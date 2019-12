Ion Ceban: Am mulțumit pentru proiectele cu care ne-a ajutat România până acum și care urmează să le realizăm de acum încolo împreună

Primarul Capitalei Ion Ceban a participat astăzi la semnarea acordului de coooperare între primaria sectorul 6 al municipiului București, cu pretura sectorului Buiucani al municipiului Chișinău.



Ion Ceban a informat, într-o postare pe Facebook, că, datorită acestui acord, intre cele două sectoare din București și Chișinău, va fi reabilitat parcul ,,Alunelul ,,din sectorul Buiucani cu suportul acordat de primăria sectorului nr.6.

Acordul mai prevede construirea unui havuz, sistem de irigare, iluminat, instalat mobilier urban, amenajat teatru de vară și create spații de joacă pentru copii și terenuri de sport, dar și alte lucrări.

Înaintea evenimentului semnării acordului, Ion Ceban a avut o întrevedere separată cu primarul sectorului 6, Gabriel Mutu.

«Primarul mi-a urat succes și a adăugat că municipiul Chișinău are un potențial enorm pe care îl putem dezvolta și păcat dacă nu o vom face. Totodată, am văzut deschiderea spre o colaborare mult mai mare pe diverse domenii și proiecte. Am mulțumit pentru proiectele cu care ne-a ajutat România până acum și care urmează să le relizăm de acum încolo împreună», a mai postat Ion Ceban.

http://www.hotnews.md/