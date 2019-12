Ion Ceban: Vom acorda o mai mare atenție domeniului sportiv pentru a dezvolta această ramură în instituțiile educaționale din Chișinău

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Există o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Crăciunului. În tradiția populară, este sărbătoarea de sfârșit de an patronată de moș Ajun, despre se spune că ar fi fost frate geamăn cu moș Crăciun. Moș Ajun este cel care a poruncit să se dea flăcăilor colaci,...

A fost admis la programul de masterat al Universităţii din Cambridge şi studiază inteligenţă artificială. ”În ţară nu am fost băgat în seamă”

«Vom acorda o mai mare atenție domeniului sportiv pentru a dezvolta această ramură în instituțiile educaționale din Chișinău. Astăzi, am vizitat Liceul internat cu profil sportiv dar și Academia de Fotbal, Radu Rebeja. Condiții bune create pentru viitorii sportivi, doar astfel avem posibilitatea să obținem mari performanțe în sport. Mâine, mă voi întâlni cu mai mulți președinți de federații pentru a discuta un spectru larg de subiecte, dar și posibilitatea de a realiza multiple proiecte comune în mai multe școli», a scris Ion Ceban, într-o postare pe Facebook.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)