INVESTIGAȚIE BOMBĂ! Veaceslav Platon i-a asigurat Maiei Sandu consultanță politică la alegerile prezidențiale

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Urmărind manifestările societății românești din ultimii ani, am constatat că, dincolo de confruntările politice, ideologice, culturale, în realitate, conflictul este între morala ”tradițională” și morala ”progresistă”. Pentru a fi mai...

Premierul britanic Theresa May a anunţat că se va întoarce la Bruxelles pentru a-şi salva acordul Brexitului respins de deputaţi, cărora nu le-a oferit luni planul alternativ pe care-l cereau, relatează AFP.

Liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, a respins categoric posibilitatea, sub orice formă, de reunire a Transnistriei cu Republica Moldova.

Rusia a instalat sisteme balistice care pot transporta ogive nucleare pe litoralul nordic al Mării Negre, lângă graniţa cu Ucraina, ca răspuns la intenţia SUA de a se retrage din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare. În plus, avertizează Ucraina să nu mai facă jocurile...

”Astfel, Platon cu Zaikin convin ca activitatea de lobby să fie una tenebră, ilegală, nedeclarată în instituțiile de resort ale SUA și Marii Britanii și, respectiv, să fie ascunsă originea reală banilor, tranzacții financiare calificabile drept spălare de bani. Rolul politicianului Maia Sandu este conceput în planul de acțiuni și devizul de cheltuieli apobat de Platon și Zaikin în calitate de instrument de răzbunare împotriva guvernării de la Chișinău pentru dosarele penale în care era vizat Platon și, totodată, de exercitare a presiunii asupra coordonatorului guvernării, Plahotniuc, probabil pentru a influența instituțiile de drept din Republica Moldova de a înceta urmărirea penală împotriva raiderului”, se arată în investigație. Jurnaliștii scriu că primul contact între Zaikin și Sandu are loc la 17 iunie 2016, prin e-mail, cei doi convenind să aibă o întâlnire la Chișinău. Întalnirea are loc peste doar câteva zile, la 21 iunie 2016. Zaikin se deplasează la Chișinău pe banii spălați de Platon, alături de angajatul companiei private de consultanță în afaceri publice și strategii media “Mercury LLC” Morris L. Reid.

