Investitorul Robert Kiyosaki, autorul celebrei cărţi „Tată bogat, tată sarac“, anunţă de la Bucureşti: Vine o criză economică ce va fi mai gravă decât cea din 2008

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

La doar o săptămână după paharul de Starbucks, care a apărut în una dintre secvenţele episodului al patrulea din serialul „ Game of Thrones”, o nouă gafă a devenit virală pe rețelele de socializare. Deși Jaime Lannister și-a pierdut mâna în sezonul...

​Manchester City ar putea fi exclusă din Liga Campionilor din cauza încălcării regulamentului fair-play-ului financiar, a scris, luni, New York Times, citată de AFP.

La New York s-a pronunțat ”deznodământul” în povestea unei escroace din Rusia, cunoscută în SUA sub numele de Delvi și care se dădea drept mostenitoarea germană a unei averi de 60 de milioane de euro.

„Pentru ca firmele să se finanţeze prin intermediul bursei, nu a băncilor, ar trebui să îşi îndrepte atenţia către tot ceea ce înseamnă capital privat. Capitalul privat este generat de oamenii bogaţi. Americanii sunt bogaţi tocmai pentru că la bursă poţi găsi foarte multe companii cu capital privat. Ideea este să te opui băncilor, să le provoci.“ Robert Kyosaki este un investitior, om de afaceri şi autor american de literatură motivaţională. El este foarte cunoscut datorită seriei „Tată bogat, tată sărac“. Kyosaki a scris 18 cărţi care au totalizat vânzări de aproximativ 26 de milioane de exemplare. Trei dintre cărţile sale, Tată bogat, tată sărac, Cadranul banilor şi Ghidul investitorului s-au aflat simultan în top 10 al celor mai bune cărţi vândute, clasament întocmit de Wall Street Journal, USA Today şi New York Times.

„În America se ţin deja cursuri de educaţie financiară, problema este că lecţiile sunt predate de profesori. Este greu să predai ceva despre care nu ai nicio idee. Profesorii nepregătiţi sunt o parte a problemei care implică educaţia financ iară. Eu am făcut parte din aviaţia militară americană, iar profesorii mei ştiau ce înseamnă zborul. În prezent, majoritatea profesorilor nu practică ceea ce predau.“

În ceea ce priveşte educaţia financiară, românii au nevoie de mijloa­cele necesare realizării aces­teia: „Românii sunt oameni foarte inteligenţi, dar au probleme când vine vorba de educaţia financiară. Dacă esti inteligent, dar nu există niciun mijloc prin care te poţi educa, atunci inteligenţa ta e inutilă. Am început să înţeleg ce este educaţia financiară jucând Monopoly.“ De asemenea, Kiyosaki a mai spus că americanii beneficiază de lecţii de educaţie financiară, însă problema este că acestea sunt predate de profesori care nu practică elementele pe care le predau.

La nivelul comunităţii europene, ţări precum Germania, considerată motorul economiei euro­pene, sau Italia au ajuns în stagnare economică sau în zona recesiunii. În cazul în care Germania s-ar confrunta cu recesiunea, acest fapt ar impacta direct întreaga Europă, inclusiv România. În cazul în care SUA se vor confrunta cu recesiunea, întreaga lume se va confrunta cu o criză economică. Din acest motiv, marii jucători, precum Rusia sau China, caută la momentul actual să îşi facă rezerve importante de aur, spune Robert Kiyosaki. „Dacă America intră în recesiune, întreaga lume se va confrunta cu criza economică. Din acest motiv, la momentul actual China şi Rusia fac tot ceea ce este posibil pentru a stoca cât mai mult aur. Războiul se va duce între America, China, Rusia şi Europa“. În prezent situaţia economică la nivel global este problematică, mai ales datorită faptului că aceasta se bazează pe împrumuturi. La nivelul economiei europene şi balcanice, proasta situaţie economică este pusă pe seama guvernelor. Potrivit investitorului american, oamenii ar trebui să investească în aur şi argint, să renunţe la numerar şi să nu se mai bazeze pe bănci, mai ales că în cazul unei crize acestea se pot prăbuşi în orice moment. „La nivel global, situaţia economică este pericu­loasă, pentru că economia este construită pe împru­muturi. Dacă aş fi european, din cauza situaţiei economice de la nivelul european şi balcanic aş căuta să mă protejez, mai ales împotriva guver­nelor. Majoritatea guvernelor sunt incompe­tente şi de foarte multe ori habar nu au ce fac. Toată lumea ar trebui să investească în argint şi aur şi să renunţe la nume­rar. În plus, oamenii ar trebui să nu îşi mai ţină banii în bănci pentru că acestea se pot prăbuşi oricând.“

