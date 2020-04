Ion Chicu DEZVĂLUIE că Igor Dodon a MINȚIT când a promis „ajutor” Bisericii condusă de ÎPS Vladimir

Din cauza coronavirusului, în acest an Paștele Blajinilor a fost amânat pentru luna iunie. Decizia a fost luată, la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de Mitropolit Vladimir, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Igor Dodon a uitat că statul este separat de biserică și promite că va ajuta Mitropolia condusă de ÎPS Vladimir, care ar fi „afectată” suspendarea „Paștelui Blajinilor 2020”.

„Eu nu am purtat și nimeni nu a purtat discuții cu Mitropolia. Nu există nicio interacțiune între stat și biserică, avem stat laic. (…) Nu discută Guvernul despre sprijin sau alocații, nu are nicio bază legală”, a punctat acesta.

