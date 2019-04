INVESTIGAȚIE The Sunday Times: Platon a folosit firme offshore din Scoția ca să o plătească pe Kozlovska

Jurnaliștii britanici scriu că firma lui Kramek, Silk Road Bureau of Analysis and Information, a primit de la Kariastra Project peste 720 de mii de lire sterline. La fel, Silk Road a primit peste 348 de mii de lire sterline de la Stoppard Consulting. Aceasta din urmă este afiliată companiilor deținute de Platon, inclusiv Harwood United, Harrogate Consulting, Rosslyn Trade, Winston Associates (Seychelles), Carberry Investment (Seychelles), Erin Group Corp (Belize) and Maytree Overseas SA (Panama), care au fost implicate în scandalul Panama Papers.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Aprilie 2019, ora: 10:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...