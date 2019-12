Ion Chicu: Este important să consolidăm societatea, să ne consolidăm în jurul obiectivului de sporire a stării calității vieții

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. A treia si ultima Eclipsa de Soare a anului 2019 are loc pe 26 decembrie si este singura eclipsa inelara din acest an , numita adesea si eclipsa “inelului de foc”.

În același interviu, Ion Chicu a mai spus că că Republica Moldova are în față posibilități de dezvoltare și de înflorire. «Schimbarea în bine a lucrurilor nu este ceva iluzoriu, este posibil și poate fi făcut», a mai declarat ion Chicu. «Este teoria ciclicității. Tot timpul, după cădere, urmează ascensiunea. Noi exact suntem la etapa când putem lansa ascensiunea, avem rezervele și resursele respective. Este important să consolidăm societatea, să ne consolidăm în jurul obiectivului de sporire a stării calității vieții”, a mai declarat premierul. Interviul „Viziunea prim-ministrul Ion Chicu asupra stării de lucruri în societatea moldovenească la intersecția anilor” este parte a ciclului „Răscrucea de ani prin prisma idealului de a trăi bine acasă. https://www.ipn.md/

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)