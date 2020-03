INVESTIGAȚIE BOMBĂ /// Noi dezvăluiri în scandalul sexual cu incest al candidatul PSRM la Hîncești, Ștefan Gațcan

Au apărut noi detalii despre scandalul sexual în care a fost implicat candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova la alegerile parlamentare noi din circumscriția 38, Hîncești, Ștefan Gațcan. După ce au publicat în exclusivitate un material care dezvăluie că acesta a întreținut relații incestuoase cu nepoata sa și pe numele căreia a scris ulterior plângere la poliție invocând acțiuni de șantaj din partea ei, dar și a iubitului său de atunci, reporterii Deschide.MD au reușit să discute cu bărbatul condamnat pentru șantaj în acest dosar. Alexandru Goncear ne-a povestit cu lux de amănunte cum a ajuns să figureze în acest caz.

Vom preciza că, deși Gațcan a calificat informațiile difuzate de portalul nostru drept „aberații care nu înseamnă nimic”, acesta a evitat să spună cu ce anume a fost șantajat și nici nu a infirmat faptul că a întreținut relații sexuale cu fiica unuia dintre frații săi. Acesta nu a comentat nici rechizitoriul întocmit atunci de anchetatori și pe care l-am atașat în articol.

Ieri, Deschide.MD scria că, în perioada anilor 2001-2002, candidatul PSRM la funcția de deputat în cadrul scrutinului parlamentar din 15 martie, Ștefan Gațcan, a întreținut relații sexuale cu nepoata sa, care avea pe atunci 19 ani. În acea perioadă, Gațcan era angajat al Ministerului Sănătății, iar G.V., fiica fratelui său, studentă la Facultatea de Medicină a ULIM. Pentru a-i dovedi mamei sale că anume unchiul ei a constrâns-o la asemenea acțiuni, tânăra a filmat scenele intime. Totuși, povestea a ieșit la iveală în anul 2003, atunci când însăși Gațcan s-a adresat cu o plângere la poliție, prin care pretindea că persoane necunoscute ar fi cerut de la el 3.000 de euro în schimbul nerăspândirii unor informații defăimătoare. Oamenii legii au inițiat o cauză penală pe acest caz, stabilind că persoanele la care face referire Gațcan ar fi tocmai nepoata acestuia și iubitul său.

G.V., nepoata lui Gațcan a refuzat să discute cu noi despre acest caz. De asemenea, deși redacția noastră l-a contactat de mai multe ori și pe candidatul PSRM pentru a-i oferi dreptul la replică, acesta nu a dat curs apelurilor și mesajelor noastre insistente.

În schimb, astăzi, reporterii Deschide.MD au reușit să-l contacteze pe Alexandru Goncear, fostul iubit al G.V., cu care Gațcan a întreținut relații incestuoase și, prin urmare, cel care l-ar fi șantajat cu imaginile video în care acesta întreține relații sexuale cu fiica fratelui său.

Fostul polițist Alexandru Goncear, care a imigrat deja în Federația Rusă, ne-a povestit că în acea perioadă, fosta lui iubită i s-a plâns că, deși i-a povestit mamei că unchiul ei a întreținut relații sexuale cu ea, părintele nu a crezut-o. Anume din acest motiv, spune bărbatul, el a sfătuit-o să filmeze scenele intime.

„Ea era o fire mai închisă, însă cu mine era deschisă. Îmi povestise cum tatăl ei a trimis-o la consultații ginecologice la fratele său, care mai târziu a început să întrețină relații sexuale cu ea atât în clinică, cât și într-un apartament din Chișinău. Totodată, el îi achita contractul la ULIM, îi dădea bani ca să-și închirieze un apartament în Chișinău, dar și bani pentru distracții. Ea îmi zise că i-a spus mamei ei despre acest caz, însă ea nu a crezut-o și i-am sugerat să înregistreze video”, spune Goncear.

Acesta ne-a mai povestit că, de fapt, intenția lui a fost să o ajute pe fosta iubită, și nu să-l șantajeze pe Gațcan cu acele imagini. „Dosarul cu șantajul este cusut cu ață albă”, ne spune bărbatul. Gațcan ar fi aflat despre existența înregistrării de la altcineva, iar de teamă ca imaginile să nu fie publicate, acesta l-a abordat pe Alexandru, stabilind cu el o întâlnire în parc.

„În imaginile video se vedea ce a fost între V.G. și moșul său, dar și cum el o ruga să nu-i spună tatălui ei despre asta. Ștefan Gațcan a aflat despre acele imagini de la altcineva și m-a chemat în parc să vorbim. Mi-a zis că dacă fac rost de video și i le aduc lui, el va avea grijă să-mi găsească un loc de muncă bine plătit. Îmi promitea marea și sarea numai ca să-i fac rost de aceste imagini. Peste câteva zile, m-am dus la el la clinică, să-i duc caseta. Eram la el în birou când mi-a împins un plic, dar pe care refuzam să-l iau, iar el insista și tot încerca să mi-l bage în buzunar. I-am zis că nu am nevoie de bani. După ce i-am dat caseta cu imaginile video, el s-a oferit să mă ducă cu mașina lui la Telecentru. Chiar dacă am zis că nu este cazul, el oricum insista. Avea un comportament ciudat, tremura...Atunci conducea un Volvo și mi-a zis să urc pe bancheta din spate. Continua să tremure, a scos plicul și a început din nou să insiste să-l iau. Văzând că nu vreau să iau plicul, a luat și l-a aruncat pe bancheta din spate, lângă mine. Tot atunci au apărut și polițiștii care m-au arestat. Ei știau despre plic, dar nu-l găsiseră la mine și strigau: „Unde-i plicul, unde-i plicul”. Martorii pe care i-au adus la fața locului, în instanța de judecată au confirmat acest fapt. Bancnotele erau marcate, dar eu nu m-am atins de ele. Plicul l-a desfăcut anchetatorul, iar după ce i-a rămas vopsea pe mâini, a încercat să le atingă de mâinile mele”, spune Goncear.

Bărbatul ne-a recunoscut că fratele lui Gațcan, tatăl fetei, nu a știut despre acest caz, pentru că atât ea, cât și mama sa, au ascuns de el situația. Ceea ce i s-a părut straniu lui Alexandru Goncear a fost faptul că, la câteva zile de la cele întâmplate, G.V. a încetat să mai discute cu apărătorul lui. Mai mult, în timpul ședințelor de judecată, fata și-a schimbat declarațiile, iar unchiul ei ar fi ajutat-o să facă rost de un certificat de boală de la medicul psihiatru. Totuși, magistrații nu au acceptat anexarea documentului la dosar, susține bărbatul.

„Atunci am fost reținut atât eu, cât și V.G. Ea a fost reținută pentru 72 de ore, dar ulterior a fost eliberată. Eu m-am aflat în arest patru luni. În acest timp, V.G. refuza să mai discute cu avocatul meu, iar mai apoi și-a schimbat chiar și declarațiile. Spunea cu totul altceva în fața magistraților. Moșul său a ajutat-o să obțină un certificat medical de la un psihiatru, prin care invoca că ar avea probleme psihice, însă documentul nu a fost acceptat drept probă de către magistrați, pentru că aceasta nu se afla la evidența medicului psihiatru. Atunci ne-au fost înregistrate discuțiile telefonice, însă noi nu am discutat nimic din ce ar fi putut servi drept probe în dosarul de șantaj în care am fost acuzat. Chiar și așa, magistrații au decis ca eu să fiu sancționat cu o amendă în mărime de 12 mii de lei, iar V.G. i-au dat 4 ani de pușcărie cu suspendare”, își amintește Alexandru Goncear.

Amintim că după dezvăluirile făcute ieri de portalul Deschide.MD, candidatul socialist a ieșit în conferință de presă pentru a spune că învinuirile care i se aduc ar fi „aberații și nu înseamnă nimic”. Totuși, acesta a dat de înțeles că un asemenea dosar a existat, recunoscând că „cei care au încercat să facă acest lucru au stat după gratii”. În afară de asta, Gațcan a evitat să spună cu ce anume a fost șantajat și nici nu a infirmat faptul că a întreținut relații sexuale cu fiica fratelui său.

În conferința de presă, Gațcan a fost însoțit de fruntașii Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi și Vlad Bătrâncea, care i-au adus elogii candidatului lor și s-au arătat deranjați că investigația a fost făcută publică „după 20 de ani”.

Menționăm că, în 2012, Ștefan Gațcan a fost numit în funcția de director al Institutului Mamei și Copilului. Patru ani mai târziu, în 2016, din cauza unui conflict de durată cu fostul ministru al Sănătății, Ruxanda Glavan, acesta a demisionat. Tot el este fondatorul clinicii private „Extramed”.

