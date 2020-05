Iohannis: Starea de urgență va înceta pe 15 mai. Se vor redeschide cabinetele stomatologice, muzeele, saloanele de coafură, însă în condiții speciale

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Lidera PAS, ex-premierul Maia Sandu, a declarat că R. Moldova în continuare se află în sfera de influenţă a Federaţiei Rusă, din cauza „agenţilor de influenţă” pe care îi are la Chişinău. În cadrul unui Live pe Facebook, Maia Sandu a fost...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul de -45, -50 de grade, viscolul care te biciuia fără încetare, munca grea…; eram slabi de ne...

Acum, că eu am anunțat asta public, vor găsi o formă de repsingere a legii. Nu putem, însă, să nu observăm că partidul promovează astfel de legi, or așa ceva este pur și simplu neconstituțional, iar eu nu voi promulga această inițiativă!

Nu pot să nu aduc în discuție chestiunea din parlament despre autonomia Ținutului Secuiesc. Am făcut atunci afirmații, sper că s-au înțeles bine: Nu am o problemă cu persoanele de etnie maghiară, îi cunosc, marea lor majoritate sunt oameni de treabă. Problema sunt politicienii, în special cei din PSD, care au încercat să promoveze acea legislație.

Este voie să se plece din localitate în interes de serviciu, probleme medicale sau sport individual (ex.: mers cu bicicleta).

Pe 15 se vor redeschide saloanele de coafură, frizeri etc, cabinetele stomatologice, muzeele, dar toate în condiții speciale, de distanțare, de igienă. Repet, cu toții vom purta mască în transportul public și în spațiile publice închise.

Am analizat situația epidemiologică în care ne aflăm acum, dar și situația stării de urgență. Weekendul de 1 mai. Lucrurile au stat destul de bine, sunt foarte mulțumit de cum au reacționat oamenii. Nu au fost încălcări semnificative ale regulilor. Astăzi am luat decizii de mare interes.

„Starea de urgenţă nu va fi prelungită, nu voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă. Data de 14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgenţă. Începând din 15 mai, pentru a ţine epidemia sub control, vom intra în starea de alertă, care este prevăzută de legislaţia specifică”, a spus şeful statului într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

