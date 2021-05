INTERVIU EXCLUSIV cu Victoria Grosu Vremeș, candidatul numărul 1 pe lista AUR

Alianța pentru Unirea Românilor, a făcut o mișcare surpriză și a nominalizat-o pe Victoria Grosu Vremeș, să fie numărul 1 în lista electorală. Povestea Victoriei Grosu Vremeș este istoria oricărei familii care locuiește în Diaspora, astfel, pentru prima dată o moldoveancă din Italia este prima persoană pe lista unui partid politic care va ajunge în Parlament.

- Sunteți candidatul surpriza, numărul 1 pe lista Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), se știu puține informații despre dvs, spuneti-ne vă rog câte ceva despre dvs, de câți ani sunteți plecată în Italia și ce v-a determinat sa plecați din RM?



- Nascută în Uniunea Sovietică, mai exact satul Lozova raionul Strășeni, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în aceeași localitatea în care se născuse bunicii mei doar că pe atunci era comuna Lozova județul Lăpușna. România Mare. Deci. m-am nascut pe teritoriul românesc în familia a doi români, Gheorghe Grosu și Maria Avram. Am absolvit 9 clase, la școala medie din satul natal, mi-am continuat studiile la Colegiul Financiar Bancar din Chişinău unde am susținut examenul de Bacalaureat și obținut specialitatea contabil audit. În 2005, dezamagită, scârbită de valorile și principiile după care se ghida societatea - efect al crizei economice, am emigrat în Spania, iar din 2010 mă trăiesc în Roma, Italia. Evenimentele din 2009 mi-au readus spiritul de luptător pentru valorile naționale moștenit de la părinți. Mi-amintesc cum a doua zi după nuntă noastră am mers cu părinții și prietenii la un miting de susținere a forțelor unioniste europene de atunci. Nu am fost membru al vreunui partid, dar am susținut și votat de fiecare dată partidul care îmi reprezenta idealurile și-mi respecta identitatea. Votul meu nu a fost niciodată un vot strategic, a fost un vot al conștiinței. Din 2015 m-am alăturat echipei „Acțiunea 2012” din România care militează pentru idealul meu suprem de reîntregire națională. De atunci am devenit un „țipălău” cum afirma Andrei Năstase, am participat la majoritatea evenimentelor, proiectelor unioniste organizate de George Simion cu „Acțiunea 2012”, în colaborare cu organizațiile tinerilor unioniști din RM. Convinsă că ,Libertatea și progresul RM vin de peste Prut” și doar prin recunoașterea identității românești se poate oferi demnitate oamenilor din acest spațiu indiferent de etnia lor. Crezul meu este cauza națională, urmez idealuri, nu oameni.

- AUR e primul partid din România care va candida și la parlamentarele din R. Moldova, iar dvs sunteți prima pe listă. Care sunt valorile AUR care v-au determinat sa va alaturati acestui partid și în politică în general?

- Valorile Partidului AUR - sunt valorile cu care am fost crescută în familie, eu vin dintr-o familie numeroasă atât pe linia maternă cât și paternă, familie de creștini, bunelul matern a fost unul dintre cei 10, care a întreținut financiar din salariul mizer al muncitorului sovietic, activitatea bisericii din sat în perioada sovietică. Copilăria, în mare parte, mi-am petrecut-o în casa bunicilor unde se sărbătorea doar sărbătorile religioase, nu-mi amintesc să sărbătorit vreodată în familie 1 mai sau 9 mai, nici măcar revelionul nu se sărbătorea în familia noastră deoarece era în perioada postului. Credința noastră în Dumnezeu a fost și rămâne a fi un element fundamental al identității noastre. Îndrăznesc să spun că datorită credinței și limbii române mai existăm azi ca popor. Un alt punct de intersecție dintre valorile mele și cele ale Partidului AUR este Libertatea. Părinții mei fiind membri ai mișcării de eliberare națională - Frontul Popular, contemporani cu Gheorghe Ghimpu, Leonida Lari, Griogore Vieru, Ion și Doina Aldea Teodorovici - toată oastea romanității din stânga Prutului, de la care am moștenit lupta pentru libertatea de a fi români la noi acasă, de a locui la un loc cu tot neamul bucurandu-ne de aceleași drepturi și bogății – mare, munte. Deci familia, credința,libertatea și națiunea, pilonii pe care s-a construit partidul AUR, toate împreună și în interacțiune definesc identitatea românească, identitatea mea.

- Lideri ca Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Renato Usatîi, sunt suspectați de diferite acte de corupție. De ce nu sunt trași la răspundere pentru faptele comise? Ce nu funcționează în Justiția din Republica Moldova ?



Cred că motivul de bază este societatea care a dezvoltat de-a lungul anilor o forma greșită de gândire și de raționament. O societate care justifică încălcări grave ale legislației prin argumente gen: „Și ce dacă a furat a făcut ceva și pentru noi, sau „Și politicienii sunt oameni și ei greșesc” este o societate care a deviat de la moralitate. Din păcate în R.Moldova pornind de la clasa politică, coborând în toate sferele din domeniu public sau privat, indiferent de clasa socială toate funcționează pe principiul „un cumătru/un prieten”. Dacă și până să-ți speli mașina, „am eu un prieten îl sun și merg fără rând”, dacă vrei să fii respectat tre să fii șmecher, nu fraier care respectă rândul. Bunul simț, omenia, respectul, virtuți care definesc persoana umană, sunt greșit interpretate sau abandonate, considerate demodate. Nu mai e un secret pentru nimeni că instituțiile statului sunt acaparate de un număr de familii extinse la a 3-a generatie, înrudiți prin cumetri, fini, nași care formează un strat social (pentru mine - plagă) greu de străbătut de cineva din afară, dar dacă totuși se reușește vine asimilat sau eliminat. Deci cine să-i judece pe cei enumerați mai sus, rudele, prietenii cu care împart aceeași pâine? Nu poate funcționa o justiție pe principiu relații de rudenie. Justiție funcțională este cea bazată pe lege, în fața căreia toți sunt egali.

- Povesti-ne vă rog mai mult despre actvitatea AUR Italia.







- Filiala Italia, ca toate celelalte filiale AUR, s-a constituit prin aportul și munca unor voluntari care împărtășesc același ideal și care cred că prin unirea forțelor noastre se poate ridica țara și putem ieși la liman.Am pornit la drum în ianuarie 2020, o mână de oameni, dar am crescut repede, datorită faptului că mesajul unionist pe care George Simion l-a transmis a fost înțeles și apreciat de românii din afara țării, iar noi am avut grijă să îl ducem în fiecare colț al Italiei unde trăiesc români.În data de 6 decembrie, când au avut loc alegerile parlamentare, număram aproape 500 de membri confirmați în filiala AUR Italia, am obținut aici cel mai bun scor electoral și anume 36% dintre voturile românilor care s-au prezentat la urne în peninsulă, iar după alegeri am primit alte câteva sute de cereri de aderare la partid, care sunt în curs de procesare. Funcționăm în continuare doar pe bază de voluntariat, ceea ce face procesul nostru de dezvoltare un pic mai lent, dar sigur, datorită oamenilor care dau fără să ceară, fără să aibă pretenții sau interese individuale.

Am reușit pe parcurs să înființăm și o asociație politică, legal constituită și înregistrată în Italia, care ne permite să ne implicăm, la nivel local, în politica italiană. În acest sens, ne pregătim pentru alegerile locale care vor avea loc în toamna acestui an și sperăm că vom avea atunci câte un candidat la funcția de consilier în fiecare localitate unde se va vota.

Obiectivul nostru este cel de a uni românii din Italia. Suntem cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țării; suntem 2 milioane de suflete care, dacă ar face front comun, ar fi o forță imposibil de ignorat. Încurajăm întoarcerea românilor acasă, dar totodată dorim să le facem viața mai bună celor ce nu au posibilitatea de a reveni la baștină. Ne propunem să fim păstrători și promotori ai culturii și tradițiilor românești aici și să sprijinim activitatea de la centru a partidului pentru a crea premisele unei societăți normale, în care românii de peste hotare să se poată întoarce.

- Politicienii proeuropeni de la Chișinău promit să aducă diaspora acasă. Este acest lucru posibil având în vedere situația economică a țării?



- Situația economică este doar unul din elementele care influențează decizia diasporei de a se întoarce acasă. Problema de fond a RM de la care derivă toate celelalte proble este de sorginte identitară. Atâta timp cât RM rămâne între cele 2 lumi paralele est și vest și nu se hotărăște ferm și fără echivoc cărei lumi aparține și din care vrea să facă parte, instabilitatea, criza politică, economică socială, culturală nu vor putea fi depășite. Un trai decent se poate construi doar oferind stabilitate. Pentru ca diaspora să se întoarcă acasă e nevoie ca reprezentanții statului să-și schimbe atitudinea față de acesta, să nu-l mai vadă doar ca o unealtă folosită la necesitate.

- Fiind în Italia, știți bine ca R. Moldova nu are niciun fel de perspectiva clar de aderare, ce parere aveti despre politicienii care promit de zeci de ani de zile aderarea la UE? Cum vedeți viitorul RM?





- Nu e nevoie să fii în Italia pentru a înțelege că RM nu are nicio șansă de aderare la Uniunea Europeană. Dar această promisiune frumos ambalată se vinde bine în RM mai ales în campaniile electorale. Este o momeală pentru societatea care își dorește stat de drept, democrație, stabilitate economică și socială. Nu-mi permit să subevaluez inteligența politicienilor care promovează ideea de aderare a RM la Uniunea Europeană, deci pot să spun că ei mint conștient cetățenii, pentru a-și proteja interesele personale. Există o singură cale pentru a ne alătura familiei statelor civilizate – unirea Republicii Moldova cu România.

Viitorul RM depinde de cetățeni, într-o democrație puterea de decizie le aparține. Moldovenii din stînga Prutului au doar două opțiuni, Uniunea Europeană prin revenirea în spațiul românesc sau gubernie rusească la fel ca și Crimeea, o a treia cale nu există. Situația perpetuă de 30 de ani nu este o a treia cale, este o perioadă de timp limitat acordat pentru a decide. Doar că în această perioadă, cât unii așteaptă civilizat, respectând reguli democratice alegerea cetățenilor RM, propaganda cafe, scuze voiam să zic propaganda Kremlinului la Chișinău, după omul sovietic a dezvoltat intens și insistă pe ideea omului moldovean din stânga Prutului total diferit de moldoveanul din dreapta Prutului, încât o bună parte au ajuns să creadă pe bune că ei sunt un popor - poporul moldovenesc cu o cultură moldovenească care pot râvni la nivelul de trai al Comunității Europene, slăvind trecutul sovietic și măreția Rusiei. Acesta fiind riscul major ca RM să se trezească făcând parte din lumea rusă.

Timpul.md