcaliuc, despre împăcarea cu soție și implicarea în politică

Fostul șef adjunct al IGP Gheorghe Cavcaliuc ne-a acordat un interviu în care ne-a povestit despre familia lui, despre continuitatea proiectelor începute în perioada în care era funcționar public și planurile sale de viitor, dar și cum a reușit să treacă de perioada de pandemie.



- Dle Cavcaliuc, dacă privim cu ochi optimiști situația în care ne aflăm, pentru unii această perioadă complicată a fost de bun augur, fiindcă au avut timp să facă lucruri la care nici nu visau sau pe care și le doreau cu ardoare, dar nu apucau să le ducă la bun sfârșit. Pentru dvs. cum a fost? Cu ce v-ați ocupat în pandemie?



Carantina pentru mine are mai degrabă avantaje. A venit cu beneficii, să zic așa, pentru că mi-a adus o schimbare minunată în viața mea. Când a început pandemia în Republica Moldova abia revenisem dintr-o deplasare de serviciu din Strasbourg și, anume începutul carantinei ne-a prins împreună pe mine și pe mama copiilor mei, Eugenia, femeia pe care o iubesc și o respect mult. Dar cumva, din anul 2016, o perioadă buna de timp, viata ne-a ținut departe unul de altul. Însă, autoizolarea, care ne-a prins sub același acoperiș, alături de copiii noștri, ne-a unit și ne-a fortificat relația!

Loading...

Oricât ar suna de straniu, dar sunt fericit si mulțumit că anume această pandemie de coronavirus a contribuit enorm pentru a-mi reuni familia cu care am petrecut clipe minunate, savurându-le din plin și la intensitate maximă!

- Așadar, de mai bine de un an nu mai sunteți la IGP. Ce faceți acum?



De când am ales să plec de la Inspectoratul General al Poliției, m-am angajat într-o companie petrolieră internațională și coordonez echipa care asigură securitatea în cadrul firmei. Este cumva o muncă apropiată cu job-ul meu anterior.

Paralel, mă documentez pentru teza mea doctorat, sunt în anul patru acum. În plus, lucrez la un proiect ambițios pentru țară. Prioritatea mea a fost și rămâne să realizez cât mai multe lucruri utile pentru societate. Acum nu pot să deschid încă prea multe paranteze, dar atunci câd va veni momentul potrivit vă voi prezenta și acest proiect și sper să se bucure de succes cum s-a întâmplat și cu alte inițiative la care am lucrat în trecut.

- Acest proiect ambițios se referă cumva la intrarea dvs. în viața politică, pentru că s-a vehiculat mult în ultima vreme?



Deja este un lucru bine știut de toată lumea. Eu sunt o persoană foarte activă social, care m-am implicat şi o să continui să mă implic în acțiuni care vin să schimbe în bine viața cetăţenilor şi să transforme Republica Moldova, pentru că eu cred în bunăstarea cetățenilor și a țării. Schimbările pornesc întotdeauna de la noi.

- Cât timp v-ați aflat în funcții publice în trecut v-ați asociat cu multe proiecte de succes. Ați fost inițiatorul unor campanii sociale la nivel național. Planificați ceva nou în acest sens? La ce lucrați acum?



M-am implicat activ în susținerea polițiștilor care erau în prima linie de luptă cu COVID-19 și am pornit campania ”Noi Alături de Eroi” pentru colectarea fondurilor ca să achiziționăm echipamente de protecție pentru angajații din cadrul MAI.

Am donat 30 000 lei împreună cu Galina Cotorobai, presedintele AO “Bunicii Grijulii” , motivând și alți parteneri, Svetlana Sainsus și Dumitru Beschieru, și am procurat măști, mănuși și dezinfectanți în perioada asta de pandemie de COVID-19, dar și produse alimentare. Am mers noi personal în cele mai afectate raioane și am livrat la foarte mulți bătrâni și persoane neajutorate uitate de stat, pentru a-i ajuta în aceasta perioadă foarte complicată pentru noi toți, dar în special pentru bunicii noștri bătrâni, bolnavi și vulnerabili. Mulți din ei nu-i au în țară pe copii sau alte rude apropiate care i-ar putea sprijini.

În aceste timpuri complicate pentru întreaga omenire, dar și pentru Republica Moldova, consider că societatea trebuie să dea dovadă de înțelepciune, de consolidare și de responsabilitate civică înaltă. Consider că cetățenii trebuie să se consolideze exemplar în jurul lucrătorilor medicali și al polițiștilor, care sunt în prima linie în acest război cu inamicul invizibil, dar extrem de periculos pentru toți noi!

Totodată, am fost invitat de Asociația Europeană a Studenților la Drept ELSA să le împărtășesc experiența mea în poliție, am discutat despre consecințele pandemiei pentru angajații din cadrul structurilor MAI care luptă în prima linie, dar și asupra cetățenilor. Am constatat a nu știu câta oară că tinerii din țara noastră vor să se implice activ în soluționarea provocărilor cu care ne confruntăm și să vor să asimileze cunoștințe de la oameni cu experiență.

- Aveți mai multe proiecte de succes, inclusiv sociale. Cel mai reprezentativ este campania ”Bunicii Grijulii”, care s-a transformat într-o organizație neguvernamentală cu filiale în toată țara. Are continuitate acest proiect? Mai țineți legătura cu acești voluntari?



Sigur că da. Sunt fondatorul AO “Bunicii Grijulii”, din care fac parte peste 1800 de bunici înțelepți și peste 300 de nepoței grijulii, tineri activi social, din toate raioanele țării, implicați în activități de voluntariat pentru țara noastră, pe care i-am consolidat acum doi ani. Lucrez cu ei și până astăzi, desfășor ședințe de lucru, planuri de acțiuni și diverse activități în beneficiul cetățenilor noștri și al copiilor din toate raioanele țării.

- Dacă ar fi să transmiteți un mesaj pentru generațiile viitoare, cum ați descrie vremurile în care trăim?



Este o perioadă excepțională când o generație care este în viață a prins timpuri, când s-a bucurat de primul televizor alb negru, singurul în sat de mărimea unui car, iar astăzi vorbește cu feciorii și nepoții care se află la mii de kilometri printr-un click, cu ajutorul unui smartphone pe care îl poartă în buzunar.

Sunt locuri pe glob unde unii oameni își permit să piardă într-o seară într-un cazinou 1 milion de euro, iar în alte țări, poate chiar și-n Republica Moldova, mulți, foarte mulți, mor de foame în adevăratul sens al cuvântului.

Suntem o noua generație care ne-am născut la răscrucea evoluției omenirii și suntem datori să depunem mult efort ca cetățenii Republicii Moldova să trăiască într-o țară prosperă și înfloritoare. Noi suntem cei care avem șansa, motivația și datoria să ne implicăm cu toată ființa și capacitățile noastre pentru ca peste 10 ani Republica Moldova să fie de nerecunoscut, ajungând în top 5 țări din UE cu cei mai fericiti oameni. Asta este posibil și cunosc și oamenii din generația noastră care pot realiza acest obiectiv ambițios pentru Republica Moldova, cu care am marea speranță că vom reuși.