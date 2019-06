Ion Ceban își dorește o campanie MIMATĂ la Primăria Chișinău - O comunicare care să nu deranjeze pe unii sau pe alții

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Epava unei nave romane a fost descoperita in largul coastelor unei populare statiuni din estul Ciprului, Protaras, renumita pentru plajele sale.

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat contributia de fond a liderului sovietic la redactarea Pactului din 23 august 1939, o constatam, o...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Dacă noua guvernare crede că cel mai mare dușman al său e Partidul Democrat și e suficient să distrugă tot ce alimentează acest partid și totul va fi bine, greșește amarnic. Noua guvernare are un dușman mult mai puternic, care are șanse reale să o răpună, și acesta se numește...

„Cred că vom găsi limbaj comun. Cred că va fi o altfel de campanie , dacă se ajunge, totuşi, la o astfel de situație când o să fiu eu, de exemplu, şi domnul Năstase. Eu atunci mi-am dorit foarte mult să nu discutăm despre „tancurile ruseşti” şi „papucul jandarmului” sau alte lucruri, când nu vine nici Trump, nici Putin să ne strice asfaltul pe bulevardul Ştefan ce Mare. Să discutăm despre cum poate fi dezvoltat oraşul. Şi eu cred că noi putem găsi, în acest sens, o albie de comunicare, aşa ca să nu deranjeze pe unii sau pe alţii. Şi să învingă cel care are un program mai bun, indiferent cine din cei doi”, a spus Ceban.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)