Ion Chicu despre Dodon: ,,Noi nu am fost niciodată prieteni…mai mult nu cred că avem ce discuta”. Fostul Premier spune de ce nu va face o alianță cu socialiștii lui Dodon.

Fostul premier, Ion Chicu, care a fost și consilier al lui Igor Dodon a declarat într-un interviu că nu a fost niciodată prieten cu fostul președinte, dar nici dușman.

„Am rămas în relațiile pe care le-am avut. Eu nu prefer să alterez relațiile omenești, dacă ele au fost construite în afară de relațiile de serviciu, noi nu am fost niciodată prieteni sau dușmani. (…) M-am întâlnit ultima dată cu ex-președintele Dodon, cred că era în februarie, de atunci nu m-am m-ai întâlnit cu Dodon, nu am mai comunicat. Și el este ocupat, și eu sunt ocupat”, a menționat Chicu.

Fostul premier spune că nu va face o alianță cu socialiștii pentru că aceștia au votat alături de Șor mai multe legi dubioase la sfârșitul anului 2020.

„Nu văd nici un viitor politic comun, am declinat propunerea lui să merg în echipă și raționamentul a fost anume ceea ce s-a întâmplat în decembrie, 2020, din păcate, ei au promovat acele legi atunci care, scuzați, depășesc limita compromisurilor la care eu pot merge. De ziua de naștere a dumnealui cu siguranță îl voi felicita, mai mult nu cred că avem ce discuta”, a declarat fostul Premier.



După ce și-a dat demisia din funcția de Prim-ministru al lui Dodon, Ion Chicu a anunțat că-și face partid politic pro-european și că va merge în anticipate. Mai mult decât atât, acesta a declarat că vrea să se împrietenească și cu România, după ce a călcat în picioare întregul popor român prin mai multe declarații ofensatoare.

În mai 2020 Ion Chicu l-a atacat direct pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, numindu-l un „ băiețaș ratat”. Tot în mai, 2020, Chicu a luat decizia să întâmpine 20 de camioane cu ajutor românesc sub podul de la Telecentru, nu în PMAN așa cum era planificat, iar pe lângă toate acestea, a numit un post de televiziune din România drept ,,televiziune a maneliștilor”. Partidul lui Chicu, PDCM este considerat de analiștii politici ca fiind un partid ,,spoiler” creat la comanda lui Igor Dodon pentru a fura din voturile electoratului de dreapta și unionist.