Numai Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR) ar putea reunifica statele românești, ajungând în Legislativul de la Chișinău alături de alte partide de aceeași orientare din R. Moldova. De această părere este senatorul român Claudiu Târziu, copreședinte AUR, care consideră că unioniștii vor înregistra un scor foarte bun la anticipatele din iulie. Într-un interviu pentru TIMPUL, acesta susține că toate acuzațiile aduse partidului său, precum că ar fi xenofob, ultranaționalist, prorus, antieuropean și anti-COVID, ar urmări eliminarea de pe scena politică a singurei forțe politice din România care apără valorile tradiționale ale poporului roman: credința, familia, națiunea și libertatea. Actualmente, AUR e reprezentat de 44 de deputați în Legislativul României, unde a acces în mod suprinzător acum un an. În R. Moldova, partidul este condus de Vlad Bilețchi și a atras deocamdată de partea sa trei formațiuni politice: Partidul Liberal, Uniunea Salvați Basarabia și Partidul Popular Românesc.



- Dle senator, AUR e primul partid din România care va candida și la parlamentarele din R. Moldova. De ce ați luat această decizie?



- Pentru că este singura cale de a realiza unirea românilor. Noi vedem posibilitatea de a ajunge în ambele parlamente, într-o proporție semnificativă, iar, la proximele alegeri, în 2024-2025, să căpătăm majoritatea parlamentară la București. Să avem guvernarea și acolo, și aici, și, prin voința exprimată în parlament, să declanșăm procesul Unirii.



„Ne asumăm jertfa pentru obiectivele naționale”

- Este posibil, căci vom fi suficient de convingători asupra intențiilor noastre. Vom explica faptul că reunificarea înseamnă nu doar scoaterea unei granițe, ci lărgirea unei piețe, ridicarea nivelului de trai, salarii, pensii și alocații pentru copii mai mari, mai multe locuri de muncă și mai multe investiții străine. Unirea va însemna o schimbare a realității destul de dureroase din Basarabia. După reunificarea celor două Germanii, am văzut că puterea țării s-a dublat. Așa va fi și la noi - vom fi un stat mai interesant pe harta lumii atât din punct de vedere politic, cât și economic și social. Vom putea dezvolta toate regiunile românești, încât să-i readucem acasă pe românii care își doresc acest lucru, indiferent dacă sunt basarabeni, olteni sau transilvăneni, fiindcă și noi avem mare nevoie de ei.

- Ceea ce spuneți dvs. seamănă cu un vis. În realitate, forțele de dreapta nu pot obține un număr satisfăcător de voturi pe ambele maluri ale Prutului. La noi câștigă prorușii, iar la voi PSD. Cum să înțelegem această mentalitate a românilor?



- Este frica de necunoscut. Cu răul de stânga oamenii s-au obișnuit, dar ei nu știu la ce să se aștepte de la partidele care pretind că sunt de dreapta. Ca să fim sinceri, acestea nu sunt chiar de dreapta, căci nu pun pe primul lor interesul național și valorile specifice dreptei: familia, națiunea, credința și libertatea, pe care AUR le are înscrise pe drapelul partidului. Prin urmare, de câte ori s-au aflat la guvernare și aici, și dincolo, aceste partide au ratat inconștient șansa de a reforma statele și de a aduce bunăstare cetățenilor. N-au făcut decât ce făceau cei de stânga: au mințit, au înșelat, au furat, au amânat sine die orice proiect național important. AUR vrea să schimbe această paradigmă prin asumarea jertfei pentru obiectivele naționale. Știu că, vorbind de jertfă din perspectiva unui om politic, trezesc unele semne de întrebare. Dar să nu uităm că românitatea a avut oameni jertfitori în funcții publice, care au slujit idealul național până la ultimele consecințe, unii dintre ei murind pentru aceasta. De ce credem că nu mai suntem în stare să naștem astfel de oameni politici? Păi iată că, odată cu AUR, parcă se schimbă ceva. Prin simpla noastră existență, îi obligăm pe ceilalți să-și modifice cumva comportamentul. Și cei pretinși de stânga, și cei pretinși de dreapta au început să vorbească de biserică, de familie, de românii de pretutindeni. Încep să ne fure discursul, observând că succesul nostru este în creștere. La București lucrul ăsta se simte tot mai puternic.





„Proiectul globalist este un atac la libertate”

- Da, aceasta este singura noastră șansă de dezvoltare. Nu suntem împăcați cu birocrația de la Bruxelles, cu felul în care este tratată România de cele mai multe ori, dar ne dorim să facem parte în continuare din UE. Și milităm pentru o Uniune Europeană a națiunilor, unde să avem suveranitatea neștirbită și respect unul față de celălalt. Pentru că avem deja vechime în UE și putem să ne apărăm interesele. Din păcate, nu am avut politicieni care să facă asta. Când am vrut să solicităm ceva, tot timpul am mers la Bruxelles în genunchi și cu căciula în mână. Și deseori doar am mimat participarea noastră la construcția europeană.

- Aici vă contraziceți puțin, pentru că valorile promovate de AUR nu mai sunt în vogă în UE.



- Să vedem cum a început UE. Inițial, acest proiect nu a fost unul ideologic, iar fondatorii Uniunii au fost creștini. Ei și-au propus să facă o piață comună și să dezvolte statele partenere astfel încât să se sprijine reciproc. În momentul în care proiectul UE a fost puternic influențat de ideologia globalistă, a început să se urmărească crearea unui suprastat continental, în care statele naționale să se dizolve și să dispară controlul democratic. Proiectul globalist vrea o uniformizare a omenirii într-o mare masă de manevră, consumatoare de bunuri și servicii, care să nu pună probleme clasei conducătoare. Pentru aceasta se pune la cale un fel de aristocrație funcționărească. Acolo cei care decid nu sunt aleși, ci se numesc unii pe alții. Nu sunt nobili prin sânge, sunt nobili prin relații. Ei nu dau socoteală nimănui și abuzează de statutul lor de înalți funcționari ai UE. Este un atac la libertate până la urmă. Iată de ce suntem contra Statelor Unite ale Europei. Dar toate neajunsurile astea pot fi reparate. În Parlamentul European există și reprezentanți ai unor partide aflate la guvernare în unele state membre, care susțin familia, credința, suveranitatea națională și dreptul la libertate. Mă refer la partidele PiS din Polonia, FIDESZ din Ungaria, care dețin puterea în țările lor, sau la Vox, care urmează să vină la guvernare în Spania. De ce n-am avea și noi o forță politică, care să apere interesul României de pe poziții sănătoase? Adică, nu vrem să ne despărțim de UE, nu suntem în slujba vreunui stat adversar al UE, nu avem înțelegeri ascunse cu cineva care vrea destrămarea UE. Dimpotrivă, suntem pe pozițiile cele mai sănătoase și mai transparente, spre deosebire de alte partide și guverne. Germania, de exemplu, are tot felul de înțelegeri cu Rusia și beneficiază de diverse avantaje de pe urma acestei relații.



„Avem doi adversari majori în interiorul R. Moldova”

- În câteva săptămâni, AUR va adera la Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, care este condusă de reprezentanți ai PiS, Vox și ai partidului Fratelli din Italia. De ce nu suntem asimilați cu ei, dar suntem trimiși în zona rusă, cu care nu avem niciun fel de relații? Pentru că nu se urmărește adevărul, ci etichetarea noastră astfel încât să fim scoși de pe eșichierul politic. Ne sunt aplicate și alte etichete false, fiindcă AUR a fost o surpriză neplăcută pentru stabilimentul politic. Noi nu facem parte din jocul dubios, pe care îl fac așa-zișii proeuropeni cu oamenii Moscovei, și din acest motiv nu suntem doriți. Așa se va întâmpla și când vom intra în Parlamentul de la Chișinău. Mai bine de trei decenii de clamat independența au însemnat pentru R. Moldova un efort consistent de câștigare a sprijinului din partea unor state mai mari. Cetățenii capabili de muncă au plecat peste hotare. Banii în R. Moldova vin de la București, de la Bruxelles, din alte state europene. În aceste condiții, a spune că tu vrei independență este un fel de a-i minți în față pe alegători. Adevărata independență este slujită prin reunificare, numai atunci basarabeanul va putea hotărî pentru sine. Nu va mai trebui să ceară nimănui, pentru că, odată cu intrarea în spațiul de civilizație european, va exista autonomie locală, pârghii democratice de conducere a statului și mijloace de dezvoltare. Vor fi bani și posibilități mai mari, iar fiecare își va păstra independența în cadrul neamului său.

- Cele mai importante partide din R. Moldova optează pentru menținerea independenței, dar cu o eventuală aderare la UE sau la Uniunea Vamală creată de ruși. Din ce motive aceste perspective sunt păguboase pentru viitorul R. Moldova?



- Au fost la putere aici oamenii Rusiei ani și ani, dar ce s-a schimbat spre bine? Vedeți că și acum, în pandemie, ajutorul vine tot de la România? Ce vă dă Rusia, în afară de promisiuni? Nimic. Rusia se află la aproape două mii de kilometri, iar statul român este aici, peste gard. Și el nu a precupețit niciun efort, când R. Moldova a avut nevoie. Și atunci cum poți să crezi în baliverna asta, că apropierea de Rusia va schimba în bine viața cetățeanului moldovean? Noi avem doi adversari majori în interiorul R. Moldova. Pe de o parte, sunt comuniștii sau socialiștii proruși și vânzători de țară, iar pe de altă parte sunt mafioții, care sunt transpartinici. Pentru a ne urma planul de reunificare, aceștia trebuie eliminați de la pârghiile de putere. Este singura modalitate de a salva Basarabia. Totodată, nu există nicio șansă ca R. Moldova să adere la UE în următorii 50 de ani, pentru că nu există voința politică nici de aici, nici de la Bruxelles. UE se află într-un ceas de cumpănă și nu-și poate permite extinderea deocamdată. Există și state, cum ar fi Serbia sau Macedonia, cărora li s-au făcut promisiuni ferme de aderare, dar care nu vor fi admise în curând, fiindcă nu îndeplinesc criteriile necesare. Însă R. Moldova nu a primit nici măcar promisiunea de aderare. Or, ideea salvării prin aderarea la UE nu este viabilă și nici cinstită din punct de vedere istoric. Noi trebuie să reparăm acum o nedreptate care s-a făcut neamului românesc, tăindu-i-se un braț. E timpul să-l coasem la loc, pentru că neamul, fără brațul acela, este ca un om fără o mână. Ce ne lipsește pentru aceasta? Vă spun. La nivelul clasei politice conducătoare, ne lipsesc curajul, inima, spiritul de jertfă și știința de a acționa în favoarea interesului național. Iată că AUR schimbă lucrurile astea și aduce oameni care știu, vor și pot.



„PAS va putea să-și apere promisiunile cu un singur aliat, și anume cu AUR”

- Nu există partide proeuropene în R. Moldova, asta este numai o vorbă electorală. Dacă ar fi proeuropeni cu adevărat, acești politicieni s-ar comporta ca europenii la nivel de funcționare politică. Dar nu o fac. Vedeți că și cei de la PAS, de pildă, au înmuiat tonul cu UE și acum o dau pe statalism. Se va întâmpla exact ca la București, adică vor eșua din nou, căci sunt pe un drum greșit și nu au viziune, nici voință politică pentru a pune în operă un proiect de țară. Ei, de fapt, nici proiectul de țară nu îl au.

- Unirea, la ora actuală, nu este proiect de țară nici pentru România.



- Nu este pentru cei care conduc în ambele state, dar este un proiect de țară pe care noi, cei de la AUR, îl urmărim și va trebui să-l realizăm.

- De ce Bucureștiul ar fi împotriva Unirii?



- Pentru că reprezentanții actualei coaliții de guvernare de la București nu au inimă de român. Pe ei nu-i interesează binele românilor. Ei nu înțeleg că aceasta ar fi o redeșteptare națională și o reașezare pe harta lumii a întregii românități, care ne va face mai puternici.

- După alegerile de la Chișinău, în cel mai bun caz, AUR va face parte din opoziția parlamentară, așa cum a fost odinioară PL. Cum veți realiza Unirea într-o astfel de situație?



- Mai întâi trebuie să blocăm accesul la putere al filorușilor, al bandiților, al comuniștilor, al celor care se fac vinovați de devalizarea statului, de furtul miliardului, de privatizările frauduloase. Apoi am putea susține un guvern alcătuit din oameni pricepuți și patrioți. Putem fi și la guvernare, dacă vom obține un rezultat mai bun la alegeri. Iar electoratul trebuie să înțeleagă că PAS va avea de ales între a-și respecta promisiunile inițiale și de a colabora cu AUR sau de a nu și le respecta și de a lucra cu cei care au produs dezastrul în R. Moldova. Atunci însă vor ajunge la aceleași rezultate: anticipate sau faliment național. Noi am reușit să unim sub drapelul nostru aproape toate forțele unioniste. Împreună vom crește cu toții. Separați, unii nu vor intra în parlament, iar AUR va intra cu un scor mai mic și va avea mai puțină putere de decizie.





„Oferim primele zece locuri din lista electorală partenerilor noștri”

- Spre deosebire de dl Țîcu, pe care eu îl stimez, noi am demonstrat că suntem o forță. Avem 44 de parlamentari la București și o pondere de aproape 11% în Legislativul României. Venim și cu capacitatea de a organiza o campanie electorală care ne-a adus acest succes. Din partea dlui Țîcu, nici măcar nu a fost o propunere serioasă de a face împreună un bloc. El doar a susținut că și candidații noștri ar trebui să fie pe lista PUN. Însă dl Țîcu și partidul domniei sale, din păcate, nu au reușit să demonstreze o putere măcar pe aproape. El zice că va face ceea ce noi am făcut deja. Cine poate spune că, dacă PUN-ul a ratat o dată, nu va rata și a doua oară, și că AUR, care a câștigat la București, nu va câștiga și la Chișinău?

- De la ce pornesc disensiunile permanente între unioniști?



- Cred că e vorba și de relațiile personale, care nu sunt cele mai frumoase, cum ar trebui să fie între frați. Probabil, persistă și o anumită frustare a unora, care au tot încercat și n-au reușit. Există și neîncrederea, inclusiv în forțele proprii, ale celor care nu se alătură partidului nostru. Dacă la mijloc ar fi și interese personale, până la urmă acestea ar fi slujite mai bine într-un proiect câștigător, decât pe dinafară. Cu atât mai mult, cu cât noi oferim primele zece locuri din lista electorală partenerilor noștri, ca să arătăm încrederea că vom lua 20 de locuri și să demonstrăm că nu beneficiul personal ne interesează. Noi chiar urmărim idealul reunificării, care nu se poate atinge decât prin pătrunderea în parlament.

- Negociind cu liderii partidelor unioniste din R. Moldova, la ce concluzii ați ajuns? Ei cred sincer că e posibil de realizat Unirea sau folosesc acest ideal în alte scopuri?



- Nu știu ce gândesc în străfundul minții lor cei mai mulți și nici nu am obiceiul să mă îndoiesc de oameni. Eu ofer încredere până la proba contrarie. Dar mai e un lucru. Cred că unii acționează greșit, pentru că nu sunt capabili să recunoască realitatea care le strigă în față. Trebuie să fii absolut naiv politic, pentru a nu-ți da seama că singura variantă de pătrundere a unioniștilor în parlament este AUR. Și atunci despre ce mai vorbim? Hai, frate, s-o facem!



„Ispita puterii este foarte mare și pe mulți îi înnebunește”

- Pentru că atât eu, cât și colegii mei de partid, credem că un proiect politic fără Dumnezeu este sortit pieirii. Dacă nu ai acest criteriu supraordonator al oricărei acțiuni omenești, inclusiv a celei politice, riști să ajungi într-o extremă sau alta, într-o fundătură sau alta. Poți schimba ceva spre bine numai dacă ai un înalt reper de moralitate și o frică de Creator, precum și o conștiință a faptului că, oricât de puternic vei fi, la un moment dat tot într-un mormânt vei ajunge, iar atunci vei da socoteală pentru tot ceea ce ai greșit. Numai cu aceste lucruri în minte și în suflet poți să-ți calibrezi o acțiune politică în beneficiul semenilor tăi. Altminteri ispita puterii este foarte mare și pe mulți îi înnebunește. Când se văd acolo, ei cred că sunt cu adevărat providențiali și că fără ei nu se poate. Ei cred că orice greșeală li se iartă de la sine, pentru că sunt prea importanți. Or, această stare este eronată și neproductivă și din punct de vedere rațional, nu doar duhovnicesc, pentru că nimeni pe lumea asta nu știe și nu poate cu adevărat totul, în afară de Dumnezeu. Este o prostie și din punct de vedere politic, căci, dacă nu-ți cântărești bine intențiile prin dezbateri, riști să iei decizii foarte costisitoare atât pentru tine, cât și pentru alții. Pornind de la aceste idei, noi am pus ca valoare de căpătâi credința. Dacă ești credincios, ai ce să cauți în partidul AUR. În caz contrar, nu ai nimerit locul potrivit.

- Aveți într-adevăr siguranța că toți membrii patridului sunt creștini?



- Atenție, când spun credincios, nu mă refer să fii ușă de biserică. Nu sunt eu chemat să evaluez pe nimeni. Eu însumi am scăderile mele din punct de vedere creștinesc. Nu pot să dau note nimănui, important este să știi că există Dumnezeu, să încerci pe cât e posibil să urmezi un mod de viață creștinesc. Și să ai în vedere că tot ceea ce faci, faci pentru semenii tăi, așa cum te îndeamnă Mântuitorul, dar nu pentru că ești vreun boier sau vreun dumnezeu mic, care poate abuza de semenii săi.



„Dacă ești creștin, ești incorect politic”

- Îmi scapă această apropiere… Păi sigur, dacă ești creștin, ești incorect politic deodată.

- De ce creștinismul pare a fi principalul inamic al globalizării?



- Pentru că creștinismul este o forță civilizatoare. De două mii de ani, avem în lume o civilizație creștină și ea astăzi e atacată, pentru că îl face pe om liber. Spuneam și mai sus că globalismul nu te vrea liber, te vrea sclav. Și, în primul rând, îți ia ancorele sufletești: credința în Dumnezeu și dragostea pentru familie, identitatea națională și sentimentul de apartenență la un neam. Îți ia toate liberățile ușor, cu zăhărelul, cu minciuni, și te face să renunți la ele. După toate astea, tu ce ești? Un număr într-o masă de manevră, diminuată sau crescută în mod artificial. Atât. Se urmăresc lucruri îngrozitoare pentru omenire, care vor fi înțelese în cele din urmă. Iar „corectitudinea politică” este un instrument al globalismului, care, la rândul său, este de sorginte marxistă. Neo-marxiștii, care datează de 70 de ani, și-au zis: „Stai un pic, frate, că nu-i de ajuns să-i băgăm la pușcărie, să-i punem în lanțuri. Pănă la urmă tot o să-și găsească drumul spre adevăratele valori, pentru că și-au păstrat sufletul. Trebuie să le stâlcim mintea și le luăm sufletul. După aia facem ce vrem cu ei”. Astfel, dacă nu vom avea grijă să ne apărăm valorile, ele vor fi uitate.

- Ați fost timp de mulți ani jurnalist. Cum s-a ajuns la situația că presa, în ultimul timp, critică la fel de dur creștinismul, ca și gazetele staliniste?



- În primii zece ani după căderea comunismului în România, a vorbi împotriva bisericii, care era un simbol al rezistenței anticomuniste, era primejdios. Te puneai contra curentului. Aduceți-vă aminte cum zeci de mii și apoi sute de mii de oameni rosteau „Tatăl Nostru” în Piața Universității. Odată cu trecerea anilor, această fervoare religioasă s-a estompat. Cred că lumea a început să se uite spre Vest, unde biserica era într-un declin de zeci de ani. La începutul anilor 2000, s-a manifestat o ostilitate tot mai accentuată față de biserică din partea unei părți a presei și din partea unei părți a clasei politice. Pe urmă a crescut numărul celor care puneau sub semnul întrebării anumite manifestări publice ale bisericii, cereau scoaterea religiei și a icoanelor din școli ș.a.m.d. Culmea e că tocmai cei care n-au crezut niciodată în Dumnezeu, deși etnic sunt români, devin cei mai mari adversari ai românilor și ai românității.

- Această atitudine anticreștință a fost influențată din exterior?



- Nu, erau ai noștri, doar că erau finanțați din afară.





„George Simion trăiește aproape ca un călugăr”

- Eram în conducerea Coaliției pentru Familie și am fost unul dintre membrii Comitetului național de coordonare pentru strângerea de semnături în vederea susținerii modificărilor în Constituția României, în sensul redefinirii căsătoriei ca uniune dintre un bărbat și o femeie. Lucrând vreme de câțiva ani la aceasta, am observat câți români vor ceea ce voiam noi și asta mi-a crescut optimismul față de noi, ca popor. Știam că alte state au modificat Codul Penal și Constituția, ca să se poată căsători persoane de același sex și nu voiam să ajungem în această postură. Am fost proactivi și am preîntâmpinat fenomenul. Între timp, am văzut cum politicienii ne-au mințit în față. Inițial, am făcut pact cu PNL și PSD, dar ne-au trădat amândouă. Au spus că susțin referendumul și, după, l-au boicotat. Era dovada ultimă de care mai aveam nevoie, ca să înțeleg că această clasă politică este împotriva românilor. Atunci m-am gândit să mă implic și să fac eu politică în favoarea românilor. În 2019, când a candidat la europarlamentare, George Simion a căpătat o notorietate și un capital politic, care a stat la baza fondării AUR. Împreună cu el am gândit dezvoltarea partidului. Am pornit munca pe 11 august 2019, iar pe 6 decembrie 2020, am intrat în Parlamentul României. A fost voința lui Dumnezeu. Noi suntem absolut conștienți că, oricât am fi făcut noi, dacă nu eram ajutați de sus, nu reușeam. Dar Dumnezeu a văzut că ne străduim și a pus mâna.

- Cine vă finanțează, dacă, pe de o parte, strângeți fonduri prin internet, iar pe de altă parte George Simion a renunțat la salariul de deputat?



- Ne finanțează românii, prin aderență la partid, prin donații și cotizații, dar și prin foarte multă muncă benevolă. Zeci de mii de oameni s-au implicat inclusiv în campania noastră pe internet. Am făcut un apel să cumpărăm un autocar pentru campania electorală și s-au strâns 45 mii de euro din donații. Nu am avut niciun ban pus deoparte sau pe cineva care să vină să ne dea. Noi am intrat în parlament fără să luăm subvenția pentru partidele parlamentare de la buget, considerând că un partid se poate autoîntreține, dacă este o structură viabilă. De ce trebuie să plătească PSD sau PNL câte un million de euro pentru presă în fiecare lună și câte 500 de mii de euro lunar pentru casa de avocatură? Noi am cheltuit 300 de mii de euro în campania electorală, iar ei au cheltuit milioane de euro. Cât despre George Simion, el este un mare jerfitor. A renunțat la 90 la sută din salariu, pe care-l donează pentru cauze umanitare. Nu are încă o familie, trăiește modest, din ce-i rămâne din cele 10 la sută. Pe el n-o să-l vedeți cu multe rânduri de haine sau cu vreo mașină scumpă. Nici prin cârciumi n-o să-l vedeți, cheltuind bani pentru plăcerile lui. El trăiește aproape ca un călugăr.



„Cei de la guvernare trebuie să știe că nu sunt stăpâni peste o cireadă de vaci”

- O avem, dar vedeți că ne mai este îngrădită pe ici, pe colo, temporar sau pe anumite secvențe nu numai de timp, dar și de spațiu... Din vremuri imemoriale, cei care au deținut puterea, au încercat să strângă șurubul libertății. Ea nu este un bun câștigat pentru totdeauna, ci trebuie apărată în fiece moment. Iar oamenii renunță ușor la libertate, dacă-i păcălești. Cel mai bun instrument pentru limitarea ei este frica. După atacul din SUA din 11 septembrie 2001, americanii au consimțit imediat să li se restrângă orice drept și libertate, în numele secutirății. La fel se întâmplă peste tot în lume acum, cu pandemia asta. De frica morții, cei mai mulți au renunțat la libertate. Însă libertatea este fundamentală pentru orice societate normală și e absolut obligatorie pentru manifestarea celorlalte valori pe care noi le spunem acolo. E greu să-ți manifești credința fără liberate. În timpul comunismului, când se dărâmau biserici, când erau închiși și omorâți preoții, rămâneai cu credința în suflet, dar nu aveai cum să ți-o mărturisești. Iar națiunea fără libertate ce este? Absolut nimic, o vorbă în vânt.

- Vă luați alte pietre peste cap, dle senator, Dacă, vorbind despre credință, vă referiți doar la creștinism, veți fi acuzat și de discriminare pe criterii religioase.



- Păi, unde-i libertatea mea la opinie? Dar nu-i nicio discriminare aici. Este voie pentru orice partid în spațiul românesc să-și fixeze un obiectiv și să reprezinte o anumită categorie de cetățeni. Noi vrem să reprezentăm cetățenii creștini, deoarece creștinismul este un element identitar fundamental pentru români. Alții, dacă doresc, n-au decât să îmbrățișeze orice altă credință și să-și facă alt partid. Este treaba lor.

- Și anti-COVID se mai spune că sunteți. În viziunea dvs., noul coronavirus este un virus natural sau articifial?



- E foarte posibil să fi fost creat în laborator, căci are niște manifestări stranii. Oricum el a fost scăpat de sub control. Știm că virușii au o mare capacitate de a-și schimba structura. Este un virus periculos și trebuie să luăm toate măsurile pentru a ne apăra de el, dar noi nu acceptăm să fie folosit ca instrument politic. Atâta tot. Nu suntem anti-COVID, ci împotriva măsurilor ce lezează interesul națiunii române pe motiv de pandemie.

- Cu ce scop s-ar face acest lucru?



- Tot cu scopuri de stăpânire, necinstite și ascunse. În numele unui virus periculos, dar care a dat o mortalitate sub unu la sută, a fost blocată planeta. Nu mai avem viață socială, nici dezvoltare economică, iar prin măsurile negândite pe care le-am luat, am determinat îmbolnăviri de altă natură. Oameni n-au mai avut acces la tratament pentru boli cronice sau care inițial nu erau atât de periculoase, dar apoi s-au agravat, nefiind tratate. Încă nu avem o statistică despre câți români s-au îmbolnăvit de depresie din pricina restricțiilor. Nu te mai întâlnești cu prietenii, nu poți ieși în aer liber, nu poți face sport, la serviciu nu te mai duci, copiii stau acasă, faci școală online cu ei și asta îți încarcă obligațiile… Sunt o grămadă de consecințe, care puteau fi evitate, dacă măsurile ar fi fost gândite mai bine. Cei de la guvernare trebuie să știe că nu sunt stăpâni peste o cireadă de vaci. Ei sunt puși acolo în slujba cetățeanului.





„Avem disciminare pe criterii de vaccinare!”

- Eu cred că există o combinație de factori. Statisticile, după părerea mea, sunt mult umflate, pentru că mulți au de câștigat din aceasta. S-au făcut foarte mulți bani în campania anti-COVID, care a devenit pentru unii o afacere. Nu mai spun că presa, care la noi e în cădere liberă, a primit 50 de milioane de euro anul trecut doar ca să scrie despre COVID. Și nimeni nu și-a pus întrebări, tot ce spunea Guvernul era literă de Evanghelie. Asta-i libertate? Atunci noi ne-am ridicat și am spus: bine, să poarte lumea măști în spații închise, dar nu pe stradă, prin parcuri și păduri, că n-am înnebunit la cap. Sau îmi propui vaccin și tu, care îl produci, spui clar că nu-mi garantezi efectele, că vaccinul e în studiu clinic. De ce să devin cobaiul tău, când orice medicament se verifică ani de zile? Dacă vrei să transformi o Românie întreagă în cobai și nu-ți asumi responsabilitatea, nu merge așa, frate! Au murit patru sute și ceva de oameni, se arată în statisticile oficiale, după ce au făcut vaccinul. Cine răspunde pentru viețile lor? Nimeni. Și mai vor să facă pașapoarte pentru vaccinare. Iată aici avem disciminare pe criterii de vaccinare! Adică, dacă ai fost vaccinat, ai acces în alte state, dar dacă nu, nu. Din păcate, mulți oameni nu-și pun problema să afle adevărul și cred în ceea ce se spune la televizor.

- Dacă e așa, de ce oamenii mor, mai mulți decât până acum?



- În România cel puțin nu a existat o creștere semnificativă a mortalității. Și doar n-o fi murit numai de COVID, dar și de alte boli. Este foarte suspect faptul că nu se fac autopsii pe cadavrele celor diagnosticați cu acest virus.

- Dle senator, când spuneți că AUR e cel mai credibil partid, ne amintim de Francisc Tobă și Mihai Lasca, două persoane cu trecut controversat care au fost aduse în Parlamentul României de partidul vostru. Faptul că apoi i-ați exclus din partid, ca și pe Diana Șoșoacă, nu poate șterge toate semnele de întrebare în această privință.



- Mihai Lasca e un tip care a greșit față de lege și trebuie să răspundă în fața legii. Auzisem că are niște dosare, dar el ne asigura că au fost închise. L-am dat afară, pentru că ne-a mințit. În focul campaniei electorale, când ești la început cu partidul, n-ai timp de multe verificări. Cu Tobă, n-am avut de ales, căci el a venit în urma unei înțelegeri pe care am făcut-o cu Partidul Neamul Românesc. Ei renunțau să candideze, pentru a crește șansele AUR, și au avut câteva locuri pe lista noastră. Dar n-am negociat pe nume. Așa a venit și Diana Șoșoacă. Oamenii ca lumea, veniți pe aceeași filieră, au rămas alături de noi. În rest, da, este o eroare pe care o regretăm. Data viitoare o să facem mult mai bine analiza dosarelor, ca să nu se mai strecoare astfel de greșeli.



„Nimeni din lumea asta nu poate să ne oprească”

- Prin decizii ale parlamentului. Nu am cedat Basarabia prin referendum, ca s-o luăm prin referendum înapoi. Și nimeni din lumea asta nu poate să oprească două state să se unească, mai ales când au o istorie comună și aceeași origine etnică a majorității populației. În dreptul internațional, există dreptul la autodeterminare. Avem și argumente juridice, și istorice, și emoționale, dacă vreți, ca să înfăptuim Unirea.

- Ce cheltuieli va necesita procesul de reunificare?



- Când s-au reunificat Germaniile, s-au întrebat cât o să le coste? Păi de ce să-ți pui întrebarea asta? Chiar dacă ești atât de mercantil și lipsit de suflet, încât să cântărești valoarea fratelui tău în bani, nu te gândești că-ți vei scoate banii? Pentru că va fi o piață mai mare și mai multă forță de muncă. Cât de orb politic poți să fii, ca să nu te gândești la lucrurile astea?

- Ce replică aveți la acuzația că ați fi ultranaționaliști?



- Toți cei care vorbesc despre identitate națională, despre biserică națională, despre suveranitate națională, sunt văzuți cu ochi răi de curentul majoritar globalist, pentru că împiedică desăvârșirea planurilor lui. Uitați-vă în jur, nu există niciun partid patriotic dintr-un stat european, care să nu fie taxat drept extremist, ultranaționalist, ultrareligios. De ce? Pentru că lumea este speriată în general de extreme. Și atunci, pentru a elimina un competitor politic, îi lipești această etichetă. Dar în cazul nostru n-o să reușească, pentru că românii nu sunt proști!