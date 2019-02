ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Riscă Dodon să-l urmeze pe Filat?

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Acum că avem detaliile complete pe „hârtie” despre Galaxy S10, a venit momentul să vedem şi cum se prezintă din punct de vedere vizual noile smartphone-uri Samsung care ajung în magazine la începutul lunii martie. Am avut ocazia să ne jucăm cu cele trei noi...

Creatorii unui sistem de inteligenţă artificială, care este capabil să scrie ştiri şi lucrări literare, au decis să nu îşi scoată produsul pe piaţă întrucât se tem că acesta ar putea fi utilizat pentru a face rău, scrie The Guardian.

Numărul de contracte de muncă la nivel naţional a ajuns în luna ianuarie a acestui an la 6,37 milioane, în creştere cu 2% (cca. 118.000 de contracte) faţă de perioada similară din 2018 şi este cu 8% mai mare (+480.500) faţă de luna ianuarie a anului 2015, arată datele...

Reacția Președinției nu s-a lăsat așteptată. „Cu profundă dezamăgire am luat cunoștință de reacția Guvernului cu privire la situația legată de eliberarea cetățenilor noștri din prizonieratul din Afganistan. În loc să exprimăm recunoștință Rusiei pentru ajutorul oferit în eliberarea cetățenilor R. Moldova, guvernul moldovenesc din nou vine cu acuzații neîntemeiate antirusești”, susține administrația lui Dodon.

Premierul Filip s-a declarat indignat de faptul că președintele Dodon ar fi blocat negocierile pentru eliberarea celor doi piloți. „Am fost implicat în acest proces trei ani. Nu o să vă ofer toate detaliile, pentru că sunt date ce țin de serviciile secrete. Am avut oameni din servicii care și-au riscat viața, au avut de suferit din cauza asta. (…) Am oferit tot suportul financiar ca să ducem aceste negocieri până la capăt. Și e vorba de sume mari. Patru luni s-au blocat negocierile”, a menționat Pavel Filip.

Vladimir Voronin, președintele PCRM, a declarat marţi, în cadrul unei conferințe de presă, că Buruiană și Crihan au fost eliberați demult şi că „e mare prostie” să folosești situația unor oameni care au stat mai bine de trei ani sub pământ, pentru a câștiga dividende electorale. „Acești oameni au fost demult eliberați, numai că s-a tărăgănat aducerea lor acasă. Poate într-adevăr în ceea ce vorbea ieri Candu este mai mult adevăr decât în ceea ce a spus Dodon. Dacă e vorba de soarta oamenilor, nu trebuie de legat de politică”, a menționat Voronin.

De data aceasta, Candu i-a reproşat lui Dodon că-i ține pe cei doi în captivitate electorală la Moscova. „Este incredibil că echipa autorităților R. Moldova nu are acces la cetățenii ei, este plimbată dintr-o parte în alta, de parcă se așteaptă să vina „salvatorul” ca să-i ia pe ostatici. Vă explic de ce cred că se întâmplă toate acestea! Pentru că tot ce vedem este o acțiune de imagine a cetățeanului Dodon Igor, pe care nu-l pot numi președinte. Acest om trebuie să plece mâine, pe două zile, la plimbare în Germania, iar celor de la Moscova li s-a spus să-i țină pe compatrioții noștri acolo, până își termină promenada prin Europa, ca să poată veni după ei, secondat de camere de luat vederi, să se filmeze cu ostaticii, să-i pună să facă declarații despre rolul lui de „erou salvator”. Iată care este scenariul!”, a scris Candu pe Facebook.

Puțin mai târziu, spicherul Andrian Candu l-a acuzat pe Dodon că a tărăgănat eliberarea piloților. Potrivit lui Candu, Crihan şi Buruiană urmau să ajungă acasă, acum patru luni, însă Dodon i-ar fi deturnat din drum cu scopul de a căpăta dividende electorale. „Ca persoană, care am fost ținută la curent cu negocierile de eliberarea lor, pot să vă spun că ostaticii moldoveni urmau să ajungă acasă încă acum patru luni, când autoritățile moldovene au finalizat negocierile, însă, în ultimul moment, s-a blocat totul. Cineva le-a zis răpitorilor să-i mai țină puțin și să-i trimită acasă prin Moscova. Autoritățile noastre încearcă să afle cine a generat această situație de blocaj”, a spus Candu.

Pe 24 noiembrie 2015, un elicopter de tip Mi-17 al companiei moldovenești „Valan ICC”, la bordul căruia se aflau 18 soldaţi afgani şi trei membri ai echipajului din R. Moldova, a efectuat o aterizare de urgenţă în Afganistan, după ce a fost atacat de către talibani. Patru persoane au fost ucise, printre care și căpitanul, moldoveanul Oleg Groza, ceilalţi fiind luaţi ostatici. Aparatul de zbor participa la misiuni de pacificare sub egida ONU.

