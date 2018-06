Ion Ceban: Pentru Andrei Năstase este mai convenabil să se afle în stradă decât la Primărie

Pentru liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, primarul ales, dar mandatul căruia nu a fost validat de instanța de judecată, este mai convenabil să se afle în stradă decât la Primărie.



Declarația a fost făcută de președintele fracțiunii socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău, Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova. Potrivit lui, această situație îi convine cel mai mult lui Andrei Năstase pentru că la Primărie acesta ar fi trebuit să lucreze și să rezolve problemele Chișinăului, transmite IPN.

Consilierul socialist nu exclude că nevalidarea scrutinului ar putea fi o înțelegere între candidatul PPDA și actuala guvernare.





„Eu știu că Andrei Năstase nu are ce face la Primărie, pentru că nu are nici echipă, nici viziune, nu are nici cunoștințe. El este singurul câștigător din toată această afacere. Nu exclud că este pusă la cale de comun cu toată lumea asta care se numește pro-europeană”, a declarat Ion Ceban.

Drept argument, socialistul aduce faptul că, atunci când a pornit în campanie electorală, Andrei Năstase avea un rating de 4%, iar acum a ajuns la 40% popularitate împreună cu liderul PAS, Maia Sandu. „Alegerile nu sunt validate, PDM își păstrează resursele asupra capitalei, Andrei Năstase nu poartă responsabilitate pentru nimic”, a declarat consilierul PSRM.

Ion Ceban susține că nevalidarea alegerilor constituie un precedent periculos, pentru că i s-ar putea întâmpla acest lucru oricui.

„În acest sens, legea este cu adevărat interpretabilă”, spune socialistul.

