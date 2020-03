INVESTIGAȚIE BOMBĂ /// Noi dezvăluiri în scandalul sexual cu incest al candidatul PSRM la Hîncești, Ștefan Gațcan

„Atunci am fost reținut atât eu, cât și V.G. Ea a fost reținută pentru 72 de ore, dar ulterior a fost eliberată. Eu m-am aflat în arest patru luni. În acest timp, V.G. refuza să mai discute cu avocatul meu, iar mai apoi și-a schimbat chiar și declarațiile. Spunea cu totul altceva în fața magistraților. Moșul său a ajutat-o să obțină un certificat medical de la un psihiatru, prin care invoca că ar avea probleme psihice, însă documentul nu a fost acceptat drept probă de către magistrați, pentru că aceasta nu se afla la evidența medicului psihiatru. Atunci ne-au fost înregistrate discuțiile telefonice, însă noi nu am discutat nimic din ce ar fi putut servi drept probe în dosarul de șantaj în care am fost acuzat. Chiar și așa, magistrații au decis ca eu să fiu sancționat cu o amendă în mărime de 12 mii de lei, iar V.G. i-au dat 4 ani de pușcărie cu suspendare”, își amintește Alexandru Goncear.

„În imaginile video se vedea ce a fost între V.G. și moșul său, dar și cum el o ruga să nu-i spună tatălui ei despre asta. Ștefan Gațcan a aflat despre acele imagini de la altcineva și m-a chemat în parc să vorbim. Mi-a zis că dacă fac rost de video și i le aduc lui, el va avea grijă să-mi găsească un loc de muncă bine plătit. Îmi promitea marea și sarea numai ca să-i fac rost de aceste imagini. Peste câteva zile, m-am dus la el la clinică, să-i duc caseta. Eram la el în birou când mi-a împins un plic, dar pe care refuzam să-l iau, iar el insista și tot încerca să mi-l bage în buzunar. I-am zis că nu am nevoie de bani. După ce i-am dat caseta cu imaginile video, el s-a oferit să mă ducă cu mașina lui la Telecentru. Chiar dacă am zis că nu este cazul, el oricum insista. Avea un comportament ciudat, tremura...Atunci conducea un Volvo și mi-a zis să urc pe bancheta din spate. Continua să tremure, a scos plicul și a început din nou să insiste să-l iau. Văzând că nu vreau să iau plicul, a luat și l-a aruncat pe bancheta din spate, lângă mine. Tot atunci au apărut și polițiștii care m-au arestat. Ei știau despre plic, dar nu-l găsiseră la mine și strigau: „Unde-i plicul, unde-i plicul”. Martorii pe care i-au adus la fața locului, în instanța de judecată au confirmat acest fapt. Bancnotele erau marcate, dar eu nu m-am atins de ele. Plicul l-a desfăcut anchetatorul, iar după ce i-a rămas vopsea pe mâini, a încercat să le atingă de mâinile mele”, spune Goncear.

