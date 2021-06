Interviu cu Vlad Bilețchi (AUR) despre PAS, Dodon, Usatîi, diaspora, transnistreni și viitoarea majoritate din Parlament

- Au rămas mai puțin de doua săptămâni pana la alegeri, deja ați simțit pulsul electoratului. Cum a mers până acum campania electorala a Alianța pentru Unitatea Romanilor - AUR?

- Campania electorală merge peste orice așteptări. Parcă lumea aștepta dinainte oferta noastră și se bucură că am apărut. Peste tot pe unde ne ducem, prin raioane, suntem primiți cu entuziasm. În diaspora la fel, parcă merge mai bine și decât la alegerile pentru Parlamentul României din 6 decembrie, când am fost pe primul loc după numărul de voturi obținute în state ca Italia sau Germania și pe locul doi pe ansamblul diasporei, un rezultat excelent pentru un partid nou. În diaspora au votat atunci pentru AUR peste 60.000 cetățeni români originari din Republica Moldova. Pentru alegerile anticipate din 11 Iulie pentru Parlamentul Republicii Moldova ne vor vota cu mult mai mulți moldoveni de peste hotare. Știm, pentru că avem estimările noastre.

Moldovenii din diasporă știu că dacă au fost nevoiți să-și părăsească baștina din cauza regimurilor oligarhice, corupte, pro-ruse, apoi șansa de a putea lucra și trai în statele UE le-a fost dăruită de Țara Mamă, România. Pentru că România le-a recunoscut calitatea de cetățeni români, deci europeni, un drept legitim al basarabenilor, furat însă lor și bunicilor lor de către ocupantul sovietic.

Mesajul nostru este „Votează AUR, Alege România”. Exact asta vor face basarabenii care vor vota la secțiile de votare din diaspora. Ei vor alege România, pe care deja au ales-o când și-au redobândit cetățenia și vor vota masiv AUR. Pentru că ei știu că doar aderarea la UE și NATO prin Unirea cu România ne poate scăpa de acest chin, pe care îl trăim după 30 de ani de așa-zisa independența.

Moldoveni au dobândit încredere în AUR și pentru că suntem partidul care nu face niciun fel de compromisuri cu criminalii de stat, cu jefuitorii poporului și cu uneltele ocupantului străin. Este important sa va mai spun că nu doar că suntem primul partid din cursa electorala după performanțele din mediul online și rețelele sociale. De fapt, suntem cam singurul care exista în online. Celelalte partide din cursa electorala nici nu prea mai contează în online. După alegerile din România, adversarii politici, șocați de performanta AUR, au început sa găsească tot felul de explicații conspiraționiste pentru succesul nostru. Niște prostii, evident. Internet, Facebook, au aceleași reguli pentru toată lumea.

Nu avem nicio tehnologie secretă prin care dominăm în online și pe rețele sociale în aceasta campanie pentru Parlamentul Republicii Moldova.O postare pe Facebook, oricât ar fi de sponsorizată, dacă nu este de interes pentru oameni, nu se viralizeaza. Concurenții noștri electorali, fie de stânga, fie de dreapta, fie pro-ruși, fie pro-europeni, nu spun nimic de interes pentru alegători.



PAS - alianță cu Usatîi sau Dodon?

Mesajele lor sunt formale, scrisă în limbă de lemn, fie sovietica, fie pro-europeană, este totuna. Și nu pentru că nu s-ar pricepe sa scrie. Dar dânșii nu sunt sinceri cu alegătorii. Nu își arată adevăratele intenții. Și atunci lansează mesaje goale de conținut. Alegătorii au simțit asta și nu mai sunt interesați. Ne prefera pe noi. Pentru că suntem oameni vii, suntem oameni adevărați. Noi spunem în gura mare ce planuri avem, ce intenționăm să facem pentru popor. Noi spunem ce gândim și facem ce spunem.Oamenii ne simt sinceri și atunci devin atenți la noi, la mesajele noastre, dar sunt dezinteresați de vorbăraia altor partide. Asta e marele nostru secret pe online.Aici avem o problema de cinism politic și imoralitate din partea PAS, care va fi sancționată de alegători.

Însă mai grav este altceva. Comportamentul subversiv al PAS, de complicitate cu Dodon în problema celor 40 de secții naște o întrebare legitimă, la care PAS este dator cu un răspuns corect și complet către electorat. Acum, nu după alegeri, când se vor vedea cu sacii în căruță.

Anume cu cine vrea PAS cu adevărat sa facă coaliție după alegeri, din moment ce ei prefera sa piardă voturi în diaspora, decât sa obțină și AUR voturi la secțiile respective? Vor cu Renato Usatîi, vor repetarea coaliției din 2019, cu Igor Dodon? Să spună cinstit poporului!

Pe lângă trădarea de la Curtea de Apel, am mai detectat multe semne de panică manifestate de PAS cu privire la AUR. De exemplu cererea ridicola a PLDM, devenit satelit al PAS, ca “partidele unioniste”, cu alte cuvinte AUR, să se retragă în favoarea PAS. Semnele sunt mult mai multe. Avem analize, monitorizam, avem contacte peste tot, inclusiv în mediile diplomatice de la Chișinău și București. Nu uitați că AUR este un important partid parlamentar românesc.



„Vom face Unirea în 2024/2025”

- Noi suntem luptători, facem politica militanta, avem obiective naționale. Nu suntem analiști politici, sa socotim împreună procentele partidelor. Pot sa va spun că ne-am amuzat între noi de analiștii subordonați unor concurenți electorali care comentează șansele AUR de a trece pragul electoral. De parcă noi am fi aici cu toate forțele doar pentru a ne propune un obiectiv derizoriu, de 5%. Vorba unui coleg de la București, sa ne propunem 5% ar însemna sa tragem cu tunul după vrăbii!

Pentru noi limita este cerul. Am promis alegătorilor că vom face Unirea în 2024/2025 pentru că AUR va avea guvernarea în România în 2024 și în Republica Moldova în 2025, la următoarele alegeri din cele doua state.

- Nu sunteți cam optimist? Diaspora a votat masiv cu Maia Sandu la prezidențiale. Poate ca PAS va reuși sa repete performanta dumneaei.



- Sunt realist, nu optimist. Cu Maia Sandu am votat și noi în noiembrie. Dar alegerile parlamentare au cu totul altă logică. Și PAS nu e Maia Sandu. Cea mai buna dovada a preferinței moldovenilor din diasporă pentru AUR este reacția de panică a PAS. Știți că CEC aflat sub influența lui Dodon a refuzat ilegal propunerea MAEIE de înființare a 190 secții de votare în străinătate și a propus numai 130 și după valul de proteste a acceptat în bătaie de joc 150 secții. Printre cele mai stridente proteste au fost cele ale PAS, care nu mai puteau de grija moldovenilor din diasporă oprimați de Dodon. Minciuni electorale. Pentru că AUR, prin Dorin Chirtoacă a fost singurul partid înscris în cursa electorala care a contestat decizia ilegală a CEC de reducere la 150 a numărului de 190 secții propus de MAEIE. La moment ne-am mirat că suntem singurii care am contestat la Curtea de Apel și ne întrebam unde o fi PAS, partidul care țipă cel mai tare că se jertfește pentru moldovenii din diasporă. Iar la judecată, MAEIE, controlat pe deplin de doamna Maia Sandu și de PAS, a depus o hârtie prin care declara că e bine și cu 150 secții, cum a propus în bătaie de joc CEC-ul lui Dodon.

Pentru că PAS a înțeles că ar fi trebuit sa împartă cu AUR voturile de la cele 40 secții de votare din diaspora. Decât sa ia AUR voturi, PAS prefera sa nu ia nici ei! Foarte ciudat! PAS ne-a înfipt un cuțit în spate. Și nu doar nouă, ci zecilor de mii de moldoveni care sperau să voteze la cele 40 secții de votare, pe care CEC-ul lui Dodon, cu aprobarea tacită a PAS, a refuzat ilegal sa le înființeze.

La aceste alegeri vrem să ne voteze cât mai mulți moldoveni pentru a putea sa împiedicăm venirea la putere a partidelor oligarhice, corupte și pro-ruse, ale lui Dodon, Voronin, Plahotniuc, Usatîi, Șor. Ne vom lupta pe viață și pe moarte să-i împiedicăm. Pentru că ar însemna transformarea rapidă a Republicii Moldova într-un stat african.



„PAS refuză să declare că nu se vor coaliza cu Dodon, Voronin sau Usatîi”

- În viitorul parlament, pe lângă noi, va mai intra și PAS, dintre partidele cu care ne-am putea alia, cu care avem unele valori comune. Ceilalți nu cred că vor reuși sa treacă pragul electoral de 5%, dar dacă vor reuși, desigur că ne vom bucura. Însă pentru încheierea unei alianțe, PAS este dator sa clarifice mai multe aspecte. AUR a anunțat clar și răspicat că nu va face alianța cu partidele lui Dodon, Voronin, Sor, Plahotniuc, Usatîi. PAS refuză sa declare că nu se vor coaliza cu asemenea forțe după alegeri. Și dacă ar promite, e greu sa îi mai credem după ce în 2019 chiar au semnat un angajament că nu se vor alia cu PSRM, după care s-au coalizat cu Dodon. Ați văzut că PAS l-a favorizat pe Dodon acceptând prin MAEIE să nu se mai înființeze cele 40 secții de votare. Este suspect și că cei de la PAS și Blocul Renato Usatîi au încheiat un adevărat pact de neagresiune și nu se ataca între ei. Sper că asta să nu prevestescă o alianța între cele două partide, pentru că ar fi foarte grav.

- Și totuși, care ar fi acele obiective comune ale AUR și PAS care ar putea sta la baza unei alianțe între cele doua partide



- În cele mai importante probleme ale Republicii Moldova noi ne-am exprimat poziția foarte clar. Așteptam ca și PAS să se pronunțe, ca sa vedem dacă obiectivele sunt aceleași. AUR este cel mai hotărât partid pro-european, pentru motivul simplu că România se afla în Uniunea Europeană. PAS, deși se declara pro-european, a renunțat la acest discurs. Obiectivul Republicii Moldova este integrarea europeană și atunci când a fost stabilit, au votat în unanimitate toate forțele politice parlamentare de atunci. Numai că PAS a schimbat pe tăcute acest obiectiv. Din “integrare europeană”, PAS a făcut “apropiere de Uniunea Europeană”, ceea ce este inacceptabil. “Apropiere” înseamnă că nu vom fi în ograda UE, ci vecini, dincolo de gard. PAS mai se laudă că vom fi un factor de stabilitate la frontiera UE. Dar AUR vrea sa fim nu la frontiere, ci înăuntrul UE. Exista o singura națiune română, de la Nistru pana la Tisa. AUR nu va accepta ca națiunea romană sa fie divizata în doua lumi diferite de-a lungul Prutului. Unii în familia euro-atlantică și ceilalți în CSI sau Parteneriatul de Vecinătate sau Lumea Rusă, sau cum s-o mai numi. Niciodată! PAS trebuie să se clarifice dacă merge în continuare cu obiectivul integrării europene, stabilit de întreaga societate, încă din anii 2000, sau dacă merge pe dubioase coaliții Est-Vest, de inspirație ruso-germana, așa cum a mai făcut și în urma cu doi ani, prin formarea coaliției PSRM-ACUM și a Guvernului Maia Sandu. Alt punct important important în care vrem sa ne înțelegem foarte clar cu PAS este lupta împotriva corupției. Pentru dânșii pare sa însemne înlocuirea procurorilor și judecătorilor lor, cu procurorii și judecătorii noștri. Pentru AUR înseamnă mult mai mult. Înseamnă o înțelegere privind măsurile pentru găsirea și întoarcerea miliardului furat. Vom propune public măsuri concrete și sper că PAS sa fie de acord. Vedeți că doamna Maia Sandu a fost timp de 6 luni premier și 8 luni președintele republicii și nu s-a întâmplat nimic în direcția găsirii miliardului.

„Sa oprim schemele infracționale și marile fraude”

De asemenea, vrem sa oprim schemele infracționale și marile fraude, fluxurile de bani care ajung și la un miliard de dolari pe an, trecuți prin Republica Moldova.Noi nu suntem polițiști sau procurori. Însă știm că este nevoie de voință politică. Pentru că partenerii euroatlantici sunt foarte supărați că schemele continuă indiferent de schimbările politice și transmit mesaje dure Chișinăului. Maia Sandu cunoaște foarte bine aceste aspecte. Un alt punct important este privind reglementarea conflictului transnistrean. Poziția AUR este simplă și clară. Poziția noastră este aceeași cu cea oficială a statului Republica Moldova.Respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în cadrul frontierelor recunoscute internațional. Retragerea trupelor ruse, a armamentului, muniției și tehnicii de lupta, așa cum s-a angajat Federația Rusă la summitul OSCE de la Istanbul. Respingerea oricărei propuneri de “soluționare” a conflictului fără retragerea trupelor și armamentului. Discutarea in cadrul formatului 5+2 cu prioritate a coșului 1, cu probleme de securitate, înaintea coșurilor 2 și 3, preferate de separatiști, cu probleme social-economice și umanitare.

Însă acesta este punctul în care PAS are cea mai dubioasa atitudine. Va amintiți de Nicu Popescu, ministrul de Externe al PAS, care spunea că în 1992 pe Nistru a fost un „război civil”, conform propagandei Federației Ruse. Sau de poziția oficială a PAS, că soluționarea conflictului este împiedicată de corupții de la Tiraspol și Chișinău, care au interese de afaceri sa mențină separatismul transnistrean. De parcă corupții ne-au ocupat cu tancurile jumătate din teritoriul național.

După cum vedeți, noi susținem lucruri simple și clare, acceptate de întreaga societate. Însă poziția PAS ni se pare foarte tenebră și îi așteptam și pe dânșii să se clarifice. Sperăm să nu se pregătească o alianță Est-Vest, pe axa ruso-germana, cu scopul așa zisei soluționări a conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova.Ne vom opune cu toate puterile noastre unei asemenea trădări!

- Ați vorbit mai mult de PAS decât partidele pro-ruse in acest interviu. Sunt comentatori care va acuza că ați face jocul Rusiei la aceste alegeri și ați avea misiunea sa loviți in PAS pentru a ajuta partidele pro-ruse.



„Deci nu am ce discuta despre Dodon, Voronin, Plahotniuc sau Șor. La pușcărie cu ei”



- Sa le luăm pe rând. În primul rând nu avem prea mult de discutat despre criminali de stat că Igor Dodon și Vladimir Voronin. Unul dintre primele proiecte de lege pe care îl vor depune în Parlamentul Republicii Moldova va fi acela ca crimele de înaltă trădare și de subminare a economiei naționale, crimele de stat împotriva Republicii Moldova să nu se prescrie niciodată. Printre alții, sunt vizați Voronin și Dodon. Anume dânșii, unul ca președinte și altul ca ministru al Economiei au făcut schema prin care acum Republica Moldova este datoare 8 miliarde dolari la Gazprom. O datorie fictivă, pentru că transnistrenii consumă gratis gazul și datoria se aduna în contul nostru. Deci nu am ce discuta despre Dodon, Voronin, Plahotniuc și Șor. La pușcărie cu ei! Discut însă despre PAS pentru că este un partid cu care am avea valori comune și cu care am putea forma o majoritate. Sunt lucruri serioase acestea. Este viitorul Republicii Moldova pentru următorii 4 ani.

- Și ce va împiedica sa va înțelegeți cu PAS?



- V-am mai spus. Problema este la PAS, nu la noi. Noi avem toată deschiderea, suntem conștienți că nu putem guverna singuri. Însă am descoperit cu mâhnire că am devenit ținta unei campanii murdare în spatele căreia se află PAS. Ei nu doresc să ne atace direct, prin liderii și comunicatorii lor, ci prefera sa folosească serviciile unor analiști de casă, printre care unul din București, cunoscut acolo ca “tatăl găinii care a născut pui vii”, după o știre mincinoasă pe care personajul a publicat-o în presa românească. În Republica Moldova dânsul a scârbit pe toată lumea, cu lingerea lui Plahotniuc timp de peste doi ani, aproape zilnic, prin așa-zise analize. Cum a putut PAS sa recupereze un asemenea personaj? Sau alt exemplu. ONG-ul Watchdog, cunoscut susținător al PAS. Acesta jignește inteligența moldovenilor. Cum se poate ca acest ONG sa publice deopotriva așa-zise dezvaluiri despre AUR, adică minciuni si zoi turnat în capul nostru, dar același ONG să realizeze și un sondaj cu zero procente în dreptul AUR. Iar presa afiliată PAS sa difuzeze sondajul ca fiind echidistant și profesionist. Să le fie rușine!



Neomarxiștii atacă AUR

Unul dintre cele mai abjecte atacuri împotriva AUA a fost difuzat de Europa Liberă. Chipurile un interviu cu un așa-zis mare specialist în dezinformare de la București. De fapt acesta este cetățean al Republicii Moldova și susținător PAS. Același individ este și membru și militant fanatic al USR-PLUS, partidul neo-marxist care este adversarul politic cel mai înrăit al AUR, în România. Acest așa-zis specialist a repetat toate clișeele de propaganda împotriva AUR. Pe lângă acestea, spunea și multe prostii. De exemplu că noi am fi vrut să provocăm așa-numiții grăniceri transnistreni când am încercat sa facem agitație electorală la Râbnița și Tighina. Niște prostii. CEC a luat decizia mizerabilă de a deschide secții de votare în teritoriul ocupat, unde autoritățile constituționale nu pot asigura corectitudinea procesului electoral. Au făcut aceasta pentru a-l ajuta pe Dodon și Usatîi sa obțină ilegal voturi în Transnistria. Din moment ce sunt secții de votare era drept să facem acolo agitație electorală pentru că alegătorii să fie în cunoștință de cauză. Nu am fost lăsați și astfel s-a dovedit toată mascarada CEC. Toată opinia publica din Republica Moldova a aprobat demersul nostru. De asemenea, reglementările privind punctele de trecere de la Nistru prevăd liberă circulație. Separatiștii nu aveau niciun drept să ne oprească trecerea.

În interviul de la Europa Liberă se mai spunea că AUR ar participa la alegeri ca să ofere Rusiei un pretext pentru provocări, cu scopul mobilizării la vot a electoratului rusofon, pentru că partidele pro-ruse sa învingă PAS. O minciuna fără logica. În plină campanie electorala liderul separatist Krasnoseski i-a mulțumit public Maiei Sandu pentru vaccinuri, nu lui Dodon, care pretindea că el a adus vaccinuri de la Moscova. Oare de ce? După ce AUR a pus clar problema soluționării conflictului transnistrean, a ieșit și Maia Sandu electoral, să spună și dansa ceva de retragerea trupelor. Moscova a preferat sa nu aud declarația Maiei Sandu, deși alta data, când s-a Maia Sandu s-a referit la pacificatori ruși, Moscova a criticat-o dur. Oare de ce?

După ce așa-zișii grăniceri transnistreni ne-au oprit la Râbnița și Tighina, Moscova nu a profitat de ocazie și nu a spus nimic, nu s-a implicat cu declarații sau amenințări în campania electorala din Republica Moldova. Nici Tiraspolul nu a zis nimic. La următoarea ședință a CUC după incidentul de la Tighina, tot reprezentanții Republicii Moldova au deschis vorba despre acest subiect, dar separatiștii au preferat sa părăsească sala decât să discute asta. În primul rând, este clar că Rusia nu profită în niciun fel de activitățile AUR ăn campania electorala. Numai un om nebun poate susține asta. În al doilea rând, mi se pare că Rusia mai degrabă protejează PAS și pe Maia Sandu decât pe Dodon, aflat în dizgrație la Moscova. Sper că aceasta binevoitoare tăcere a Moscovei să nu fie încă un indiciu al unei viitoare coaliții Est-Vest în Republica Moldova, cum au mai făcut și în 2019. Pe lângă așa-zișii analiști, PAS ne mai atacă și prin sateliții săi, de exemplu PUN, devenit un fel de PAS pentru unioniști, așa cum Congresul Civic al lui Mark Tkaciuk pare un PAS înființat pentru rusofoni.



PAS-Tkaciuk-PUN

„Nu vrem un stat neguvernabil, o anarhie unde toți se lupta între ei”

Tkaciuk a contestat înscrierea AUR în cursa electorală la CEC, la Curtea de Apel și la Curtea Supremă. Chipurile pentru că unionismul AUR ar fi neconstituțional. Serios? Atunci de ce Tkaciuk nu a contestat și înscrierea PUN, pentru că și dânșii se declara unioniști? Dacă îl urmăriți pe Tkaciuk, vedeți ca el întotdeauna îi atacă pe Dodon și Voronin, dar niciodată pe Maia Sandu sau PAS. Iar discursul lui Tkaciuk este identic cu al PAS. Nimic geopolitic, identitar sau etnic. Suntem cu toții moldoveni civici. Tkaciuk este virulent doar împotriva corupției și clasei politice falimentare. Adică discursul PAS tradus în rusește.Am insistat mai mult decât ar fi trebuit asupra acestui personaj, pentru că nu apreciez ca europeanul PAS se folosește de asemenea indivizi. Anume bolșevicul Tkaciuk și cu “tatăl găinii care a născut pui vii” de la București, scribul lui Plahotniuc.- Desigur! Noi suntem un partid foarte responsabil. Nu ne lăsăm duși de emoții. Ce importantă au sentimentele noastre, când Republica Moldova se afla în așa situație grea? Am umblat în campanie prin satele noastre. Sunt pustii! Cei rămași abia își duc zilele. Tinerii nu au niciun viitor. Sărăcie peste tot. Dacă ești om, ți se rupe inima de tristețe când vezi traiul greu al moldovenilor. Da! Vrem majoritate cu PAS și cu oricine ne împărtășește valorile. Vrem un guvern puternic, care sa crească nivelul de trai al oamenilor. Moldovenii nu vor să-i vadă pe politicieni cum se ceartă între ei. Dânșii ne dau votul și ne trimit în parlament și guvern să muncim pentru popor, nu să ne certam. În ce privește relația AUR cu PAS, lucrurile sunt simple. Noi suntem dispuși sa colaboram. Vrem o guvernare stabilă pentru popor. Nu vrem un stat neguvernabil, o anarhie unde toți se lupta între ei. Dar asta depinde de PAS. În primul rând trebuie să-și dorească alianță cu AUR, nu să plănuiască coaliții Est-Vest ori combinații dubioase, fie cu Renato Usatîi, fie cu un PSRM fără Dodon. Ne-am bucura dacă în aceste zile care au mai rămas până la alegeri, PAS să pună capăt campaniei murdare împotriva AUR. Un acord de coaliție cu PAS trebuie sa cuprindă puncte la care este cu neputință sa renunțăm și vom prefera să rămânem în opoziție, decât sa ne încălcăm principiile și să ne trădăm alegătorii. Aceste puncte obligatorii sunt: 1. Afirmarea integrării europene ca obiectiv prioritar al guvernării. Considerăm că parcursul european apropie Unirea cu România și pana la un punct, putem avea drum comun cu PAS. 2. Măsuri pentru combaterea marii corupții și recuperarea banilor furați. În primul rând găsirea și întoarcerea miliardului de dolari furat de la BNM în 2014, precum și oprirea imediată a schemelor frauduloase care merg astăzi și care pun în pericol sprijinul acordat Republicii Moldova de către partenerii săi, în primul rând de SUA. 3. Semnarea unui Pact pentru soluționarea conflictului transnistrean prin care semnatarii se obliga sa susțină politica oficială a statului, privind respectarea integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova, respingerea planurilor de federalizare a republicii, respingerea planurilor de reglementare a conflictului fără retragerea trupelor ruse și armamentului. 4. Angajamentul că AUR și PAS nu vor face niciun fel de alianțe și înțelegeri cu partidele oligarhice și pro-ruse. La aceste puncte nu renunțăm, în rest putem negocia orice.

- Va mulțumim pentru timpul acordat.