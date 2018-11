INVESTIGAȚIE /// Igor Dodon a DELAPIDAT de la stat 72.657 lei

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Un nou studiu ce are la bază dinţii copiilor de neanderthalieni ce au trăit în urmă cu 250.000 de ani în Franţa dezvăluie iernile grele prin care au fost nevoiţi să treacă locuitorii Europei din acea perioadă.

Un nou studiu a dmonstrat că asimetria dintre cele două părţi ale feţei creşte odată cu vârsta. Descoperirea are implicaţii importante pentru rejuvenarea facială şi procedurile de reconstrucţie.

Red Union Fenosa anunță că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

Hotelul The Muraka din Maldive, vva inaugura în luba noiembrie prima vilă subacvatică din lume, oferă vizitatorilor săi ocazia să doarmă “printre rechini”.

Cel de-al doilea cap de acuzare se referă la neglijenţa directoarei care a condus la acumularea datoriilor de peste 200 mii lei de la chiriaşul „PCRM Buiucani”, pentru care a şi fost condamnată. Fetiniuc a declarat în judecată că „despre faptul că PCRM avea datorii pentru arendă a cunoscut şi conducerea AŞM”. Ea a informat chiriaşul despre asta, însă datoriile aşa şi nu au fost stinse. Şi Viorica Cărare a spus în instanţă că „s-au purtat multe convorbiri cu PCRM despre datoriile acumulate la neplata chiriei şi că aceştia au promis să facă reparaţii din contul sumei acumulate, dar despre acest fapt cunoştea conducerea Academiei”. Totodată, Iurie Eriomin şeful PCRM Buiucani, susţine că partidul nu are datorii pentru chirie: achitările s-au făcut fie prin transfer, fie cash, sau prin executări de reparaţii.

Amintim că, la 28 iulie 2009, TIMPUL a publicat un material despre un act de revizie (din lunile martie-aprilie 2009) a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei (CCCEC) efectuată la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, subordonat Academiei de Ştiinţe şi Ministerului Economiei. Conform documentului, ministrul Dodon, alături de alţi funcţionari ai Ministerului Economiei, precum şi consiliera preşedintelui V. Voronin, Oxana Domenti, ş.a., timp de trei ani, au primit salarii de 6000-7000 lei/lunar, plus suplimente şi prime consistente fără a presta vreo zi de activitate ştiinţifică. Mult timp, acest act de revizie a stat prin sertarele CCCEC, iar ministrul Dodon a încercat să şteargă urmele. Înainte de a apărea subiectul în presă, câţiva dintre aşa-zişii „angajaţi” au returnat salariile primite, printre aceştia fiind şi Igor Dodon, care a restituit statului 72.657 lei; Viorica Cărare, ex-directorul institutului, actualmente directoarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, a restituit 70 mii lei; Oxana Domenti - 73 mii lei; Anatol Caragangiu, soţul lui Cărare, - 121 mii, Petru Cărare, fiul Vioricăi Cărare, - 8.890 lei. În total, au fost restituiţi 345 mii lei. CCCEC a stabilit de asemenea şi o reţea stufoasa de rude şi suflete moarte prin intermediul cărora au fost delapidaţi banii publici şi s-au organizat achiziţii publice fictive.

La un an de zile de la publicarea investigaţiilor în TIMPUL, „dosarele lui Dodon” de la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică s-au încheiat cu o amendă de 2.000 de lei. La 28 iunie curent, Judecătoria sectorului Buiucani a decis achitarea ex-directoarei institutului Valentina Fetiniuc, pe un capăt de acuzare, iar pe cel de-al doilea - încetarea procesului penal intentat pe numele ei „în legătură cu eliberarea de răspundere penală şi atragerea la răspundere administrativă”, precum şi amendarea ei cu 100 de unităţi convenţionale (sau 2.000 de lei). Procurorii de la Procuratura Anticorupţie spun că procesul nu s-a terminat, decizia instanţei fiind atacată în apel.

