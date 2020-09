INVESTIGAȚIE. ARME PENTRU AFRICA. Contracte și litigii ale Aeroportului Internațional Mărculești cu traficanții de arme

„Astfel, între Aeroportul Internațional Mărculești, în calitate de vânzător, și S-Profit Ltd., în calitate de cumpărător, a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare pe 28 iulie 2015. În urma semnării contractului menționat, S-Profit Ltd a transferat în conturile bancare ale Aeroportului Internațional Mărculești 216.150 de dolari”, se menționează în răspunsul Agenției.

Mai nou, actualul administrator al Aeroportului Mărculești, Nicolae Clichici, ne-a declarat că S-Profit are pretenții financiare față întreprinderea moldovenească pentru niște prevederi contractuale nerespectate. „A venit somația de la compania S-Profit. Am trimis-o la Ministerul Economiei... Acolo sunt pretenții [financiare], care depășesc suma pe care a încasat-o Aeroportul”, a spus Clichici, evitând să ne ofere detalii pentru a nu se face vinovat de divulgarea secretului de stat.

Westan Group Associates LTD îl are ca reprezentant pe cetățeanul ucrainean Yuri Kryzhalko. Conform registrelor din Ucraina, Kryzhalko este beneficiarul altor cinci companii de tip offshore.

În calitate de vânzător al rachetelor depozitate pe Aeroportul Mărculești figurează compania ucraineană de stat Ukrinmash, iar cumpărător – Forțele Aeriene din Niger. Afacerea a fost intermediată de Westan Group Associates LTD, un offshore din zona Caraibelor, insula Saint Kitts and Nevis.

