Întrebarea zilei: simțiți aerul libertății și depolitizării?

Parlamentul îl propune pe Dumitru Pulbere, judecător la CC între 2001-2013. Fracțiunile ACUM votează.

Mi-a amintit de un banc. Vechi.

Anul 1981, București, funcția de ministru de finanțe rămâne vacantă. Ceaușescu prezidează concursul de selecție a noului ministru. Primul candidat este german. "Cât face 2 plus 2?" întreabă Ceaușescu. "Domnule președinte, 2 plus 2 face 4", răspunde candidatul. Al doilea candidat este rus. "Cât face 2 plus 2?" întreabă Ceaușescu. "Tovarășe președinte, în principiu face 4, dar permiteți-mi să mă consult și cu tovarășii de la Kremlin". Al treilea candidat este chinez. "Cât face 2 plus 2?" întreabă Ceaușescu. "Tovarășe președinte, 2 plus 2 face 4, dar în cărticica roșie, tovarășul Mao arată, în înțelepciunea sa, că există situații în care 2 plus 2 poate să totalizeze 3 sau chiar 7". Pe cine a pus Ceaușescu ministru de finanţe? Pe fratele său Ilie...



Ca să revin la Chișinău 2019... schizofrenie e puțin spus.

De fapt ticăloșie, pentru că mâine-poimâine Maia Sandu va spune că ea regretă că această persoană a fost numită, se putea şi altfel dar... ce parcă nu înțelegeți că trebuie să aibă şi Dodon omul lui la Curte şi altcineva decât fosila antiromânească a lui Voronin pe nume Pulbere nu s-a găsit?

Şi ce dacă legea interzice mai mult de 2 mandate (a câte 6 ani)? Îi doare pe ei într-un loc de lege.

Fraierilor, cum vă pare? Cum acolo cu paporul deşţeptat? Gata, s-o culcat la loc?

Dan Nicu