Învățământul superior de licență în România și SUA, similitudini și diferențe

Durata studiilor în colegii este de 2 sau 4 ani. Cele de doi ani poartă denumirea de colegii comunitare. La absolvire studentul primește diploma Associate Degree. Diploma Bachelor’s Degree poate fi obținută doar la colegiile de 4 ani, deci cei ce doresc să o obțină se vor transfera la astfel de instituții de învățământ. Sau pot să se transfere la universitate în anul trei, pentru a face studiile de specialitate.A doua opțiune pentru obținerea diplomei de licență sunt studiile universitare. În primii doi ani studenții vor urma Artele liberale. Tinerii studiază cursuri din cele mai variate: literatură, limbi străine, filozofie, matematică. Ele vizează mai mult dezvoltarea creativității, capacităților intelectuale, a gândirii critice. Această perioadă le dă un mic răgaz studenților, care nu s-au decis încă asupra specializării și, ulterior, va fi un plus în CV-ul pentru angajare. Iar studenților străini le dă posibilitatea unei acomodări mai ușoare la condițiile noi de studiu.

Sistemul american educațional este foarte divers în ceea ce privește structura și conceperea planurilor de instruire, curriculum și modul de finanțare, fiind diferite de la stat la stat. În același timp, se supune standardelor și concepțiilor educaționale trasate de guvernul federal al USA.Pentru a accede la învățământul superior de licență, aplicanții din ambele țări trebuie să dețină diplome de absolvire a nivelului liceal. Dacă această etapă în școlile românești se sfârșesc cu examenele de bacalaureat, în școlile americane astfel de examene nu se susțin. Dat fiind faptul că nu este elaborat un curriculum unitar la nivel național, fiecare stat stabilește condițiile, pe care elevii trebuie să le întrunească, pentru absolvirea liceului. Notele finale sunt rezultatul muncii pe parcursul întregului an. Marea parte a colegiilor și universităților din SUA cer viitorilor studenți susținerea testărilor standardizate: ACT sau SAT.Studenții români își continuă studiile în instituții de învățământ superior și urmează programe de studii universitare de licență. Ele durează 3-4 ani, iar la absolvire se acordă titlul de licențiat.

