Investițiile în infrastructura rutieră este una din prioritățile Guvernului condus de Ion Chicu. Premierul a enunțat acest obectiv astăzi, la ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. «Am informat mediul de afaceri intențiile echipei Guvernului. Am menționat obiectivele urmărite de noi pentru anul 2020 prin investițiile masive în infrastructura rutieră. Reabilitarea drumurilor naționale e necesară pentru a iniția discuții eficiente cu investitorii industriali, ne propunem să creăm platforme industriale în fiecare centru raional, unde avem toate infrastructurile necesare pentru industrie, chiar dacă învechite. Vrem să aducem locurile de muncă aproape de casele oamenilor – numai așa putem reține oamenii noștri acasă, și să-i readucem în Moldova pe cei plecați. Prin aducerea industriilor mari în raioanele Moldovei vom integra economia noastră în fluxurile economice regionale și globale – vom crește sustenabilitatea noastră economică», a scris premierul Ion Chicu, într-o postare pe Facebook.

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

