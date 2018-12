Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Un preot din Rusia este investigat de comisia disciplinară a eparhiei din orașul Tver, după ce a postat pe rețelele de socializare fotografii cu genți și încălțăminte Louis Vuitton și Gucci, scrie Actually Russia.

În cadrul studiilor universitare și postuniversitare se scriu și se susțin mai multe tipuri de teze - de an, de licență, de masterat, de doctorat și elaborarea acestor lucrări este o preocupare permanentă a catedrelor de profil și a profesorilor care îi ghidează pe...

Situația devine tot mai complicată la Londra în privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citând surse din guvern, că votul de marți în privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului.

Ioana Uricaru a absolvit cursurile Academiei de Teatru şi Film din Bucureşti şi deține un doctorat in studii critice la Universitatea din South California, Los Angeles. Din 2015, locuiește în Statele Unite, unde are o carieră didactică universitară. Înaintea debutului în lungmetraj cu Lemonade a co-regizat filmul colectiv episodic Amintiri din Epoca de Aur şi a realizat filme de scurt metraj.

Înființat în 1994, premiul „Someone to Watch” se acordă unui cineast cu o viziune deosebită, care nu a primit încă o recunoaștere adecvată. Ioana Uricaru se alătură unor regizori precum Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu și Cristian Mungiu (producătorul filmului Lemonade), care au fost nominalizați la Independent Spirit Awards pentru Cel mai bun film internațional cu Moartea domnului Lăzărescu, A fost sau n-a fost și respectiv 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.

„Independent Spirit Awards sunt cele mai importante premii americane dedicate filmului independent și e extraordinar de important pentru Lemonade să fie remarcat într-un peisaj foarte aglomerat, printre sute de producții care au premieră în fiecare an. Una dintre temele filmului este puterea și responsabilitatea S.U.A. în lume, prin povestea unei românce, și îmi doream foarte mult ca această poveste să fie văzută în țara despre care vorbește. Știam însă că Lemonade nu e eligibil decât pentru o singură categorie a ISA, așa că nu aveam prea mari speranțe - dar iată că a reușit cumva să impresioneze. Sper să fie doar începutul unei prezențe mai solide pe ecranele americane.”, declară Ioana Uricaru.

Ioana Uricaru, regizoarea filmului Lemonade este primul regizor român nominalizat în categoria „Someone to Watch” la Independent Spirit Awards, cele mai importante premii pentru filme independente în Statele Unite, pentru regia filmului său de debut, Lemonade, turnat integral în America de Nord.

