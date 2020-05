Ion Ceban - Primărie / PR pe timp de pandemie în Chișinău și milioane, alocate fără licitație, pentru o firmă „de-a casei”

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

În această sâmbătă, va fi organizată prima misiune de repatriere transatlantică a cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA). Cursa charter New York-Chișinău va aduce acasă 296 de pasageri.

Zeci de articole sunt publicate zilnic cu o singură țintă - dreapta nu are candidat unic, dreapta este divizată.

DACIA Spring are parte de primele prezentari care ne arata masina reala, primul model electric fiind foarte asteptat de romani, desi intr-un mod diferit.

Prezent din ce în ce mai des în alimentația oamenilor, acest aliment are numeroase beneficii asupra sănătății corpului.

Evoluția pandemiei în R. Moldova vs România vs Italia (în infografice) demonstrează că cele 2 luni de carantină și „măsurile” luate de guvernare n-au oprit răspândirea coronavirusului!

Investigația a fost realizată în cadrul Campaniei media „Creșterea gradului de conștientizare a corupției în domeniul achizițiilor publice”, desfășurată de Centrul de Investigații Jurnalistice cu suportul National Endowment for Democracy.

În ceea ce privește procedura de achiziționare a serviciilor de proiectare, autoritatea contractantă are posibilitatea să publice decizia de atribuire în sistemul MTender, așa încât să fie accesibile informațiile cu privire la motivele descalificării unor ofertanți. Criteriul de atribuire ales a fost cel mai bun raport calitate-preț, deci este imperativă transparentizarea informației cu privire la felul cum au fost evaluate ofertele și cum a fost acordat punctajul fiecărui participant. Mențiuni precum „Ofertantul nu corespunde capacității tehnice şi/sau profesionale” nu sunt suficiente. Ne referim totuși la cheltuieli din bugetul public și informație care, la fel, trebuie să fie publică ”, a precizat experta.

Veronica Herța, consilieră PL, fosta șefă a Direcției Finanțe a Primăriei Chișinău, consideră că Ion Ceban folosește ilegal resursele bugetare pentru a face imagine Partidului Socialiștilor înainte de campania electorală pentru alegerile prezidențiale. „Dacă la nivelul Bugetului de Stat ca rezultat al impactului pandemiei veniturile deja au fost micșorate cu 14,3%, la nivel de municipalitate lucrurile nu stau mai bine. O estimare pe care am făcut-o anterior arată că la nivel de municipiu, în varianta optimistă deficitul real fără sursă de acoperire, în caz că nu sunt oprite investițiile neprioritare, va fi de peste jumătate de miliard de lei. Deci, toate cheltuielile neprioritare trebuie oprite, chiar dacă pentru unii acest an este unul electoral.

Vladimir Prodan, administratorul SRL Gorgona, ne-a declarat că nu va contesta rezultatul licitației, însă va cere socoteală celor de la Pretura Ciocana pentru atitudinea discriminatorie față de participanții la licitație și pentru atentatul la imaginea întreprinderii. „Nu voi insista mult pe acest proiect, nu costă mulți bani, avem oferte mult mai avantajoase și mai interesante. Am mulți cunoscuți și chiar prieteni la Chișinăuproiect. Întreprinderea aparține municipalității, se confruntă cu probleme financiare și e clar că Pretura i-a favorizat. Dar de ce a trebuit mimarea licitației și să ne jignească? Nu vreau să-i obijduiesc pe cei de la Chișinăuproiect, dar întreprinderea noastră este cu mult mai bine dotată”, a spus Prodan.

Cea mai mică ofertă, de 200 de mii de lei, a fost cea a firmei SRL Gorgona, care a fost respinsă pe motiv că „ofertantul nu corespunde capacității tehnice şi/sau profesionale”. Întreprinderea se află pe piață de mai bine de zece ani și are la activ mai multe concursuri internaționale câștigate, precum și proiecte de succes în Republica Moldova.

În Caietul de sarcini, aprobat de viceprimarul Victor Chironda, era specificat ca la elaborarea proiectului să fie luate în calcul panourile pentru amplasarea fotografiilor profesionale și picturilor, instalarea băncilor, a locurilor de joacă pentru copii, a miniterenurilor de sport, a tablelor de șah, cișmelelor, gazoanelor cu flori etc.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

