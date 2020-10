Interviu cu Dan Dungaciu: Cel mai mare pericol pentru R. Moldova, cum se va termina în Belarus și cine pierde în Nagorno-Karabah

Păstrând proporțiile, pentru cei care cunosc mai puți zona, e ca și cum Viktor Orban ar vrea să negocieze totul, inclusiv Tratatul de la Versailles. În logica asta suntem, iar Armenia plătește pentru asta. Armenia a respins orice negociere cu Azerbaidjanul, i-au umilit pe azeri nu doar în 2016, ci și în vara lui 2020, când au omorât un general-maior pe teritoriul Azerbaidjanului. Problema a rămas fără răspuns din partea Azerbaidjanului, dar naționalismul s-a ridicat extrem de profund. Ce s-a mai întâmplat în plus? O Turcie care devine, sigur, revendicativă, care dă în clocot și nu dă în clocot doar la Marea Mediterană, ci și în zona Azerbaidjanului. O zonă pe care Turcia o consideră, păstrând proporțiile, cam cum consideră România că este pentru ea Republica Moldova: două state, o singură națiune. Azerbaidjanul este partenerul nostru fie în război, fie la masa de negociere – asta este poziția turcă. Deci din punctul acesta de vedere, sigur, au suflat vânt în pupa Azerbaidjanului. Stelele s-au așezat bine pentru Azerbaidjan, în sensul că America este neinteresată de lobby-ul armean în America. America nu este interesată, deci le scade potențialul, Turcia este în creștere, iar bugetul apărării în Azerbaidjan era cât întregul buget al Armeniei. Sigur, să spui că Azerbaidjanul și Turcia îi vor scoate pe armeni din Nagorno-Karabah, din Karabahul de munte, care deci e o zonă muntoasă, în care e greu să duci lupte, este o naivitate. Nu se va întâmpla asta. Nu are forță Azerbaidjanul să scoată Armenia din Nagorno-Karabah, dar probabil că situația de acolo se va renegocia. Armenii vor pierde ceea ce au crezut că pot câștiga prin orgoliu nemăsurat, vor pierde dreptul de a respinge negocierile.

Lumea 11 Octombrie 2020, ora: 08:20

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai lunga zi din an, iar romanii vor avea prilejul sa doarma cu o ora in plus.