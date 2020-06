INVESTIGAȚIE. Socialistul Țîrdea Bogdat Kaidarovici trăiește în lux / Vilă și mașini de zeci și sute de mii euro dintr-un salariu MODEST de bugetar

Bogdat Țîrdea (numele din acte al deputatului, dar cunoscut și ca Bogdan Țîrdea) locuiește, împreună cu familia sa, într-un imobil care costă acum, la preț de piață, aproximativ 3 milioane de lei. L-a cumpărat în 2017, când nu era finisat, indicând în declarația sa de avere și interese că acesta avea o valoare oficială de 597 de mii de ei. Tranzacția a fost posibilă deși, în ultimii opt ani, politologul devenit deputat a indicat venituri oficiale cumulate de doar 1,88 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 20 de mii de lei pe lună, informează zdg.md

Pe lângă casă, în aceeași perioadă, familia deputatului a obținut și două mașini. Una a fost cumpărată în 2013 cu 23500 euro, iar alta, pe care o folosește gratuit deja de trei ani, în baza unui mandat, a costat, la momentul achiziției, 22 de mii de euro, fiind, potrivit deputatului, în proprietatea socrilor săi, care locuiesc în Ungheni.

Mai exact, la începutul lunii aprilie 2020, deputatul a publicat două fotografii din curtea unei case. În una din ele acesta apare în fața unui brad care crește în grădină, iar în cealaltă este lângă un aparat de sport. Ambele poze publicate de Țîrdea pe Facebook au fost șterse peste câteva zile, dar au rămas pe altă rețea – ok.ru.

Pentru că alesul poporului indică în declarațiile sale de avere și interese că deține 2/3 dintr-o casă de locuit cu o valoare de 597 de mii de lei, am decis să vedem cum arată imobilul și să verificăm dacă informațiile din declarații corespund realității.

Casa „de 92 m.p.” în care locuiește deputatul

Imobilul familiei Țîrdea, achiziționat în 2017, este amplasat în orășelul Codru, municipiul Chișinău. Are două niveluri și se află pe un teren cu o suprafață de șase ari. Potrivit informațiilor cadastrale, imobilul are o suprafață oficială de 92 m.p., iar valoarea cadastrală, indicată de deputat și în declarația de avere, este de 597 de mii de lei, echivalentul a aproximativ 30 de mii de euro.

Prețul de piață al unui asemenea imobil, finisat, este însă de aproximativ cinci ori mai mare. O casă de dimensiuni similare, amplasată la câțiva metri de imobilul familiei Țîrdea, nefinisată încă în interior, se vinde în această perioadă cu 135 de mii de euro, echivalentul a aproximativ 2,6 milioane de lei.



Prima declarație de avere depusă de Țîrdea în 2009: Venituri oficiale de 2 mii de lei pe lună



Deși deputatul Bogdat Țîrdea locuiește într-o casă la sol, iar el și soția sa conduc mașini care, la achiziție, au costat peste 20 de mii de euro fiecare, sursele financiare indicate de politician în declarațiile de avere și interese depuse în ultimii ani arată, mai degrabă, modest.



Prima declarație de avere publică a lui Bogdat Țîrdea datează din februarie 2009, atunci când, din postura de politolog și lector universitar, candida pe locul 30 la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pe listele Partidului Social Democrat, condus în acel moment de Dumitru Braghiș. În declarația depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC), actualul deputat socialist indica venituri cumulate în valoare de 50 de mii de lei pentru anii 2007-2008, echivalentul a 2 mii de lei pe lună. În urmă cu 12 ani, conform acelei declarații, Țîrdea nu avea mașină, apartament și nici bani în conturi bancare.

În octombrie 2014, când a candidat pentru un loc în Parlament pe listele Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Bogdat Țîrdea a depus o nouă declarație cu privire la venituri și proprietăți la CEC. Și de această dată, pentru perioada ianuarie 2012-decembrie 2013, politologul declara venituri mai mult decât modeste: 20 de mii de lei de la locul de muncă de bază, cel de lector universitar la Universitatea Pedagogică de Stat (UPS) „Ion Creangă”, și încă 10 mii de lei din „traininguri și onorarii/vânzări de cărți”. În total, Țîrdea indica venituri oficiale în valoare de 30 de mii de lei în 24 de luni, respectiv – 1250 de lei lunar.

Totuși, spre deosebire de declarația din 2009, în cea pentru anii 2012-2013, Țîrdea a indicat că era deja proprietarul a două apartamente în Chișinău, unul de 67 și altul de 77 m.p.. Totodată, el declara și două mașini, o Toyota RAV 4, fabricată în 2013, și o Mazda 3, din 2007. În urma alegerilor parlamentare din 2014, Țîrdea a acces în Parlament, astfel că, în următorii șase ani, a depus constant declarații de avere.

Venituri de 54 de mii de lei în 2014, an în care intra în Parlament



O primă declarație în calitate de parlamentar a depus-o în decembrie 2014. Țîrdea a mers pe același trend și a declarat că, în ianuarie 2013 – noiembrie 2014, a avut venituri oficiale în sumă de 6300 de lei din prelegeri și lecții la UPS „Ion Creangă” și alte 11 mii de lei din „pensia și îndemnizația” copiilor. El nu raporta sume de bani deținute în conturi bancare.

Într-o altă declarație, depusă doar pentru 2014, deputatul Bogdat Țîrdea a indicat alte date. El a raportat deja 26,7 mii de lei din prelegeri și lecții la Universitatea „Ion Creangă”, 740 de lei de la seminarele de la Colegiul Invizibil, 5377 de lei „din vânzarea lucrărilor științifice”, 10 mii de lei din vânzarea automobilului Mazda 3, dar și 11 mii de lei din „pensia și îndemnizația” copiilor. Chiar și după rectificările din noua declarație pentru 2014, veniturile cumulate ale familiei Țîrdea au fost de doar 54 de mii de lei, echivalentul a 4,5 mii de lei pe lună.

2015, primul an în care Bogdat Țîrdea indica venituri oficiale de peste 100 de mii de lei

Tot din declarația pentru 2014 aflăm că Bogdat Țîrdea a achiziționat, cu un an mai devreme, în 2013, un automobil nou, Toyota RAV 4, cu o valoare de 23,5 mii de euro. Prețul mașinii depășea de aproape 20 de ori veniturile oficiale, declarate de Bogdat Țîrdea pentru anii 2012-2013.

În același document semnat de Țîrdea se indica faptul că, în 2014, an în care alesul poporului raporta venituri oficiale de 54 de mii de lei, acesta a achiziționat un apartament de 67 m.p., plătind pentru el 378 de mii de lei. El declara și un alt apartament, de 77 m.p., achiziționat în 2011 cu 398 de mii de lei. În conturi bancare, Bogdat Țîrdea menționa că păstra, la sfârșit de 2014, aproximativ 5 mii de lei.

2015 este primul an în care Bogdat Țîrdea a declarat venituri oficiale anuale mai mari de 100 de mii de lei. În 2015, deputatul a trecut în declarație venituri salariale în sumă de 198 de mii de lei de la Parlament, 39 de mii de lei de la UPS „Ion Creangă”, 8 mii de lei din lucrări științifice și didactice și 7 mii de lei de la CNAS, pentru copil. Totodată, în premieră, Țîrdea raporta veniturile soției, obținute în cadrul Serviciului Social „Asistență Personală”. În total, în 2015, familia Țîrdea a raportat venituri oficiale de aproximativ 255 de mii de lei, adică 21 de mii de lei lunar.

681 de mii de lei – veniturile oficiale din anul în care familia sa a cumpărat casa



Pentru anul 2016, familia Țîrdea a indicat în declarație venituri oficiale în sumă de 263 de mii de lei, dintre care cei mai mulți sunt din activitatea lui Bogdat Țîrdea din Parlament – 207 mii de lei. În declarația sa de avere și interese pentru anul 2016, deputatul a indicat, în premieră, un alt automobil. Pe lângă Toyota RAV 4, Țîrdea a precizat că dispune de o Mazda CX5 fabricată în 2014 și achiziționată în 2016 cu 22 de mii de euro, dar intrată în folosința sa, prin mandat, la începutul anului 2017.

În 2017, veniturile declarate de familia Țîrdea s-au ridicat la aproximativ 681 de mii de lei. Grosul banilor declarați au provenit din activitatea lui Țîrdea de deputat – 220 de mii de lei, iar 398,5 mii de lei – din vânzarea unui apartament de 70 m.p., amplasat pe str. Grenoble din Chișinău, echivalentul a aproximativ 20 de mii de euro. Prețul indicat în declarație, conform contractului de vânzare-cumpărare, este de două ori mai mic decât prețul de piață al unui asemenea apartament. Chiar în ziua în care a vândut apartamentul de 70 m.p., familia Țîrdea a cumpărat casa din capitală în care locuiește și astăzi.

În anii 2018 și 2019, familia Țîrdea nu a făcut achiziții, deputatul declarând constant apartamentul de 67 m.p., casa de locuit și cele două automobile: Toyota RAV 4 și Mazda CX5. În 2018, familia Țîrdea a raportat venituri oficiale de 270 de mii de lei (22 de mii de lei lunar), iar în 2019 – 335 de mii de lei (28 de mii de lei lunar), în mare parte din activitatea de legislator.

Deși, an de an, a raportat venituri modeste, a susținut financiar partidul și candidații săi

Bogdat Țîrdea este fondator sau membru a cinci ONG-uri, de la care însă nu a raportat venituri niciodată: Asociația obștească Îngerașul, Clubul Izborsk, Institutul Social Democrat, Institutul Strategiei Naționale, Institutul Modernizării Moldovei.

Totodată, deși, an de an, a indicat în declarațiile de avere și interese venituri anuale modeste, acesta nu a ezitat să doneze bani și partidului pe care oficial îl reprezintă, începând cu 2014, sau exponenților săi.

În 2015, de exemplu, an în care a raportat venituri oficiale de 255,9 mii de lei, Țîrdea a donat pentru PSRM 91,5 mii de lei. În 2016, acesta a „jertfit” pentru partid, dar și pentru campania electorală a lui Igor Dodon, pe atunci candidat la Președinție, suma de 42,6 mii de lei. În 2018, Țîrdea a donat și pentru candidatul de atunci la funcția de primar de Chișinău, Ion Ceban, și el reprezentant al PSRM, 24 de mii de lei.

În 2015, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a verificat declarația de avere a deputatului Bogdat Țîrdea pentru anul 2014, după ce instituția a constatat că acesta „a dobândit, în 2014, un apartament a cărui valoare depăşeşte veniturile realizate în aceeași perioadă, fapt ce ar genera o eventuală diferență vădită între veniturile obținute şi proprietatea dobândită în perioada de declarare”.



Rezultatul controlului a fost făcut public în aprilie 2016, nefiind constatate încălcări din partea alesului poporului. Acesta a argumentat achiziția apartamentului din 2014 prin faptul că, în 2011, a vândut alte două apartamente pe care le deținea, acumulând astfel sursele financiare necesare pentru achiziție. ZdG a constatat însă că cel puțin unul dintre apartamentele la care face referire Țîrdea în documentul de la ANI aparținea socrilor săi, ei fiind, de fapt, cei care l-au vândut.

Țîrdea în 2019: „Noi, furnicile, trebuie să lucrăm de azi pe mâine, pentru o hrincă de pâine ca să adunăm de o vacanță la Zatoka”

Nu doar declarațiile despre viața politică a deputatului Bogdat Țîrdea nu redau adevărul în întregime. În iulie 2019, alesul poporului, fiind întrebat de un reporter Pro TV Chișinău unde își va petrece vacanța, menționa, zâmbind, că nu are planuri de vacanță.

„Planuri au oligarhii, boierii și jurnaliștii. Noi, furnicile, trebuie să lucrăm de azi pe mâine, pentru o hrincă de pâine, ca să adunăm de o vacanță undeva aici, la Zatoka. Doamne, ajută!”, declara deputatul.



VACANȚE DE LUX - Țîrdea a publicat fotografii în timp ce se odihnea pe malul Mării Egee, în regiunea Dalyan, Turcia



Explicațiile deputatului Bogdat Țîrdea

Solicitat de ZdG, deputatul Bogdat Țîrdea afirmă că a completat declarațiile de avere și interese „așa cum cere legislația în vigoare”. Alesul poporului s-a arătat indignat de faptul că i-am verificat averea și ne-a atenționat că va veni „cu o reacție pe măsură”.

Despre casă: „Reparație am făcut cu rude, cu prieteni și am mers înainte”

„La momentul cumpărării acestei case, eu am avut două apartamente și două mașini. Am vândut un apartament pe str. Grenoble, de 77 m.p., practic în centrul orașului. Am vândut acel apartament și am indicat în declarația de avere și pe urmă am vândut mașina Mazda 3 (cu 10 mii de lei, conform datelor din declarația de avere și interese, n.r.). Plus, casa aceasta pe care am luat-o, de 90 m.p., cota mea și a soției e numai 2/3 din casă. Plus ceea ce am adunat eu. Casa era nefinalizată, eu pot să vă arăt fotografiile. Eu în trei ani de zile am făcut-o. Ea era sură deasupra, ea nu avea terasă, nu avea nimic. Era pământ. De ce nu luați casa cum era ea atunci? Cât am indicat, atâta și am plătit pe ea. Reparație am făcut cu rude, cu prieteni și am mers înainte. Nici acum ea nu e terminată”, a punctat Țîrdea.

Deputatul a precizat că a indicat în declarația sa de avere și interese valoarea cadastrală a casei, nu cea de piață, dar s-a supărat când l-am întrebat dacă aceasta are, cu adevărat, 92 m.p..

„Casa are 90 de m.p. Noi acum cu ce operăm, oficial, neoficial? Noi operăm cu date oficiale. Prețul de Cadastru, mărimea în metraj oficial și mărimea în metraj oficial al apartamentului pe care eu l-am vândut”, a precizat Țîrdea, cu referire la faptul că în declarația de avere și interese pentru anul 2017 a indicat că a vândut un apartament de 77 m.p. pe str. Grenoble din Capitală cu 398 de mii de lei. „Orice preț este produsul cererii și ofertei. Orice preț este valoarea unui compromis între cumpărător și vânzător. Cu cât eu m-am înțeles cu un anumit vânzător și cu cât eu m-am înțeles cu un anumit cumpărător, da? Este problema mea personală. Eu am indicat conform legislației, conform veniturilor mele eu am indicat totul ce am eu”, susține deputatul. Acesta a mai precizat că socrii săi dețin 1/3 din imobil, deși nu locuiesc în el, dar „vin în vizită”.

Deputatul a menționat că și mașina Mazda CX5, cumpărată cu 22 de mii de euro în 2016, aparține, în acte, socrilor săi.



