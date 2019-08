„Am pornit de la ideea că vrem să aducem oameni noi, oameni care nu au mai fost în sistem. (...) Și în societate există această așteptare, ca în funcții să ajungă oameni care nu au făcut parte din sistem. Încercăm să restabilim credibilitatea instituțiilor, mai ales credibilitatea Curții Constituționale, în special după ultimele decizii luate”, a declarat Prim-ministrul Maia Sandu.

Parlamentul îl propune pe Dumitru Pulbere, judecător la CC între 2001-2013. Fracțiunile ACUM votează.

Mi-a amintit de un banc. Vechi.

Anul 1981, București, funcția de ministru de finanțe rămâne vacantă. Ceaușescu prezidează concursul de selecție a noului ministru. Primul candidat este german. "Cât face 2 plus 2?" întreabă Ceaușescu. "Domnule președinte, 2 plus 2 face 4", răspunde candidatul. Al doilea candidat este rus. "Cât face 2 plus 2?" întreabă Ceaușescu. "Tovarășe președinte, în principiu face 4, dar permiteți-mi să mă consult și cu tovarășii de la Kremlin". Al treilea candidat este chinez. "Cât face 2 plus 2?" întreabă Ceaușescu. "Tovarășe președinte, 2 plus 2 face 4, dar în cărticica roșie, tovarășul Mao arată, în înțelepciunea sa, că există situații în care 2 plus 2 poate să totalizeze 3 sau chiar 7". Pe cine a pus Ceaușescu ministru de finanţe? Pe fratele său Ilie...



Ca să revin la Chișinău 2019... schizofrenie e puțin spus.

De fapt ticăloșie, pentru că mâine-poimâine Maia Sandu va spune că ea regretă că această persoană a fost numită, se putea şi altfel dar... ce parcă nu înțelegeți că trebuie să aibă şi Dodon omul lui la Curte şi altcineva decât fosila antiromânească a lui Voronin pe nume Pulbere nu s-a găsit?

Şi ce dacă legea interzice mai mult de 2 mandate (a câte 6 ani)? Îi doare pe ei într-un loc de lege.

Fraierilor, cum vă pare? Cum acolo cu paporul deşţeptat? Gata, s-o culcat la loc?

Dan Nicu