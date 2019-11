Ion Ceban i-a cerut Ambasadorului României, Daniel Ioniță, să îl ajute să intensifice comunicarea cu primăriile din România

Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a efectuat o vizită la primăria Capitalei, unde a avut o întrevedere cu Ion Ceban.

Primarul municipiului Chișinău a mulțumit diplomatului român pentru asistența României oferită Capitalei și l-a rugat să îl ajute să intensifice comunicarea cu primăria Bucureștiului și ale altor orașe din România.

„Astăzi, am fost onorat să am o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Am mulțumit Excelenței Sale pentru asistența României oferită municipiului Chișinău. Am rugat să fim ajutați în intensificarea comunicării cu primăria de la București, și a celorlalte orașe din România”, a scris edilul pe o rețea de socializare.

„Îi sunt recunoscător Excelenței Sale, domnului Ambasador, Daniel Ioniță, pentru deschiderea de a susține inițierea și realizarea proiectelor comune cu orașele mari ale României, inclusiv schimb de experiență. În perioada următoare va propune o agendă în acest sens”, se mai arată în mesajul lui Ceban.

Reamintim că ieri, Ceban a avut o întrevedere la primărie cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova.