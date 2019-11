INTERVIU / Maia Sandu: Aveam informații încă din luna septembrie că Dodon poartă negocieri cu deputații democrați

Rep: De ce ați continuat cu asumarea răspunderii, deși avertismentul PSRM cu moțiunea de cenzură a fost public, clar, și era evidentă posibilitatea căderii guvernului?

Maia Sandu: Retragerea angajării răspunderii ar fi însemnat renunțarea la obiectivul nostru principal – asigurarea unei justiții independente.

În momentul în care ne-am asumat guvernarea, în baza unei înțelegeri cu partidul lui Igor Dodon, am știut foarte bine ceea ce facem și la ce riscuri ne expunem. Scopul nostru a fost, în primul rând, extirparea tumorii numite Plahotniuc, care risca să prăbușească iremediabil Republica Moldova. De asemenea, am sperat că vom reuși să inițiem reforma justiției. Eram conștienți că parteneriatul cu PSRM nu va fi de durată, însă ne-am asumat ca, în perioada în care vom guverna, să facem tot posibilul pentru a demara schimbări de esență în ceea ce privește sistemul judiciar, lucru fundamental pentru cetățenii noștri, care așteaptă și cer să li se facă dreptate, precum și pentru buna funcționare a celorlalte domenii.

În momentul în care ne-am asumat răspunderea ne-am gândit la oamenii care așteaptă ca Republica Moldova să devină, asemeni României, un stat în care corupții să stea la pușcărie. Aveam deja informații că Dodon poartă negocieri cu parlamentarii lui Plahotniuc și știam că se pregătește debarcarea guvernului. Moțiunea PD-ului, retrasă după asumarea răspunderii guvernului, nu a fost întâmplătoare. Indiferent dacă noi mergeam sau nu pe calea asumării, demiterea guvernului era pusă deja la cale.

Acest scenariu este confirmat și de viteza cu care au reușit să învestească așa-numitul guvern tehnocrat. În 24 de ore au identificat prim-ministrul, au negociat echipa PSRM-PD și au scris și programul de guvernare. Evident, acest lucru este imposibil a fi realizat atât de repede. În realitate, discuțiile aveau loc demult și au fost în continuarea negocierilor purtate în mai-iunie între Dodon și Plahotniuc. Pentru că și lui Dodon, și celor din PD le este frică de justiție liberă. Atunci când promovezi măsuri împotriva corupției, cei mai aprigi contestatari sunt exact corupții, nu-i așa? Exact asta s-a întâmplat la Chișinău.

Toți cetățenii au văzut că cel puțin 63 de parlamentari se tem de o justiție liberă și profesionistă. În aceste condiții nu există sprijin politic pentru o reformă reală în justiție, ci doar pentru una mimată. Noi nu am vrut să servim drept paravan pentru reforme mimate și să le facem jocul de a numi un om docil la Procuratură. Să fi acceptat jumătățile de măsură sugerate de către Dodon ar fi însemnat să ne mințim pe noi înșine și pe oamenii cu care am stat împreună în stradă.

Nu noi am renunțat la guvernare. Dodon cu Partidul Democrat au decis să scape de noi, pentru că se temeau de direcția pe care am luat-o. Dodon a și recunoscut asta într-o emisiune recent, declarând „Guvernul Sandu oricum pica. Totul era pregătit.”

El ne-ar fi lăsat să guvernăm doar dacă am fi fost docili și nu l-am fi deranjat. Când a înțeles că viziunea noastră pentru o justiție adevărată este fermă, a scăpat de guvern. Frustrarea lui Dodon este că a fost nevoit să ne demită din cauza reformei justiției, nu pe motive inventate, așa cum i-ar fi plăcut și cum se vede din textul moțiunii socialiștilor. Însă a înțeles că nu mai are timp și că un Procuror General independent ar deveni un pericol foarte mare la adresa lui personal, dar și pentru schemele și abuzurile lui și ale celorlalți corupți care au furat din greu de-a lungul anilor.

Rep: Dacă știați care va fi rezultatul asumării răspunderii, v-ați fi gândit mai mult înainte de a face acest gest?

Maia Sandu: Am știut că ne asumăm un risc mare, dar numirea procurorului general a fost o linie roșie pentru noi. Nu aveam cum să asistăm indiferenți la jocurile lui Dodon făcute cu scopul de a-și subordona procurorul. Nu ne-am asumat răspunderea de dragul asumării. Am făcut-o pentru că altă cale către o procuratură profesionistă și funcțională nu era, după ce socialiștii au manipulat rezultatul concursului de selecție a procurorului general. Am crezut că Igor Dodon nu va fi atât de iresponsabil, încât să lase țara fără finanțare externă din cauza fricii de justiție.

Noi nu am protestat în stradă în toți acești ani pentru a ajunge la Guvernare doar de dragul de a prelua Executivul. Tot efortul nostru a fost pentru a curăța țara de corupți și de mafioți. Cum credeți că ne simțim noi la Chișinău, la doar 160 de kilometri de Iași, când vedem că în România cei corupți sunt puși la pușcărie, în timp ce la noi corupții încă ne râd în nas?

Rep: Ați ajuns rapid la concluzia că Dodon și PSRM controlează instituții-cheie și vrea să blocheze reformele din justiție, așa cum ați declarat public. Dar nu era clar încă de când ați făcut alianța cu PSRM că acesta va fi cursul, că vă aliați cu un partid care nu respectă valorile și cutumele democratice?

Maia Sandu: Parteneriatul conjunctural cu PSRM, girat – după cum prea bine știți – de mai mulți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, inclusiv România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, a avut drept scop îndepărtarea de la pupitrul de comandă a lui Plahotniuc și a sistemului său care sufocau țara zi de zi, acțiune cu acțiune. Știți foarte bine ca s-a vorbit îndelung despre faptul că, în premieră pentru istoria recentă, mai multe forțe internaționale au lăsat diferențele la o parte doar pentru a ne încuraja să ne așezăm la aceeași masă de discuții, noi, proeuropenii, și socialiștii lui Dodon, cu scopul de a scăpa țara de regimul terorii instaurat de Plahotniuc. Eram conștienți că, odată înlăturat Plahotniuc, și Dodon va încerca să-și subordoneze instituțiile statului, dar nu puteam lupta cu ambii, Plahotniuc și Dodon, în același timp. Trebuia mai întâi să scăpăm de cel mai toxic. Faptul că ulterior Dodon a încălcat înțelegerile pe care ni le-am asumat de comun acord arată adevărata sa față. Să nu credeți că am fost naivi să ne bazăm pe principialitatea unor oameni care nu au avut niciodată caracter, doar că am crezut că Dodon a învățat lecția lui Plahotniuc și nu va risca să ajungă și el fugar.

Rep: Sunt multe voci care vă acuza ca ați adus Moldova pe tava Moscovei, prin alianta cu socialistii. Cum vă apărați în fața acestor acuzații?

Maia Sandu: Cei care ne judecă pentru că am vrut să scăpăm de regimul lui Plahotniuc, cel mai corupt și antidemocratic regim din istoria țării, probabil au uitat cum este să trăiești într-un regim al terorii când drepturile omului sunt călcate în picioare. Un regim care a deschis dosare penale majorității primarilor doar pentru a-i controla politic, care a pus la închisoare oameni de afaceri nevinovați pentru a le prelua afacerile, care a anulat alegerile democratice din Chișinău pe motiv că a câștigat opoziția, care a terorizat și hărțuit ziariști, activiști civici și politici, funcționari publici.

În aceste 5 luni, Moldova a fost mai independentă și mai aproape de familia europeană decât a fost vreodată. Să înțeleg că dacă reușea negocierea dintre Dodon și Plahotniuc din iunie, cred că ați văzut înregistrările, Moldova nu era să fie pe tava Moscovei? Cei doi au negociat Moldova ca pe o ofrandă adusă Moscovei. Doar că, din fericire, mai multe circumstanțe au dus la înțelegerea dintre blocul ACUM și socialiști și am împiedicat intenția lui Plahotniuc de a oferi Moldova Moscovei în schimbul propriei siguranțe.

Sincer, nu vreau să supăr pe nimeni, dar cred că este nevoie de mai multă analiză și de o înțelegere profundă a realităților din Republica Moldova pentru a putea face concluzii pertinente despre ce se întâmplă aici.

Rep: Cine e adevăratul autor al căderii guvernului dvs, Dodon sau Plahotniuc?

Maia Sandu: Dodon nu ar fi putut demite guvernul fără contribuția PD-ului, iar o parte dintre deputații PD este în continuare controlată de Plahotniuc. Oamenii lui Plahotniuc, cel mai probabil, au primit asigurări de la Dodon că își vor putea continua schemele de corupție și că justiția nu va intra peste ei.

Rep: Care e rolul jucat de Plahotniuc în evenimentele din ultima lună? Daca credeti ca a jucat un rol, aveti dovezi in sprijinul afirmatiei?

Maia Sandu: Așa cum am menționat mai devreme, nu cred că lucrurile s-au făcut fără știrea lui. Nu am dovezi în acest sens, dar se vorbește că oamenii lui Dodon s-au întâlnit cu Plahotniuc în aceste zile.

Mai mult decât atât, în actualul Guvern se regăsesc foști miniștri și înalți demnitari ai lui Plahotniuc la ministere-cheie – economie, finanțe – și în fruntea Guvernului. Ion Chicu a fost ministrul lui Plahotniuc, devenind ulterior consilierul lui Dodon și acum prim-ministru. Ministrul lui Plahotniuc și prim-ministrul lui Dodon, acum câteva săptămâni, a simțit nevoia să se exprime pe Facebook pentru a acuza Uniunea Europeană de furtul miliardului. Mesajul său denigrator îl cunosc toți reprezentanții UE. Este bine ca și dumneavoastră, la București, dar și la Bruxelles, să știți cu ce ipocriți aveți de-a face.

Rep: Care e rolul jucat de Rusia în evenimentele din ultima lună? Daca credeti ca a jucat un rol, aveti dovezi in sprijinul afirmatiei?

Maia Sandu: Bineînțeles că Rusia își dorește consolidarea rolului PSRM în Republica Moldova. Nu știu ca Rusia să fi jucat vreun rol în ceea ce privește căderea Guvernului, dar este știut că Dodon primește frecvent indicații de la Moscova pe strategii politice.

Rep: Știați de mai multă vreme că PSRM ia in calcul ruperea aliantei? Dacă da, de când?

Maia Sandu: Așa cum am menționat mai devreme, aveam informații încă din luna septembrie că Dodon poartă negocieri cu deputații democrați. Am văzut și atacurile publice total nejustificate ale lui Dodon la adresa Guvernului, deși la întâlnirile tripartite guvern – președinte – parlament pe care le aveam nu a venit niciodată cu reproșuri sau nemulțumiri la adresa vreunui ministru. Mi-a fost clar că pregătește debarcarea Guvernului, singura incertitudine fiind momentul pe care-l va alege.

Rep: A existat o presiune din partea Germaniei pentru a accepta alianta cu PSRM? Dar din partea Rusiei? Dar din partea altor țări?

Maia Sandu: Singurele lucruri care ne-au determinat să facem orice pentru a dărâma un regim oligarhic care instaurase frica în Republica Moldova a fost presiunea societății și dorința de a trăi într-o țară liberă.

Rep: Care sunt motivele pentru care stânga a reușit sa câștige alegerile din Chișinău, pentru prima dată in ultimii 30 de ani?

Maia Sandu: Credem că au fost mai multe motive. Dincolo de avantajul pe care l-a avut candidatul PSRM datorită resurselor enorme cheltuite în campanie, noi nu am reușit să mobilizăm tot electoratul de centru-dreapta la vot, probabil inclusiv din cauza parteneriatului politic la nivel central. Dar cetățenii au ales și noi suntem obligați să analizăm atent motivele alegerii lor și să venim cu niște concluzii și cu niște lecții învățate.

Rep: Referitor la alegeri prezidențiale, e posibil ca Dodon să-și dorească revenirea la alegerea președintelui de către Parlament. Aveți informații în acest sens?

Maia Sandu: Nu am informații concrete despre o asemenea inițiativă dincolo de unele speculații apărute în spațiul public. Însă am convingerea că o asemenea inițiativă de uzurpare a puterii poporului ar fi întâmpinată cu foarte multă rezistență de cetățeni, inclusiv cu proteste masive de stradă. Un asemenea abuz nu ar rămâne nesancționat nici de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, mai ales că acest parlament este compus majoritar din oameni corupți, în stare să se vândă la prețuri derizorii. Majoritatea deputaților din actualul Parlament, subordonați direct lui Dodon și Plahotniuc, nu au nici legitimitatea, nici dreptul moral de a alege următorul președinte al poporului.

Rep: Ce veți face acum, ca nu mai sunteți nici premier, nici parlamentar? Rămâneți în politică sau luați în calcul retragerea?

Maia Sandu: Nu am ajuns în politică cu scopul de deveni premier sau parlamentar, ci am venit pentru a schimba modul în care se face politică și administrație în această țară. Și, cu toate că am fost opriți din cale, sunt sigură că, alături de colegii mei deputați și miniștri, am reușit să facem o altfel de politică – transparentă, onestă cu cetățenii și bazată doar pe interesul oamenilor, nu pe interes personal. Cred că oamenii au văzut cum este să ai un guvern care îți răspunde, care se deschide pentru nevoile oamenilor, care nu se teme de oameni și care asigură libertatea cetățenilor. Iar asta este important, pentru că, pe viitor, societatea nu va mai accepta și răbda un alt fel de politică – opresivă și netransparentă.

Eu voi rămâne în politică și voi continua să muncesc alături de colegii mei atât timp cât voi avea sprijinul cetățenilor.

Rep: Care este strategia dvs politică de viitor, în condițiile în care centru-dreapta este fragmentat, iar de una singură nu veți putea obține majoritatea în Parlament la următoarele alegeri. Cu cine veți face alianțe?

Maia Sandu: În perioada următoare mă voi dedica muncii de consolidare a structurilor din teritoriu ale partidului. De asemenea, vom urmări cu strictețe acțiunile guvernului și vom sancționa drastic orice derapaj și orice tentativă de abuz sau de a restabili schemele de corupție. Din păcate, sunt sigură că vor fi nenumărate motive de sancționare a actualei puteri. Sper că acestea vor reprezenta o motivație suficientă de concentrare a forțelor politice democratice pentru o acțiune puternică și convergentă de echilibrare a spectrului politic moldovean. Am demonstrat că știm să facem opoziție și vom demonstra că actul guvernării nu ne-a alterat această capacitate. Cum am mai spus, suntem deschiși colaborării cu toate forțele politice proeuropene care ne împărtășesc valorile și demonstrează aceasta prin acțiunea lor politică, nu prin vorbe.

Rep: Veți candida la alegerile prezidențiale de anul viitor?

Maia Sandu: Este devreme pentru a da un răspuns final și ferm acestei întrebări. Această decizie se va lua în urma unor analize și în consultare cu membrii PAS și cu partenerii noștri politici. Încă nu am început discuțiile pe acest subiect și este o temă mult prea importantă pentru a specula pe marginea ei.

Indiferent cine va candida din partea partidelor proeuropene, scopul comun trebuie să fie unul singur: Republica Moldova trebuie să aibă un președinte ales democratic și care să apropie această țară de Uniunea Europeană și să fie o voce pentru toți cetățenii.

Rep: Excludeți negocieri cu Partidul Democrat?

Maia Sandu: În actuala configurație, cu actuala compoziție a fracțiunii parlamentare a PD, în urma votului din 12 noiembrie alături de socialiști pentru a demite un Guvern proeuropean, mă tem că nu există abordări pentru care să avem spațiu comun de negociere. Se vede clar din modul în care au acționat în ultima săptămână.

Ni se reproșează nouă că am pus Moldova pe tavă rușilor, dar NU noi am adus la putere un Guvern al socialiștilor, ci anume Partidul Democrat. Democrații au ratat un moment bun de a demonstra că s-au rupt de Plahotniuc, că sunt cu adevărat proeuropeni și că doresc să se transforme dintr-o gașcă mafiotă într-un partid cu adevărat democratic, care să reprezinte interesele cetățenilor. Dacă, pe viitor, vor da semnale că-și doresc schimbarea modului lor de acțiune politică – prin fapte, nu prin vorbe – vom fi deschiși dialogului politic.

Rep: Cum vedeți colaborarea pe viitor între PAS si PPDA (partidul lui Andrei Năstase)?

Maia Sandu: Am credința că vom găsi mereu o cale de colaborare. Desigur, această relație nu depinde numai de mine sau de colegii mei din PAS, ci depinde și de colegii din PPDA. Suntem două partide cu democrație internă puternică și, uneori, deciziile se iau mai greu și pot fi surprinzătoare, însă convingerile de care ne ghidăm sunt compatibile și am certitudinea că acest lucru ne ajută de cele mai multe ori să trecem peste mici diferențe de nuanță în acțiunile noastre politice.

Rep: Cum caracterizați poziția României față de Republica Moldova în ultimul an? Există diferențe între poziția Guvernului Dancilă si cea a Guvernului Orban?

Maia Sandu: Am găsit în România multă deschidere și dorință de a ne ajuta. Am colaborat bine cu Guvernul Dăncilă și sunt sigură că am fi avut o cooperare extrem de strânsă și un parteneriat benefic pentru cetățeni cu Guvernul Premierului Orban. Sunt convinsă că domnul prim-ministru Orban va continua să protejeze interesul cetățenilor noștri, indiferent cine este la guvernare în Republica Moldova.

Rep: Au existat momente tensionate în coaliția cu PSRM peste care ați trecut pentru a putea păstra guvernul? Ne puteți da exemple?

Maia Sandu: Da, au fost câteva. De exemplu, momentul selectării membrilor Curții Constituționale și momentul concursului pentru Directorul Centrului Național Anticorupție, unde reprezentanții socialiștilor în comisiile de concurs au viciat procedurile, astfel încât să ajungă oameni apropiați lor în respectivele funcții, folosind aceeași strategie – punctaje minime candidaților foarte buni și punctaje maxime candidaților favoriți. Au încercat să folosească aceeași strategie și la concursul pentru Procurorul General, numai că peste această linie roșie noi nu am mai putut trece, mai ales cunoscând intențiile lui Dodon.

Cât timp Dodon încă se temea de umbra lui Plahotniuc, atitudinea lor era mult mai cooperantă. În ultima vreme, când Dodon a crezut că începe să dețină controlul asupra instituțiilor de forță, cooperarea a devenit mai dificilă.

https://www.g4media.ro