Inundație de gaze naturale în Europa. Cum a devenit Ucraina marea câștigătoare de pe urma gazelor rusești, deși Moscova face tot posibilul s-o scoată din ecuație

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Se ştie, fiecare bunică are propria reţetă de chifteluţe… Unele înmoaie pâinea în lapte, altele folosesc un amestec de ierburi aromatice numai de ele ştiut, altele, ceva mai îndrăzneţe, combină diverse tipuri de carne pentru a căpăta o textură perfectă....

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Neptun intra in miscare retrograda de azi si accentueaza emotiile si asa puternice ale eclipsei de Soare din Rac. Cu Neptun retrograd, sentimentele vin din profunzime. Nu lua nicio decizie in aceasta perioada, caci nu este indicat sa hotarasti ceva cand tu esti intr-un roller-coaster emotional....

Vara este sezonul în care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabilă. Pe lângă faptul că ele pot fi integrate cu succes într-un mulțime de rețete, reprezintă o modalitate de a scăpa de kilogramele în plus și de a ne detoxifia...

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)1, în trimestrul I 2020 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 840,5 mii persoane2, fiind în descreștere cu 6,5% față de trimestrul I 2019 (898,6...

"În timp ce facilităţile de stocare din Europa sunt răspândite între mai multe ţări, cu condiţii diferite, cele din Ucraina operează sub aceleaşi reguli şi sunt deţinute de un singur operator. Există avantaje în stocarea de gaze în prezent în Ucraina", a precizat Andrey Olesiyuk, director la firma D. Trading din Ucraina.

"Costul agregat al utilizării depozitelor din Ucraina, incluzând şi tarifele de transport prin conductă între ţările vecine, este de maxim 3,16 euro pentru un Megawatt-oră", subliniază firma de consultanţă Wood Mackenzie Ltd. Comparativ, la cea mai recentă licitaţie din Europa, spaţiile de depozitare au fost adjudecate pentru un cost cuprins între 3,5 şi 6,5 euro pentru un Megawatt-oră.

Ucraina are capacităţi de stocare disponibile pentru aproximativ 13 miliarde metri cubi de gaze naturale, sau aproximativ 13% din capacitatea totală a Europei. Fără opţiunea ucraineană, Europa va rămâne fără spaţii de stocare până la vară, dacă cererea redusă va persista, susţine Elchin Mammadov, analist la Bloomberg Intelligence.

"La preţurile scăzute din prezent este nevoie de capacităţi suplimentare de stocare, în condiţiile în care depozitele din nord-vestul Europei se umplu rapid şi este nevoie de o nouă rută pentru a scoate livrările din regiune. Ucraina are capacităţi importante de stocare pentru gaze naturale şi este din ce în ce mai activă pe piaţa tranzacţiilor cu gaze", spune Marco Saalfrank, director de trading la compania elveţiană de utilităţi Axpo Holding AG.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

