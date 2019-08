Iohannis critic DUR / Nu văd în toată clasa politică din țara vreun politician capabil să vorbească aproape 50 de minute fără să emită vreo idee

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Într-un mod absolut maiestuos, ne-ați lăsat pe noi, plebeii, să concluzionăm că trebuie să fie bine ca să nu fie rău. Superb discurs, măreață prestație! Vă rog foarte frumos să mă iertați pentru sintagma de “bou țâfnos” pe care am folosit-o la adresa dvs. Ieri nu ați fost deloc țâfnos!

Domnule președinte, după discursul dvs de ieri, mi-am dat seama că am fost un bou când v-am criticat în atât de multe rânduri, plasându-vă în zona nulității absolute. Ieri am constatat că sunteți cel mai mare om politic român. Nu văd în toată clasa politică din țara vreun politician capabil să vorbească aproape 50 de minute fără să emită vreo idee. Modul magistral în care ați enumerat câteva efecte, spicuite din presă, ale derapajului total al statului, fără a indica vreo cauză, modul și mai magistral în care nu ați indicat vreo soluție, m-a dat pe spate.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)