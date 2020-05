Ion Chicu a avut o întrevedere cu Ambasadorul României: „Am tot respectul și admirația pentru poporul român”

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Președintele „kuliok” a anunțat că, pe parcursul zilei de astăzi, va semna un decret prin care anul 2020 va fi declarat Anul lucrătorului medical. În contextul acestui an, șeful statului vine și cu propunerea de dublare a salariilor pentru toți lucrătorii medicali.

„Totodată, consider că trebuie să fim echilibrați. Nu avem nimic împotriva României. România este partenerul nostru strategic, este partenerul comercial nr.1. Ce-i drept, frate-i frate, dar fiecare stăpân la el acasă”, a spus Igor Dodon.

În cadrul întrevederii i-am mulțumit Domnului Ambasador pentru suportul de care Republica Moldova beneficiază din partea României pe dimensiunea integrării europene. Totodată, am subliniat faptul, că raportarea și aprecierea progresului pe agenda de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană se face în strictă concordanță cu mecanismele de raportare agreate la momentul semnării Acordului de Asociere în 2014. Autoritățile Republicii Moldova raportează despre progresele/eșecurile înregistrate pe această agendă exclusiv structurilor europene.

Am ținut să-i exprim Domnului Ambasador regretul pentru modul cum a fost interpretat și apreciat unul din comentariile mele pe rețelele de socializare, care (în opinia mea) în mod absolut neîntemeiat și eronat a fost catalogat drept denigrător în adresa României. Am tot respectul și admirația pentru poporul român, care ca și cetățenii din Republica Moldova merită o viață cu mult mai bună. Totodată, cred că oficialii guvernamentali din ambele state trebuie să se preocupe de soluționarea problemelor în propria țară.

Republica Moldova și România au încă foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți viața oamenilor, care trăiesc în aceste două țări. Cred că cele mai mari restanțe în acest sens sunt la capitolul combaterea corupției, flagel care afectează enorm concetățenii mei din ambele țări. Despre amploarea acestui fenomen relatează organizații internaționale de specialitate, ambasadori acreditați în ambele capitale, Uniunea Europeană, etc.

Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România, cadru de relații la care personal țin foarte mult și doresc să fie aprofundat. Acest parteneriat dintre două state independente și suverane trebuie să se bazeze pe respect reciproc și nu poate admite imixtiuni politice în treburile interne ale unui stat sau altul.

În cadrul discuției am reiterat gratitudinea pe care o avem față de poporul român pentru suportul oferit pe parcursul pandemiei COVID19. Acest suport a fost propus și a venit de la români pentru moldoveni necondiționat, reconfirmând relațiile prietenești dintre oamenii care locuiesc pe ambele maluri ale Prutului.

Stimați Prieteni! Astăzi am avut o întrevedere cu Excelența Sa Domnul Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

